«Адал азамат»: как жительница Кызылординской области создает красоту для людей в местных парках

Какие только цветы здесь не высаживают – канны, петунии, розы, катарантусы, бархатцы, георгины, а также много различных деревьев — ясени, клены, тополя. Местные жители приходят за советом, и Фируза охотно с ними делится своими знаниями. Для нее цветы – это часть жизни. Она обожает создавать живые букеты на красивых клумбах и может часами возиться с ними. Как она сама признается, ни о чем не может думать, когда у нее в ящике лежит рассада.





Она сама любит подготавливать землю, поливать ее перед посадкой, сажать и снова поливать. Все мысли ее заняты этим. Когда она занимается садоводством, больше ни о чем не может думать. Фируза забывает обо всех проблемах, об усталости, о плохом, обо всем, что происходит вокруг. Женщина каждый корешок рассматривает, годен он или нет. Если даже корешки слабые, она сделает все возможное, чтобы они ожили и взошли. Однажды только в одном ауле она за несколько дней посадила 50 тысяч корешков.