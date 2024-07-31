Сколько казахстанцев получат деньги и жилье при переезде на север

За шесть месяцев 2024 года в рамках добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 4869 человек - 1891 кандас и 2978 переселенцев. Всем переселившимся оказаны полноценные меры государственной поддержки, сообщает Zakon.kz.

Переселенцы и кандасы были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности. Из 1 491 трудоспособного переселенца и 944 кандасов трудоустроены 1 288 человек, заняты предпринимательской деятельностью – 111 человек, 1 человек получил грант для открытия бизнеса.

В разрезе регионов расселения переселено:

в Павлодарскую область – 2 036 чел.,

Северо-Казахстанскую область – 1 163 чел.,

Костанайскую область – 540 чел.,

Восточно-Казахстанскую область – 402 чел.,

область Абай – 362 чел.,

Акмолинскую область – 285 чел.,

Карагандинскую область – 43 чел.,

в Улытаускую область – 38 человек.

В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Узбекистана (631 человек), Монголии (616 чел.), КНР (472 чел.), России (110 чел.), других стран (62 человека).

Всего до конца года планируется переселить 9 483 человека.

В Казахстане восемь регионов считаются трудодефицитными. Это Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, а также Абайская и Улытауская.

Чтобы обеспечить эти регионы рабочей силой, несколько лет действует программа добровольного переселения с юга на север страны. Всем, кто решил переехать, будет оказана поддержка.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РК, в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

направление на краткосрочное профессиональное обучение;

содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;

выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

В мае этого года Минтруда внесло изменения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.

В частности, появилось определение близких родственников – это родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

При этом уточняется, что местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения утверждает по согласованию с уполномоченным органом по вопросам миграции населения ежегодно до 15 декабря перечень населенных пунктов с учетом региональной квоты приема кандасов и переселенцев на предшествующий календарный год для добровольного расселения кандасов и переселенцев, в том числе для внутриобластного переселения.

Важно, что содействие в межрегиональном добровольном переселении на новое место жительства для трудоустройства переселенцев и членов его семьи не распространяется на:

государственных служащих;

низкоквалифицированных рабочих;

лиц, не входящих в состав рабочей силы, за исключением лиц, в составе семьи переселенца;

лиц, ранее постоянно проживавших в регионах для расселения кандасов и переселенцев, определенных правительством республики и имеющих на момент подачи заявления постоянную регистрацию менее двух лет в трудоизбыточных регионах.

При этом выпускники из числа участников проектов "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") и "Жарқын Болашақ" получают меры государственной поддержки в регионе приема независимо от региона обучения. Обретение гражданства РК кандасами и членами их семей, включенным в региональную квоту приема кандасов, не является основанием для прекращения предоставляемых мер государственной поддержки в добровольном переселении.



После заключения социального контракта центры трудовой мобильности в течение трех рабочих дней перечисляют денежные выплаты на лицевой счет работодателя, открытого в банке второго уровня или в организациях, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.



Также уточняется, что сертификат экономической мобильности предоставляется в виде материальной помощи в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком или документами Системы государственного планирования, в том числе концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также в рамках инструментов ипотечного кредитования финансовых институтов и системы жилищных строительных сбережений.

Сертификат экономической мобильности предоставляется кандасам или переселенцам при приобретении жилья в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.

Сертификат экономической мобильности предоставляется на семью, а также лицам, расторгнувшим брак за последние 36 месяцев до участия в мерах добровольного переселения в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП (4 282 720 тенге).

Полностью ознакомиться с приказом Минтруда можно на нашем сайте.