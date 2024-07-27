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«Адал азамат»: как жительница Кызылординской области создает красоту для людей в местных парках

&quot;Адал Азамат&quot; в Казахстане: создавать красоту легко , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 15:46 Фото: Zakon.kz
Кызылординка Фируза Назарова больше 20 лет создает цветники. Самые настоящие, высотой в два и более метров. Любимым делом она занимается в ауле имени Наги Ильясова Сырдарьинского района. Под ее контролем находится два гектара цветов и газонов, а также 380- метровая клумба.

Она, кстати, самая большая клумба в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz. За ее труд аулчане и руководство компании, где она работает, уважают Фирузу. Честная, трудолюбивая, ответственная, ее приводят в пример сельчане и называют "Адал азамат".

"Адал Азамат": жительница Кызылординской области украшает парки цветами , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 15:46

Фото: Zakon.kz

Каждую весну Фируза и ее команда высаживают цветы на центральной усадьбе аула, а это более 500 тыс. штук ростков. Благодаря кропотливому труду Фирузы и ее садовниц, а также большой любви к цветам через некоторое время все аулчане приходят и любуются прекрасными клумбами и палисадниками.

И не только любуются. По ее советам они сами высаживают во дворах своих домов и на приусадебных участках разноцветные клумбы. Некоторые по примеру садовницы даже ограждения в своих домах делают из деревьев, в виде живой изгороди. И благодаря тому, что вокруг красивая атмосфера, красивый вид, жители меньше сорят, берегут всю эту красоту.
"Все цветники мы выращиваем благодаря местной компании, которая вкладывает деньги в озеленение аула. Под моим началом работает женская бригада садовниц, и мы с самой весны трудимся на усадьбе. До этого времени всю рассаду мы сами выращиваем в теплице и питомнике предприятия. Как только начинаются теплые дни весной, мы высаживаем цветы на усадьбе", — рассказывает Фируза.
Какие только цветы здесь не высаживают – канны, петунии, розы, катарантусы, бархатцы, георгины, а также много различных деревьев — ясени, клены, тополя. Местные жители приходят за советом, и Фируза охотно с ними делится своими знаниями. Для нее цветы – это часть жизни. Она обожает создавать живые букеты на красивых клумбах и может часами возиться с ними. Как она сама признается, ни о чем не может думать, когда у нее в ящике лежит рассада.

Она сама любит подготавливать землю, поливать ее перед посадкой, сажать и снова поливать. Все мысли ее заняты этим. Когда она занимается садоводством, больше ни о чем не может думать. Фируза забывает обо всех проблемах, об усталости, о плохом, обо всем, что происходит вокруг. Женщина каждый корешок рассматривает, годен он или нет. Если даже корешки слабые, она сделает все возможное, чтобы они ожили и взошли. Однажды только в одном ауле она за несколько дней посадила 50 тысяч корешков.
"Цветы они ведь живые! Сколько я себя помню, всегда нравилось наблюдать, как мои родители сажают цветы. Потом я тоже стала с ними сажать во дворе дома и в палисаднике цветы. Какие бы этапы жизни не происходили в моей семье, цветоводство помогало забыть о плохом, вдохновляло на какие-то благородные поступки, что и скрывать, стало моим заработком. Кому-то они казались баловством, но в целом это же отражение нашей души. Никто в нашем ауле не сорвет цветок, не сломает деревце, все жители берегут эту красоту. И все потому, что, видя ее, они уже не могут навредить природе, навредить самим себе. Поэтому в нашем ауле везде порядок и чистота", — рассказывает Фируза.
Здесь центральная усадьба, все цветы, все фонтаны, а их несколько, построены на деньги местной компании. Хозяин этого предприятия – Герой Труда Казахстана Абзал Ералиев. Компания спонсирует социальные и экономические проекты этого населенного пункта. На сегодня это единственный населенный пункт Казахстана, где на всех улицах есть освещение и асфальт, а в каждый дом проведен водопровод. Здесь же есть прекрасный Дом культуры, фонтаны и даже Биг-Бен с часами. Ну и, конечно же, цветники, о которых так заботится Фируза Назарова.

С большой теплотой о Фирузе отзываются ее земляки.
"Мне 74 года, и я живу в этом ауле с рождения. Наш аул всегда был передовым, всегда был красивым, и когда его стали еще и озеленять и разбивать цветники, душа радовалась. Фируза у нас сама, как цветок, всегда рада людям. Она у нас всегда даст совет, как лучше вырастить, чем нужно подкормить, какие удобрения нужны растениям. Мы раньше только простые цветы сажали, а как она появилась, стали модные сажать. В каждом дворе у нас разноцветная красота, и Фируза всегда поможет ее сохранить", — рассказывает местная жительница Манат Оразбеккызы.
Как считает Фируза, каждый дом можно превратить в цветник. Если каждый из нас перед своим домом будет ухаживать за посаженным деревцем или кустиком, то не будет проблем с озеленением. Вокруг будет только красота и зелень, выращенная своими руками. 

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