Снова в школу: сколько стоит собрать ребенка в Алматы к учебному году

Началась привычная суета перед началом учебного года. По всему Казахстану развернули прилавки с канцелярскими товарами школьные ярмарки, магазины и торговые дома, предлагая всевозможную продукцию для учащихся. Корреспондент Zakon.kz выяснил, где выгоднее закупиться самым необходимым.

Понимая, что до начала учебного года осталось всего две недели, родители бросились активно собирать своих младшеклассников к новому этапу обучения. Торговые точки Алматы полны покупателей, все торопятся успеть купить все самое лучшее и в то же время недорогое. Несмотря на то, что образование в Казахстане бесплатное, покупки тетрадей, ручек, нового портфеля и формы избежать вряд ли кому удастся.

Канцтовары

Начнем с самых необходимых школьных атрибутов. Каждый ученик младшего и среднего звена должен иметь в портфеле тетради, ручки, простые карандаши, ластик и линейку.

Первым делом посетили крупный специализированный магазин канцелярских товаров. Для удобства родителей сеть розничных магазинов для школы и офиса подготовила минимальную корзину со списком товаров для первоклассников. Магазин подсчитал, что самые необходимые товары обойдутся в 5635 тенге.

Фото: abdi.kz

К слову, в прошлом году стоимость такой корзины с канцелярскими принадлежностями от этой сети вышла дороже – 5900 тенге.



Ассортимент товаров по следующим ценам: тонкие тетради 12 листов стоят 25 тенге, общая тетрадь 48 листов – от 145 до 400 тенге, в основном значится цена 205 тенге. Тетрадь в 96 листов обойдется от 295 тенге и до 440. Ручки продают от 20 тенге до 1735 тенге. Самые удобные и доступные школьные ручки в основном идут от 70 до 220 тенге. Простые карандаши для школьников отпускаются по цене от 35 тенге до 350, в среднем стоимость от 100 до 150 тенге.

В магазинах крупных торгово-розничных сетей Казахстана еще не организованы привычные островки со школьной продукцией. Мы встретили полки с канцелярскими товарами со следующими ценниками:

Тонкие тетради по 12 листов известного российского производителя как в клетку, так и в линейку, по цене 45 тенге. Общие тетради представлены по стоимости от 167 до 545 тенге. Цветная бумага– по 295, а наборы для детского творчества из разных сортов цветной бумаги – за 525 и 1169 тенге.

Фото: Zakon.kz

Общие тетради представлены в несколько видах, но, к сожалению, ценники есть не на все единицы товара.

Фото: Zakon.kz

Жительница Алматы Нина убеждена, что лучшего места для покупок всех школьных принадлежностей, чем рынок, не найти. По ее словам, она из года в год приобретает все необходимое к школе своим детям на местном базаре.

"Я уже второго ребенка собираю в первый класс и за всем самым нужным хожу на наш местный базар. Обсуждая цены на канцтовары для детей с подругами, я убедилась, что у нас здесь цены держатся еще на хорошем уровне", – поделилась мама первоклассника.

Мы отправились туда, чтобы удостовериться в сказанном. Выбор на рынке и правда широкий.

Фото: Zakon.kz

Цены на школьные принадлежности на базаре в 1 микрорайоне на 50, 100, а где-то и 150 тенге ниже, чем в магазинах. Так, обычные зеленые двенадцатилистовые тетрадки здесь стоят 25 тенге.

Фото: Zakon.kz

"Волшебная" ручка, паста которой исчезает, если потереть написанное на листе обратным концом ее корпуса, стоит 150 тенге за единицу товара. А упаковка, в которой их 12 штук, – 1800 тенге. Оптом, как говорится, дешевле.

Дильмурат, который живет в Турксибском районе, также приобретает все для школы на ближайшем к дому рынке "Алматы-1". Он поделился, что в этом году цены ощутимо выросли.

"Собрать сына по прошлогоднему списку мне сейчас обошлось дороже на 47 тысяч. Купил все то, что и год назад, но, как говорится, почувствовал разницу. Это мы еще не купили нашему восьмикласснику обувь, школьную форму, спортивный костюм и футболки на физкультуру. Страшно представить, сколько я еще должен приготовить денег, чтобы полностью собрать ребенка к 1 сентября". Дильмурат

Фото: Zakon.kz

Пройдясь по городским ярмаркам, понимаем, что цены на базарах и рынках действительно выгоднее.

Фото: Zakon.kz

Та же новомодная ручка "пиши – стирай" на ярмарке уже стоит 180 тенге, а пачка (12 шт.) обойдется в 2000 тенге. Есть такие ручки на 30 тенге дешевле, но они уступают по качеству. Нам они не подходят, как говорится, "все лучшее детям".

Шариковые ручки с принтами мультипликационных героев начинаются от 80 тенге за штуку. Посерьезнее шариковые ручки, больше подходящие для школы, от 100 тенге. Известных брендов – 180, 200 тенге.

Простые карандаши встречаются по цене 85 и 100 тенге за единицу товара.

Фото: Zakon.kz

Тетради 12 листов отечественного производства стоят 35 тенге, но выгодно покупать сразу пачку. В этом случае она обойдется покупателю в 25 тенге. Тонкие зеленые тетрадки российского производства по цене дороже.

На другом прилавке нашли тетради отечественного производства за 21 тенге и 39. Импортного производства тетрадь здесь продают по 49 тенге за каждую. Общие тетради по 36 листов стоят от 200 тенге, а 48 листов – 250 тенге.

