Родители должны понимать ответственность за образование своих детей – эксперт о программе "Келешек"

Какие изменения происходят в системе образования в Казахстане и что представляет собой человекоцентричная стратегия экономического развития президента Касым-Жомарта Токаева – в интервью Zakon.kz с политологом, завкафедрой регионоведения ЕНУ имени Гумилева Айгерим Оспановой.

– В прошлогоднем послании президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в основе стратегии экономического развития Казахстана будут находиться интересы и потребности граждан, то есть она должна быть максимально человекоцентричной. Какие изменения вы наблюдаете почти год спустя в этом направлении?

– Действительно, с первых строк в послании говорится, что первое место в дальнейшем развитии Казахстана будет занимать гражданин. Президент Токаев определил, что нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде "гражданин – бизнес – государство". Если анализировать послания народу, которые были у нас за все годы независимости Казахстана, то послание 2023 года отличалось именно тем, что гражданин стоит на первом месте и условия создаются для гражданина.

В послании было определено, что будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых слоев населения, в том числе с особыми потребностями. Надо отметить, что с момента, как послание было озвучено, очень большая работа проделана в сфере защиты прав человека, обеспечения верховенства закона и справедливости. Тезисы из послания на самом деле воплощаются в жизнь. Так, например, президент в послании отметил, что врачи и учителя определяют судьбу страны на годы вперед. Сегодня мы видим, как повышаются заработные платы для учителей и врачей, создаются условия для ученых и преподавателей высших учебных заведений, выделяется хорошее финансирование для проведения исследований и зарубежных стажировок. Здесь речь идет о проектах "Жас ғалым" и "500 ученых" в рамках программы "Болашак".

Глава государства также отметил в послании роль ответственного гражданина: ответственный гражданин – залог построения справедливого государства. В этом контексте нами видится очень глубокий посыл о том, что каждый гражданин должен быть ответственным за себя, должен прилагать немало усилий для построения общего государства и нации. Мы переходим к одной из ключевых идей Токаева о том, что в многонациональном Казахстане должны формироваться общенациональные ценности. На самом деле сосуществование представителей 150 национальностей в одном государстве – это очень большая ответственность. Государство может создавать много условий, но в то же время и представители этносов, проживающих на территории Казахстана, должны прилагать усилия и прийти к осознанию того, что Казахстан – это наш общий дом.

Надо отметить, что Касым-Жомарт Токаев – глубокий и дальновидный политик, он хорошо знаком с китайской философией. Когда в своем послании он проговаривал идею о человекоцентричности, он имел в виду не просто создание базовых условий для гражданина, а создание условий для человека с момента его рождения, обеспечение ему счастливого детства, возможности качественного образования в школе, в вузе и так далее. Раньше это не проговаривалось в такой единой картине.

– По словам главы государства, республика считается одной из самых "молодых" в мире – средний возраст граждан составляет всего 32 года. Около трети населения – молодежь. Как правительство работает над задачей президента Токаева превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества?

– Молодежь любого государства выступает как двигатель развития общества и страны. Демографическая ситуация в Казахстане меняется в лучшую сторону. Сегодня можно говорить о том, что в Казахстане молодежь как социальная группа сложилась. В Казахстане проживает очень талантливая молодежь, которая знает, какие у нее жизненные приоритеты, молодые люди стремятся получить качественное образование, качественную медицину, они владеют несколькими языками. За годы работы в сфере образования я поняла, что наша молодежь очень конкурентоспособна. Надо отметить роль государства, которое старается поддержать молодых казахстанцев, в частности в вопросе выделения образовательных грантов. Например, для поступления в бакалавриат в 2024-2025 учебном году было выделено 92 тыс. грантов – на 14% больше, чем в прошлом году – а в докторантуру выделено 1900 грантов. Государство старается поддержать молодежь, которая уже имеет диплом магистра и степень доктора PhD: очень много грантов выделяют для проведения исследований, при национальных и государственных университетах внедряется постдокторантура, чтобы талантливая молодежь продолжала обучение и исследования во благо государства.

