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Куда пойти учиться: названы лучшие вузы Казахстана

студенты из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 11:34 Фото: Zakon.kz
21 казахстанский университет вошел в ТОП-1500 лучших вузов мира из 105 стран. Из них 12 высших учебных заведений РК попали в ТОП-1000, а один вуз – в ТОП 200 лучших университетов планеты, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг лучших вузов составлен британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds. QS World University Rankings считается одним из трех самых влиятельных университетских рейтингов в мире, наряду с Times Higher Education World University Rankings и Академическим рейтингом университетов мира (ARWU), также известным как Шанхайский рейтинг.

QS World University Rankings оценивает более 8000 университетов по многим показателям, например:

  • академическая репутация вуза в мире;
  • активность и качество научно-исследовательской деятельности;
  • мнение работодателей и карьерный потенциал выпускников;
  • карьерные успехи выпускников;
  • соотношение преподавателей и студентов;
  • индекс цитирования;
  • международные связи;
  • экологическая и социальная ответственность;
  • интернационализация и так далее.
"Уровень достижений университетов оценивается на основании результатов комбинации статистического анализа деятельности учебных заведений, аудированных данных (включая информацию по индексу цитирования из базы данных Scopus), а также данных глобального экспертного опроса представителей международного академического сообщества и работодателей, которые высказывают свои мнения об университетах".Сайт Quacquarelli Symonds

Интересно, что в 2024-2025 учебных годах больше всего в рейтинге оказалось американских университетов (196), за ними следуют британские (90) и китайские (71) вузы. Также в рейтинге есть 47 российских вузов.

Возглавляет свежий рейтинг уже в 13-й раз подряд Массачусетский технологический институт. Кембриджский университет с 2-го места переместился на 5-ю строчку, а его место занял Имперский колледж Лондона. Оксфордский и Гарвардский университеты сохранили третью и четвертую позиции, соответственно, на шестом месте – Стэнфордский университет.

рейтинг Quacquarelli Symonds, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 11:34

Иллюстрация: Quacquarelli Symonds

Любопытные данные из рейтинга:

  1. Самую лучшую карьеру (помимо выпускников ведущих вузов Англии и США) построили выпускники Сеульского национального университета и Национального университета Сингапура.
  2. 100 баллов по цитируемости (кроме лидеров) получили Университет Анны (Индия), Университет науки и технологий Кванджу (Южная Корея), Городской университет Гонконга, Технологический университет имени Амира Кабира (Иран).
  3. Самыми экологичными признаны вузы Канады. Это университеты Торонто, Британской Колумбии и Западного Онтарио.

Что касается казахстанских вузов, то здесь безусловный лидер КазНУ имени аль-Фараби – 163 место. Составители рейтинга уточняют, что КазНУ им. аль-Фараби является вузом с самым высоким рейтингом в РК уже три года. Так, в 2023 году он занимал высокое 44 место в рейтинге университетов QS Asia University Rankings 2023.

Евразийский национальный университет имени Гумилева расположился на 321 месте. Satbayev University занял 405 место). Они получили по 51, 34,2 и 29,3 балла, соответственно.

рейтинг Quacquarelli Symonds, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 11:34

Иллюстрация: Quacquarelli Symonds

В мировой рейтинг также вошли Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматинский технологический университет, Казахстанско-Британский технический университет, КазНМУ имени Асфендиярова, КИМЭП, КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Университет "Нархоз" и другие.

Лучшие показатели казахстанских университетов достигнуты в позициях "Модель управления", "Устойчивое развитие в области охраны окружающей среды", "Обмен знаниями", "Эффект от образовательной и научной деятельности", "Трудоустраиваемость выпускников" и "Здоровье и благополучие".

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