Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев на заседании правительства 31 октября 2023 года рассказал, с какими неудобствами сталкиваются туристы, прилетающие в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане процесс получения визы по прибытию и е-виза сопряжены с несколькими сложностями для туристов.

"Первое – требование по наличию приглашения, на получение которого уходит несколько недель, и за которое турист, как правило, платит дополнительно. Второе – процесс вклеивания визы в паспорт в аэропорту занимает еще несколько часов. Очень часто рейсы прибывают в ночное время и это создает неудобство туристским группам. В этой связи прорабатывается вопрос цифровизации получения приглашения. Также ведется работа по разрешению пересечения госграницы по электронной визе в сухопутных пунктах пропуска". Ермек Маржикпаев

Он отметил двукратное увеличение иностранных туристов, что составило более 500 тыс. человек по итогам полугода. По подсчетам министра, к концу года показатель достигнет 1,4 млн туристов.

"Будет разработана цифровая платформа по рейтингу регионов, исходя из туристской привлекательности. Одними из критериев оценки будут наличие удобной навигации, интернета в общественных местах, наличие сервисов покупки билетов в туробъекты и так далее". Ермек Маржикпаев

По данным информационной системы eQonaq, за три летних месяца 2023 года в Казахстане побывали 448 тыс. иностранных туристов.

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По информации Минтуризма, из посещающих Казахстан туристов 64,6% – это мужчины, и большинство иностранных гостей – люди в возрасте от 30 до 44 лет. По количеству иностранных гостей лидирует Алматы. Подробности по ссылке выше.