Для того, чтобы молодежь могла реализовывать свои права и свободы, в Казахстане действуют льготы, в частности при поступлении на грант в бакалавриат государство выделяет квоты для детей-сирот, детей с инвалидностью и выходцев из многодетных семей, у нас есть квота для сельской молодежи. Действует много программ, которые показали свою востребованность и состоятельность, например, "С дипломом – в аул" или программа "Болашак", которая дает возможность получить образование в топовых университетах мира.

Текущие демографические тенденции мы можем превратить в преимущества, в первую очередь, вкладывая в образование и повышая его качество, чтобы наши дети были востребованы не только в Казахстане, но и за пределами страны. Правильная политика Токаева дала возможность правительству разработать программу изъятия пенсионных накоплений, которая позволила молодежи с помощью родителей использовать пенсионные накопления для улучшения жилищных условий и здоровья. Или программа "Нацфонд – детям". Сейчас, когда я открываю банковское приложение, вижу на счету у ребенка эти 100 долларов. Да, эти деньги, конечно, не решат наши глобальные проблемы, но я вижу заботу государства о моем ребенке. Это тоже очень важно.

– Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что демографический рост повышает спрос на образование. Он поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которую планируют запустить в конце 2024 года и которая призвана помочь казахстанским детям получить качественное образование. Что вы думаете об этой инициативе?

– Внедрение добровольной накопительной программы "Келешек" приходится вовремя. Если вернуться к вопросу положительного демографического роста, мы должны предвидеть ситуацию: с каждым годом становится все больше выпускников школ, конкуренция растет. Нужно вести пропаганду среди родителей, особенно в многодетных семьях, о том, что есть такая программа "Келешек". Нужно это делать для того, чтобы родители понимали ответственность за образование своих детей – одного или пятерых, неважно. Соответствующим органам и СМИ нужно проводить работу с родителями, разъясняя, что уже сегодня можно начать копить на качественное образование для ребенка, чтобы через условно пять-шесть лет, после окончания средней школы, у него был выбор: обучаться за рубежом или поступить на грант в Казахстане. Это своего рода компонент демократии, когда ребенок, достигнув 18 лет, будет иметь право выбора качественного образования. Эта инициатива нужна, она должна внедряться и пропагандироваться. Родители должны понимать, что, начав копить сегодня, завтра они обеспечат качественное образование своим детям.

Я придерживаюсь мнения, что каждый человек и каждая семья как ячейка общества должны в первую очередь сами создавать для себя условия, а не надеяться на государство. Государство должно позаботиться о детях-сиротах, о нашем старшем поколении в домах престарелых, оно должно позаботиться о тех людях, которым неоткуда ждать помощи. Иждивенческое поведение большей части населения меня немного возмущает, честно говоря.

– Образовательная система должна трансформироваться с учетом потребностей рынка труда, такую задачу поставил президент. Наблюдаете ли вы изменения в системе, направленные на решение проблемы кадрового дефицита, особенно по техническим и рабочим специальностям?

– Каждый год мы видим, что выделяются гранты на технические специальности, но они остаются невостребованными, каждый год идет недоосвоение этих грантов. Я думаю, что проблема в том, что, во-первых, идет недостаточная информационная кампания в школах: нужно работать с детьми с 9-го класса, чтобы ребенок, заканчивая 11-й класс, уже точно знал, что будет обучаться технической специальности и у него будет возможность трудоустройства. К сожалению, у нас школы существуют сами по себе, среднее образование и университеты – сами по себе. У нас нет привязки, чтобы условно какой-то металлургический комбинат являлся стейкхолдером определенного технического университета, который имел бы свой "минифилиал" в школах. В итоге мы не можем получить хорошего студента, который целенаправленно идет учиться на техническую специальность и гарантированно будет трудоустроен с хорошей заработной платой и "подъемными". Образовательную систему в Казахстане необходимо трансформировать с учетом потребностей современного рынка труда.