Простые карандаши чернографитовые можно найти за 50 тенге. На более качественные цена уже от 85 и 100 тенге.

Фото: Zakon.kz

Следом зашли в ближайший торговый центр и направились в отдел канцелярских товаров. На прилавках товары не только производства Китай, но и иностранного.

Фото: Zakon.kz

Стоимость ручек известных фирм начинается от 150 тенге, в своей общей массе они стоят от 200 до 470 тенге.

Фото: Zakon.kz

Тоненькие тетради в узкую, широкую полоску и в клеточку – 45 тенге, производство – Россия. Делаем вывод: цены дороже, но выбор разнообразнее, чем на ярмарке.

Фото: Zakon.kz

Впрочем, можно найти все товары дешевле. В этом отношении удивили ценники на канцтовары и одежду еще в одной крупной торговой сети в Алматы.

Итак, тетрадь школьная (12 л.) стоит 19 тенге. По акции один карандаш продают за 19 тенге, как и синюю шариковую ручку. Ручка известного бренда выставлена за 95 тг. Цветные карандаши (24 шт.) предлагают за 667 тг., фломастеры (12 шт.) – 339 тг., пластилин (12 цв.) – 889 тг., картон цветной – 379 тг. Набор чернографитных карандашей из 3 шт. обойдется сейчас покупателю в 177 тг.

Ранцы

Хоть разнообразие "сумок для пятерок" в Алматы весьма велико, цены на них разнятся в разных точках продажи. Цена рюкзака для школы по акции начинается от 2 тыс. тенге.

Фото: скриншот сайта detmir.kz

Ассортимент ранцев на любой вкус и кошелек.

Фото: Zakon.kz

Для мальчиков рюкзаки можно приобрести от 1790 тенге. Относительно качества сказать сложно.

Фото: скриншот сайта detmir.kz

Даже из более дорогого сегмента ранец с текущей скидкой выходит на 2-3 тыс. тенге дешевле.

Фото: Zakon.kz

Приобретая школьные рюкзаки на ярмарках, придется потратить не менее 7000 тыс. за крепкий ранец. Цены в этой торговой точке в среднем варьируются от 8-11 тыс. тенге за рюкзак.

Фото: Zakon.kz

За 10 тыс. тенге школьникам предлагают ранцы 3D с модным выпуклым рисунком.

Фото: Zakon.kz

На городских базарах рюкзаки можно подобрать за 6-8 тыс. тенге. Есть варианты и дороже. В магазинах и торговых домах школьные ранцы на порядок дороже.

Школьная форма

Согласно правилам министра просвещения РК, казахстанские ученики должны придерживаться классического стиля одежды, посещая уроки в школах. Форма должна быть в темных тонах, преимущественно темно-синего цвета. Допускается смешение не более трех цветов, но без ярких оттенков в одежде.

Рассматривая варианты школьной одежды в синем, сером или черном цветах и светлого верха ученика, мы приценивались к базовым единицам школьного гардероба.

Фото: Zakon.kz

На базарах и рынках белые рубашки как для мальчиков, так и для девочек находятся почти в одной ценовой категории – от 3500 до 8000 тенге.

Фото: Zakon.kz

Юбки – от 4500 до 8500, платья и сарафаны – от 3500 до 12 500 тенге.

Фото: Zakon.kz

Брюки для мальчиков и девочек в ценовом диапазоне от 6500 до 7500 тенге. На ярмарках цены на школьную форму приблизительно одинаковые.

Фото: Zakon.kz

В магазинах и бутиках ТРЦ стоимость формы дороже, чем предлагают на рынках. Сарафаны для девочки стоят от 10 тыс. тенге и выше. Рубашки также можно встретить по цене полноценного школьного платья.

Цены за единицу товара от 10 до 12 тыс. тг. Фото: Zakon.kz

Юбки от 8 тыс. до 12 тыс. тенге. Рубашки для мальчика – от 7500 до 12 600 тенге. Сарафан школьный предлагают по цене от 10 до 13 тыс. тенге. Брюки – от 8000 до 12 тыс. тенге. В основном указаны цены на изделия из натуральной ткани.

Фото: Zakon.kz

Цены встречались очень доступные. Рубашки для мальчиков и блузки для девочек – от 1700 до 9000 тенге.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Брюки и юбки для школьников – от 3500 до 8500 тенге. Некоторые родители избежали больших трат благодаря тому, что с прошлого года остались запасы канцелярских принадлежностей, а одежда еще впору.

"В этом году я докупила дочери-второклашке только рубашку с длинным рукавом, брюки и обувь стали маленькими. Но наша семья так основательно подготовилась к первому классу в предыдущем году, что из необходимого потребовались только полюбившиеся в прошлом школьном сезоне ручки "пиши-стирай", простые карандаши и расходные материалы на уроки труда и ИЗО: пластилин, цветная бумага, картон, фломастеры, краски и разноцветные карандаши", – рассказала мама школьницы.

Ношение галстуков, пиджаков, кофт, жилетов и прочих аксессуаров регламентируют сами учебные заведения, поэтому эти варианты покупок не рассматривались.

Пока дети продолжают наслаждаться жаркими и беззаботными деньками уходящего лета, родителям приходится совершать тот еще квест, чтобы укомплектовать своего школьника к предстоящим урокам. Куда лучше отправиться за покупками всего необходимого для школы, каждому следует определиться самостоятельно.