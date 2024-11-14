Пенсия казахстанцев: в Минтруда назвали средний размер и количество пенсионеров

С начала 2024 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 118,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 982,2 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 136 млрд тенге. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 ноября текущего года численность пенсионеров составляет 2 млн 421 тыс. человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 ноября 2024 года составил 131 730 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 122 тенге, базовой пенсии – 42 608 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума.

Как пояснили в Минтруда, если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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По состоянию на 1 октября 2024 года численность пенсионеров в Казахстане составляла 2 млн 413 тыс. человек, а средний размер совокупной пенсии – 131 810 тенге.