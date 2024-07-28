От купцов до бизнеса онлайн: как развивалась торговля в Семее

Если бы в 1718 году здесь не основали Семипалатную крепость, то город рано или поздно все равно бы появился. Причем обязательно торговый. Слишком выгодное географическое место занимает Семей, расположившись на перекрестке международных торговых караванных путей, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Казахстане отмечается День работника торговли. Этот праздник выпадает на четвертое воскресенье июля. Профессиональный праздник работников, занятых в торговле (в том числе розничной), утвержден Постановлением правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689. В профессиональный праздник Zakon.kz поговорил с первыми казахстанскими предпринимателями, как они строили свой бизнес, с какими сложностями столкнулись и каких успехов им удалось достичь за все время.

На перепутье дорог

Сегодня эксперты недаром говорят, что Семей необходимо сделать крупнейшим в Восточном регионе Казахстана транспортно-логистическим центром. Именно в этой точке на берегу Иртыша сходятся воедино самые разные дороги: железнодорожные пути из Китая и Центральной Азии в Россию и далее в Европу или, наоборот, на Дальний Восток, разветвленная сеть автомобильных трасс по тем же направлениям. Ну и, конечно, сам Иртыш – большая судоходная река Евразии, по которой можно возить товары от Северного Ледовитого океана по Оби до Китая.

И эти преимущества выгодного географического положения Семея по достоинству оценивали многие купцы, начиная с XVIII века, когда вместо крупного торгового города на берегу Иртыша была лишь небольшая военная крепость. Но очень быстро здесь поставили таможню, потому что люди привыкли переплавляться через Иртыш в этом месте и везти свои товары далее с юга на север или с запада на восток.

Ну а там, где торговля, там и слободка появляется. Сначала для временного пребывания и сохранности товаров, а потом и для постоянного проживания купцов да их приказчиков. Вот так в течение достаточно короткого времени Семипалатная крепость из военного укрепления превращается в город. Причем, город торговый.

"К середине ХIХ века Семипалатинск становится центром экономической жизни, так как находился на пересечении всех торговых караванных путей, связывая между собой Монголию, Россию, Китай и Семиречье. Еще в Семипалатную крепость прибывали караваны с разнообразными товарами, постепенно развивая торговлю в городе. Именно торговля повлияла на становление города как экономически стабильного и развитого центра области", – отмечает специалист Областного историко-краеведческого музея города Семея Гульнур Кожахметова.

По ее словам, большая часть горожан была так или иначе связана с торговлей. Потому неудивительно, что к середине XIX века, когда Семипалатинск становится центром торговли целого края, именно купечество составляет основную часть его населения.

Начиная с небольших торговых операций, купцы постепенно стали заниматься и собственным производством. Так в городе появились кожевенные и мыловаренные заводы, мельницы, винно-водочные артели и заводы, первая в Казахстане паровая мельница и даже пароходство по Иртышу – дело невиданное до того времени.

"Купец Баймурат Рафиков был хозяином мыловаренного завода, кожевенный завод возглавлял купец Яков Маликов, салотопенный завод – купец Абдышев. Быстрый рост товарного земледелия, удобные пути подвоза и рынки сбыта способствовали созданию в городе крупных мукомольных производств и целого ряда других производственных площадок", – продолжила рассказ Гульнур Кожахметова.

Архитектурные изыски торговых домов

Производственные площадки открывались в основном на окраинах, вдали от жилых кварталов. Ну а в самом центре Семипалатинска, как сейчас говорят, в "золотом квадрате", работали многочисленные торговые дома. Каждый купец считал своим долгом поставить кирпичный торговый дом в два, а то и в три этажа, украсив его особыми архитектурными изысками.

"В торговом доме ювелира Шульца, например, на первом этаже располагалась фирма, официально занимающаяся реализацией знаменитых на всю Европу швейных машинок марки "Зингер". Можно сказать, это была первая дилерская компания в этих местах", – поделилась и. о. заведующей экспозиционно-выставочного отдела Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Алла Белякина.

Сегодня большинство сохранившихся торговых домов семипалатинских купцов имеют статус историко-архитектурных памятников местного значения и находятся под защитой государства.

Первые рейсы в Поднебесную

Кайрат Мирашев, один из крупных бизнесменов Семея, чья фирма специализируется сегодня на оптовой торговле продуктами питания первой необходимости, в начале 1990-х годов "открыл" для зарождающегося класса предпринимателей путь в Поднебесную.

"Я тогда открыл туристическую компанию и стал подумывать, как бы создать условия для организации туров в Китай. Комсомольское прошлое помогло войти в нужные кабинеты руководителей Семипалатинской области, которые поддержали идею открыть границу в районе поста "Бахты" для беспрепятственного передвижения туристических автобусов. Позже решение местной исполнительной власти поддержали и в Алма-Ате, дав "добро" на таможне и для пограничных войск", – вспоминает председатель правления Кайрат Мирашев.

И когда путь был открыт, оказалось, что на тот момент желающих поехать в Поднебесную на экскурсию в Семипалатинске просто не оказалось. Чувствуя, что крах предприятия не за горами, Кайрат Мирашев собрал группу из своих родственников, загрузил 15 человек в автобус и отправился вместе с ними в первый тур.

"Мы провели там всего три дня, и каждый вернулся с целыми сумками дешевого товара. Помню, большинство приобрели в Китае знаменитые тогда спортивные костюмы "Адидас" и двухкассетные магнитофоны. Когда мы вернулись в Семипалатинск, слух о том, что в Китае можно купить дешевые товары, разлетелся моментально. И тогда мы организовали регулярные шоп-туры для оптовых предпринимателей", – поделился Кайрат Мирашев.

По его словам, бывало и такое, когда в Семей (Семипалатинск) прибывал специальный чартерный рейс, где группа "челноков" загружалась в автобусы и отправлялась прямиком в Китай за товаром. А уже оттуда возвращались с огромными тюками, которые грузили в тот же самолет и улетали к себе домой.

Нередки были случаи, когда вслед за возвращающимся туристическим автобусом из Поднебесной следовал караван из 15-20 доверху груженых машин с товаром, которые потом разъезжались по всему Казахстану и России.

Торговля в Семее сегодня

На сегодняшний день в Семее на 350 тыс. населения насчитывается до 3 тыс. торговых точек. Здесь торгово-логистические центры, супермаркеты, крупные торговые дома, рынки, магазины, салоны, мелкие магазинчики "у дома" и точки мелкой розничной торговли.

По данным пресс-службы городского акимата, сейчас зарегистрировано 2255 субъектов малого и среднего бизнеса без учета торговли. Из них 72 торговых дома, 954 продовольственных и 370 непродовольственных магазинов.

Стоит отметить, что в течение последних 10-15 лет из приграничных городов России в Семей специально приезжали целые семьи, чтобы купить одежду и продукты питания, а уже позже все это в Рубцовске и Барнауле перепродавали, но гораздо дороже.

"Я часто вижу, как на базар приезжают большими семьями из отдаленных аулов, чтобы закупить здесь продукты, одежду, бытовую технику и многое другое. Здесь большой выбор и небольшая цена. Так что подготовиться к тою можно, как говорится, в одном месте", – поделился своими наблюдениями Кайрат Мирашев.

К слову, в торговле сейчас занято большое количество казахстанцев. И с каждым годом число предпринимателей в стране только увеличивается. Этому способствуют различные льготные программы от государства, более открыты стали банки, которые в последние годы активнее кредитуют небольшие отечественные компании.