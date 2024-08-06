Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты

В Казахстане продолжается борьба с кибермошенниками. В промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центр). Так государство пытается противодействовать мошенническим операциям на финансовом рынке, сообщает Zakon.kz.

Проект по созданию Антифрод-центра реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка. Это технологическая платформа, к которой подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Работа Антифрод-центра включает в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, в том числе по подозрительным операциям с соответствующей маркировкой.

Отныне финансовые организации могут мгновенно выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками.

По информации Национального банка РК, с момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 млн тенге, связанные с мошенническими действиями.

Также с сентября в действие вступит механизм защиты, связанный с добровольным отказом от получения кредитов. Законодательно такое право для граждан Казахстана было введено в феврале 2024 года. За семь месяцев действия этой законодательной нормы около 400 тыс. граждан оформили добровольный отказ от получения кредита сроком на шесть месяцев.

Банк или МФО, запрашивая данные из кредитных бюро, видит отметку об ограничении и автоматически принимает решение не выдавать заем клиенту. При этом ограничение не касается ломбардов, а также других организаций, которые не оценивают кредитную историю своих клиентов.

Таким образом, с 1 сентября 2024 года заемщик будет освобожден от погашения кредита, выданного кредитной организацией при наличии добровольного отказа на оформление кредита.

Если гражданин установил добровольный отказ от получения кредита, но в этот период на него незаконно был оформлен кредит, то кредитор – банк или МФО – обязаны будут списать долг, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

И, наконец, еще одна новость. С 1 октября 2024 года законом вводится обязанность банков и МФО передавать сведения по поступившим заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро в режиме реального времени. Такая норма установлена для исключения так называемого "кредитного шоппинга" – одновременного оформления займов в нескольких кредитных организациях.