Куда пойти учиться: названы лучшие вузы Казахстана

21 казахстанский университет вошел в ТОП-1500 лучших вузов мира из 105 стран. Из них 12 высших учебных заведений РК попали в ТОП-1000, а один вуз – в ТОП 200 лучших университетов планеты, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг лучших вузов составлен британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds. QS World University Rankings считается одним из трех самых влиятельных университетских рейтингов в мире, наряду с Times Higher Education World University Rankings и Академическим рейтингом университетов мира (ARWU), также известным как Шанхайский рейтинг.

QS World University Rankings оценивает более 8000 университетов по многим показателям, например:

академическая репутация вуза в мире;

активность и качество научно-исследовательской деятельности;

мнение работодателей и карьерный потенциал выпускников;

карьерные успехи выпускников;

соотношение преподавателей и студентов;

индекс цитирования;

международные связи;

экологическая и социальная ответственность;

интернационализация и так далее.

"Уровень достижений университетов оценивается на основании результатов комбинации статистического анализа деятельности учебных заведений, аудированных данных (включая информацию по индексу цитирования из базы данных Scopus), а также данных глобального экспертного опроса представителей международного академического сообщества и работодателей, которые высказывают свои мнения об университетах". Сайт Quacquarelli Symonds

Интересно, что в 2024-2025 учебных годах больше всего в рейтинге оказалось американских университетов (196), за ними следуют британские (90) и китайские (71) вузы. Также в рейтинге есть 47 российских вузов.

Возглавляет свежий рейтинг уже в 13-й раз подряд Массачусетский технологический институт. Кембриджский университет с 2-го места переместился на 5-ю строчку, а его место занял Имперский колледж Лондона. Оксфордский и Гарвардский университеты сохранили третью и четвертую позиции, соответственно, на шестом месте – Стэнфордский университет.

Иллюстрация: Quacquarelli Symonds

Любопытные данные из рейтинга:



Самую лучшую карьеру (помимо выпускников ведущих вузов Англии и США) построили выпускники Сеульского национального университета и Национального университета Сингапура. 100 баллов по цитируемости (кроме лидеров) получили Университет Анны (Индия), Университет науки и технологий Кванджу (Южная Корея), Городской университет Гонконга, Технологический университет имени Амира Кабира (Иран). Самыми экологичными признаны вузы Канады. Это университеты Торонто, Британской Колумбии и Западного Онтарио.

Что касается казахстанских вузов, то здесь безусловный лидер КазНУ имени аль-Фараби – 163 место. Составители рейтинга уточняют, что КазНУ им. аль-Фараби является вузом с самым высоким рейтингом в РК уже три года. Так, в 2023 году он занимал высокое 44 место в рейтинге университетов QS Asia University Rankings 2023.

Евразийский национальный университет имени Гумилева расположился на 321 месте. Satbayev University занял 405 место). Они получили по 51, 34,2 и 29,3 балла, соответственно.

Иллюстрация: Quacquarelli Symonds

В мировой рейтинг также вошли Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматинский технологический университет, Казахстанско-Британский технический университет, КазНМУ имени Асфендиярова, КИМЭП, КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Университет "Нархоз" и другие.



Лучшие показатели казахстанских университетов достигнуты в позициях "Модель управления", "Устойчивое развитие в области охраны окружающей среды", "Обмен знаниями", "Эффект от образовательной и научной деятельности", "Трудоустраиваемость выпускников" и "Здоровье и благополучие".