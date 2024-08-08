Запрячьте ваши денежки: как уберечься от вновь активизировавшихся мошенников

В редакцию Zakon.kz обратились пострадавшие от аферистов алматинцы. Несмотря на всестороннее освещение этой неприятной темы в СМИ, граждане продолжают попадаться на "удочку" оборотней в погонах, лже-сотрудников банков и даже якобы знакомых.

Несите ваши денежки

Справедливости ради, на телефонных жуликов как минимум раз натыкался, пожалуй, каждый казахстанец.

"На вашем счете зафиксированы подозрительные операции", – произносит на том конце провода елейный голос очередного "Базилио", и пока вы соображаете, есть ли у вас вообще "четыре золотых", невидимый собеседник все больше растрачивает учтивость и начинает грозиться "подвесить вас вверх ногами на ветку дуба".

Ну или, как вариант, вы подозреваетесь в поддержке террористов.

Вдруг выиграли приз, сроду не участвуя ни в каких розыгрышах.

Словом, вас всеми силами тащат в сторону "поля чудес", где нужно зарыть свои денежки – и забыть о них.

В иных случаях "помощь" нужна не вам, а вашим родственникам, знакомым – "иначе быть беде".

Ниже – пример из личного опыта автора. Оба сообщения пришли в WhatsApp, причем с разницей меньше, чем в неделю. Оба выдали себя несоответствующей привычной манерой общения.

Фото: скриншот

Крекс-пекс-фекс

"Большинство преступлений переходят в цифровую среду. Для реализации своих целей преступники все чаще используют весь потенциал интернет-технологий, социальные сети, Instagram, ВКонтакте, мессенджеры Telegram, Whatsapp, а также различные электронные платежные системы и криптовалюту. Особенно популярно в настоящее время использование прокси-серверов, VPN-каналов, интернет-телефонии, а также других инструментов для анонимизации пользователей. Формируются новые виды преступлений, при совершении которых используются новейшие средства телекоммуникации и связи. На сегодняшний день в Казахстане, впрочем, как и во всем мире, самым распространенным и актуальным видом киберпреступлений являются электронные хищения, в том числе интернет-мошенничества. В определенной мере этому способствует цифровизация общественных отношений, особенно развитие онлайн-услуг", – отмечает старший оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции департамента полиции Алматы, подполковник полиции Еркебулан Койшибаев.

По его словам, потерпевшими от рук "не сторонников разбоя" становятся как отдельные жители страны, так и юридические лица, использующие компьютерные системы для обработки бухгалтерских документов, сервисы для проведения платежей и других операций.

За последние семь лет число подобных "проделок" выросло более чем в 10 раз, с 2 тыс. в 2017 году до 22 тыс. в 2023-м. При этом только в текущем году причиненный гражданам ущерб составил более 16 млрд тенге.

Еркебулан Койшибаев поделился самыми популярными схемами обмана в интернете.

Пытаясь "вытрясти червонцы", хитрецы:

создают на специализированных сайтах или в соцсетях заведомо ложные объявления о продаже товаров либо оказании услуг по сниженной цене;

предлагают сделать "выгодное вложение" в инвестиционные проекты, раскрутки и ставки. А уже оставив доверчивого человека "с тремя корочками хлеба", связываются с ним повторно, представляются юристами и обещают решить проблему;

звонят от имени сотрудников специальных и правоохранительных органов, финрегуляторов и банков второго уровня;

навязывают установку на телефон программ, обеспечивающих доступ ко всем приложениям, соответственно, и к банковским счетам, депозитам – TeamViewer, Hoptodesk, Anydesk, Rusdesk и т. д.

Ситуацию осложняет тот факт, что, если раньше аферистам было достаточно "немного подпеть" жертве, "показать ей медный грош" или "наврать с три короба", теперь на их стороне еще и технологии. Например, для анонимности они используют виртуальные номера.

"Ранее зарубежные мошенники использовали сервисы для подмены своих номеров на казахстанские. В 2022 году мы добились от операторов связи принятия мер по их блокировке путем установления технических заслонов. С момента их внедрения заблокировано 58 млн мошеннических звонков. Эти звонки зачастую происходят через оборудование СИМ-бокс, предназначенное для совершения интернет-звонков и активации различных мессенджеров без физической покупки SIM-карты. На постоянной основе нами ведется работа по выявлению и изъятию данных устройств. Они и используются для регистрации аккаунтов в мессенджерах, через которые в последующем мошенники обзванивают казахстанцев", – говорит спикер.

В арсенале имеются также программы для подмены изображения лица при видеоидентификации в банковских приложениях, VPN и прокси-серверы для сокрытия местоположения и прочие "чудеса".

