Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев показывают пример настоящей дружбы и сотрудничества

Политическая воля лидеров двух стран – главная основа динамичных и поступательных отношений между Казахстаном и Узбекистаном. Президенты двух стран смогли за короткий срок начать новый этап сотрудничества и интеграции, сообщает Zakon.kz.

Регулярный диалог глав государств двух стран и их личная дружба позволили выйти двусторонним отношениям Казахстана и Узбекистана на новый этап, считает казахстанский политолог Эдуард Полетаев.

Эксперт обращает внимание на большое количество встреч Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева.

"За 6 лет состоялось шесть государственных визитов на высшем уровне и более 10 рабочих визитов, проведено свыше 20 встреч между сторонами. Было подписано 230 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов". Эдуард Полетаев

Политолог выделяет главные личные встречи двух президентов – на каждой встрече решался поэтапно тот или иной вопрос.

Особенно плодотворными были 2021 и 2022 годы – тогда по итогам государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан и ответной поездки Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан был принят ряд важных межправительственных и межведомственных документов. А подписание Договора о союзнических отношениях между двумя странами стало поистине историческим событием. Кроме личных встреч, президенты часто беседовали по телефонной связи. За 2021 год Токаев и Мирзиёев провели 9 телефонных разговоров, в 2022 году – 12, а в 2023 – 6.

Помимо этого, в 2022 году Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите ШОС в Самарканде, а Шавкат Мирзиёев приезжал на VI саммит СВМДА и заседание Совета глав государств СНГ в Астане. Также в 2022 году Мирзиёев принял участие в первой встрече глав государств ЦА и президента Европейского совета также в Астане.

Были и еще личные встречи, например, на первом саммите Организации тюркских государств в Самарканде, на неформальных встречах в Шымкенте и Хиве. Такое тесное общение, несомненно, сделало казахско-узбекские отношения по-настоящему дружескими, что отразилось на двусторонних инвестициях.

По итогам 2023 года Узбекистан занимает 7-е место среди торговых партнеров Казахстана, а взаимный товарооборот составил 4,4 млрд долларов.

Казахстан поставляет в соседнюю республику пшеницу, металлопродукцию, автомобили, муку, нефтепродукты, руды и концентраты. Из Узбекистана в Казахстан идут автомашины, фрукты и овощи, строительные материалы и удобрения.

"Нам есть к чему стремиться, ведь недаром правительства двух стран намерены увеличить взаимный товарооборот до 10 млрд долларов". Эдуард Полетаев

В последнее время наблюдается рост инвестиционных проектов в двух странах, отмечает эксперт. Так, за 2023 год объем двусторонних инвестиций превысил 86,2 млн долларов, что на 14,3% больше, чем в 2022 году.

Характерно, что крупные инвестиционные проекты главы государств запускают также вместе. Это производство бытовой техники в Сарани, выпуск инфузорных растворов в Шымкенте, автопроизводство в Костанае, логистический центр в Ташкентской области, строительные проекты в Ташкенте.

Впереди – новые задачи. Прежде всего, это развитие трансграничного сотрудничества, сферы туризма, транспортных коммуникаций, культурных связей.