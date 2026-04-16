Плакал от усталости: казахстанец пробежал 270 км по пустыне Сахара

Стер ноги в кровь, но не сдался. Павел Тенцер успешно финишировал в одном из самых экстремальных ультрамарафонов мира Marafon des Sables. Он преодолел сложнейшую дистанцию по пескам Марокко – 270 км за шесть дней. Zakon.kz расскажет, как астанчанин боролся за выживание.

38-летний Павел Тенцер работает организатором спортивных мероприятий и марафонов, является тренером по бегу, а также ведет свой подкаст "Бегу и баста".

"Начал бегать в 2017 году. К тому времени мне было 29 лет, а я уже набрал лишний вес. Из-за чего ощущалась легкая депрессия. Тогда я просто начал бегать. Со временем это переросло в настоящее увлечение. Тренера у меня нет, сам веду свои занятия, смотрю, что работает, что нет". Павел Тенцер

За плечами бегуна 26 серьезных марафонов, каждый из них в среднем 100 км. В его копилке имеются не только яркие победы, но и невероятные подвиги.

"Например, в парке Астаны проходил забег: наматывал по одному километровому кругу всю ночь, с 19:00 до 8:00 часов. Потом бегал несколько раз по 70 км на другом марафоне, также по 50 км на знаменитой гонке Irbis Race в Алматы. В 2018 году прошагал путь Сантьяго по Испании 900 км один с рюкзаком. А в 2022 году прошел Ликийскую тропу в Турции 500 км". Павел Тенцер

Marathon des Sables – самое долгожданное событие для сильнейших бегунов всего мира. В этом году в нем участвовало больше 1300 представителей из 50 стран. Казахстан представили Павел Тенцер, Галым Чуашев, Сания Джайлаубекова, Гульжан Сакенова и Димаш Сабитов.

"С 3 по 11 апреля марафон проходил в пустыне Марокко на востоке страны, рядом с границей Алжира, недалеко от города Уарзазат. Это самый знаменитый многодневный марафон в мире, о котором знают все бегуны и ждут с нетерпением. Мой друг Галым Чуашев решил участвовать в нем во второй раз. Он сказал: "Хочу поучаствовать. Давай вместе, поехали со мной". У меня всегда был азарт поучаствовать в таком забеге". Павел Тенцер

Павел Тенцер знал, что его ждет сложное испытание, но не думал, что условия будут настолько суровы.

"Этот марафон – вершина на беговой пирамиде Маслоу. Условия крайне жесткие. Маршрут проходит через дюны, каменистые участки и высохшие русла рек. Нужно было за шесть этапов преодолеть 270 км на полном самообеспечении. В моем рюкзаке было все, что нужно для семидневной жизни в пустыне, кроме палатки и воды, их предоставил организатор". Павел Тенцер

Палатка оказалась африканского берберского стиля без стенок – бивак, натянутый на две палки. Рюкзак бегуна весил 9 кг и содержал самое необходимое: компас, пауэрбанк, зажигалка, паспорт, набор для шитья, свисток, термоодеяло, тапочки, спальник, очки, крем от загара. И там же запас еды: соль в виде бульонных кубиков и 18 пачек лапши быстрого приготовления.

"Это было все мое питание для шестидневного бега. С водой рюкзак был еще тяжелее, а бежать, естественно, нужно с водой. Сахара – пустыня: ветер, песок, днем невыносимая жара, ночью холод. Бежать по зыбкому и горячему песку тяжело. Любая мелочь играет ключевую роль. У меня был риск сойти с гонки, потому что ноги были сбиты в кровь, но сдаваться нельзя было. Мне жутко не хватало нормальной еды, я голодал. Если в первые дни у кого-то были печеньки, конфетки, то в потом ничего не осталось". Павел Тенцер

Молодой человек признался, что сначала не ставил себе никаких целей, однако потом загорелся и появилось желание попасть в топ-100. Ему это удалось, учитывая, что участников перевалило за тысячу человек, результат только радует.

"В этом году один из самых низких процентов схода. Обычно почти 30% участников не доходят до финиша, а в этот раз их было всего 6%. Объясняют тем, что были более щадящие погодные условия, не так сильно жарко – +50 градусов. К тому же организаторы немного изменили формат забега, сделали его чуть более комфортным, стали пускать пораньше на старт. Например, раньше в 9:00 стартовали, то есть в самое пекло, а нам разрешили в 7:00, пока солнце не так высоко. И раньше вода была ограничена 6,5 литра в день. Сейчас пять литров, но можно пить на пунктах питания, сколько влезет. Галым Чуашев прибежал 25-м, я вошел в сотню, остальные наши ребята чуть ниже в рейтинге, но добежали до отметки". Павел Тенцер

Павел Тенцер, добежав до финиша, сразу же расплакался. По его словам, это были совсем не слезы от усталости или счастья, а намного большего – труда, который оправдался.

"Я заплакал от усталости. Когда бежишь очень быстро, долго и тяжело – организм не выгребает, и ты эмоционально не можешь удержаться. Не то чтобы я пустил слезу от радости, мол, все позади. А от общей усталости организм начал рыдать. Ты бежишь и уже под конец ничего не понимаешь. Элементарно от того, что ты пуст, нет даже вкусняшки. Нам вручили статуэтку, браслет, медаль – этого достаточно. Организация такой гонки никогда не отличалась каким-то серьезным поощрением. Везде делается акцент на жесткость, на тяжелую работу и выживание". Павел Тенцер

Казахстанец отметил, что даже толком не сумел пообщаться с соотечественниками. Но они были воодушевлены и намерены еще испытать себя в очередном старте, а другие молча набирались сил. Павел Тенцер сделал для себя выводы – человек может больше, чем представляет. Впереди у него план пробежать 100 км по дну Аральского моря в Каракалпакстане. Самарканд-марафон состоится в октябре.