Впрочем, вернуть отнятое еще сложнее, чем не позволить отнять.

"Зарубежные мошенники активно используют так называемых "дропов". Это низшее звено преступной цепи, человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала "транзитной" для украденных денег, из числа граждан Казахстана, которых они находят через Telegram-каналы за определенное вознаграждение. Сейчас нарабатывается практика привлечения их к ответственности как соучастников. Также с них взыскиваются деньги в порядке гражданского судопроизводства. Основные меры – это своевременное получение информации из банков второго уровня. С 22 июля для решения вопросов оперативного взаимодействия с банками, в том числе в части блокирования денег по подозрительным транзакциям, на базе Национальной платежной корпорации Нацбанка РК создана платформа "Антифрод-центр", с помощью которой сотрудники по борьбе с киберпреступлениями оперативно получают информацию и блокируют подозрительные и мошеннические транзакции", – подытожил подполковник полиции.

Как бы компетентные лица ни боролись с кражами, нам с вами стоит быть внимательнее к своему добру. То есть:

Не сообщать никому содержание СМС-сообщений, приходящих с банков и от сотовых операторов. Не делиться личными данными и данными с банковских счетов и карт. Не передавать банковские карты в пользование третьим лицам, не принимать денежные средства на свое имя. Изучать отзывы на интернет-магазин или площадку перед покупкой, получением услуги.

И запомнить уже наконец: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не попросят совершить транзакцию или поделиться личными данными по телефону, не "разрекламируют" установку подозрительных приложений.

Они все это делают? Осторожнее, на горизонте показался "рыжий хвост".

Вопрос-ответ

Читатели адресовали Zakon.kz ряд конкретных вопросов по теме. В свою очередь, мы переадресовали их известному отечественному юристу Илье Князеву.

– Во многих случаях жертвами мошенников становятся пенсионеры, многодетные матери-одиночки, люди с особенными потребностями. Почему банки одобряют такие большие кредиты лицам из социально уязвимых слоев населения?

– Жертвами мошенников становятся многие, вне зависимости от их социального статуса. Просто на пенсионеров, инвалидов и многодетных обращают больше внимания. Указанные лица более доверчивы, чем преступники активно пользуются. Люди старой закалки верят до последнего, ругаются с семьями, теряют накопления, но верят.

По поводу того, почему банки одобряют такие кредиты – это вопрос к банкам, к их внутренней политике. Возможно, пенсионеры, которые имеют недвижимость и стабильный доход, несут им меньше рисков, чем молодые люди без жилья.

– Почему обманутый человек, на имя которого преступник взял кредит, вынужден выплачивать деньги банку? Возможно ли аннулировать кредитный договор и "повесить" долг на преступника?

– Во-первых, потому что это его обязательство. Он взял кредит и должен его выплачивать. Во-вторых, пока подозреваемый не приговорен к ответственности, вина его не доказана. Если мошенник будет пойман, против него возбудят уголовное дело, в суде можно взыскать с него материальный и моральный ущерб. Также на основании приговора суда попробовать признать договор банковского займа недействительным. Все должно быть подтверждено, понимаете? В отсутствие приговора или хотя бы подтверждения возбуждения уголовного дела мы можем предположить, что человек сам взял большие деньги, а потом сослался на мошенников. Это надо доказать.

– Мошенничество далеко не новый вид преступности, и если ранее правоохранительные органы были бессильны и не могли выйти на след преступников, то сейчас полицейские могут вычислить злоумышленников?

– Это заблуждение, что сейчас мошенников стало проще ловить. Мошенничество, которое осуществляется по телефону или с помощью удаленного доступа, обычно осуществляется за пределами Казахстана. Итоговый получатель незаконных благ зачастую находится на территории Кыргызстана, России, Украины и других стран постсоветского пространства. Выявить его очень сложно.

– В своих преступных схемах мошенники используют программу удаленного доступа к смартфону своей жертвы. Как она работает и как избежать вредоносной программы и по ошибке не установить ее на свой смартфон?

– Программы удаленного доступа обычно ставят сами жертвы мошенничества, их убеждают. Работает просто: вы устанавливаете ее на устройство, сообщаете кому-то код, и человек с такой же программой этот код вводит и получает доступ к вашему устройству.

Если боитесь установки вредоносного программного обеспечения, не уверены в нем, скачивайте только официальные приложения из официальных магазинов.

Эксперты сошлись во мнении: сами казахстанцы должны контролировать свои действия, движения финансовых средств и общение с незнакомцами. Так что придется тренировать критическое мышление, если не хотите остаться с "деревянным носом".

Ранее мы сообщали, что казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты. Подробнее об этом – здесь.