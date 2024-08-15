Снова в школу: сколько стоит собрать ребенка в Алматы к учебному году
Понимая, что до начала учебного года осталось всего две недели, родители бросились активно собирать своих младшеклассников к новому этапу обучения. Торговые точки Алматы полны покупателей, все торопятся успеть купить все самое лучшее и в то же время недорогое. Несмотря на то, что образование в Казахстане бесплатное, покупки тетрадей, ручек, нового портфеля и формы избежать вряд ли кому удастся.
Канцтовары
Начнем с самых необходимых школьных атрибутов. Каждый ученик младшего и среднего звена должен иметь в портфеле тетради, ручки, простые карандаши, ластик и линейку.
Первым делом посетили крупный специализированный магазин канцелярских товаров. Для удобства родителей сеть розничных магазинов для школы и офиса подготовила минимальную корзину со списком товаров для первоклассников. Магазин подсчитал, что самые необходимые товары обойдутся в 5635 тенге.
Фото: abdi.kz
К слову, в прошлом году стоимость такой корзины с канцелярскими принадлежностями от этой сети вышла дороже – 5900 тенге.
Ассортимент товаров по следующим ценам: тонкие тетради 12 листов стоят 25 тенге, общая тетрадь 48 листов – от 145 до 400 тенге, в основном значится цена 205 тенге. Тетрадь в 96 листов обойдется от 295 тенге и до 440. Ручки продают от 20 тенге до 1735 тенге. Самые удобные и доступные школьные ручки в основном идут от 70 до 220 тенге. Простые карандаши для школьников отпускаются по цене от 35 тенге до 350, в среднем стоимость от 100 до 150 тенге.
В магазинах крупных торгово-розничных сетей Казахстана еще не организованы привычные островки со школьной продукцией. Мы встретили полки с канцелярскими товарами со следующими ценниками:
Тонкие тетради по 12 листов известного российского производителя как в клетку, так и в линейку, по цене 45 тенге. Общие тетради представлены по стоимости от 167 до 545 тенге. Цветная бумага– по 295, а наборы для детского творчества из разных сортов цветной бумаги – за 525 и 1169 тенге.
Фото: Zakon.kz
Общие тетради представлены в несколько видах, но, к сожалению, ценники есть не на все единицы товара.
Фото: Zakon.kz
Жительница Алматы Нина убеждена, что лучшего места для покупок всех школьных принадлежностей, чем рынок, не найти. По ее словам, она из года в год приобретает все необходимое к школе своим детям на местном базаре.
"Я уже второго ребенка собираю в первый класс и за всем самым нужным хожу на наш местный базар. Обсуждая цены на канцтовары для детей с подругами, я убедилась, что у нас здесь цены держатся еще на хорошем уровне", – поделилась мама первоклассника.
Мы отправились туда, чтобы удостовериться в сказанном. Выбор на рынке и правда широкий.
Фото: Zakon.kz
Цены на школьные принадлежности на базаре в 1 микрорайоне на 50, 100, а где-то и 150 тенге ниже, чем в магазинах. Так, обычные зеленые двенадцатилистовые тетрадки здесь стоят 25 тенге.
Фото: Zakon.kz
"Волшебная" ручка, паста которой исчезает, если потереть написанное на листе обратным концом ее корпуса, стоит 150 тенге за единицу товара. А упаковка, в которой их 12 штук, – 1800 тенге. Оптом, как говорится, дешевле.
Дильмурат, который живет в Турксибском районе, также приобретает все для школы на ближайшем к дому рынке "Алматы-1". Он поделился, что в этом году цены ощутимо выросли.
"Собрать сына по прошлогоднему списку мне сейчас обошлось дороже на 47 тысяч. Купил все то, что и год назад, но, как говорится, почувствовал разницу. Это мы еще не купили нашему восьмикласснику обувь, школьную форму, спортивный костюм и футболки на физкультуру. Страшно представить, сколько я еще должен приготовить денег, чтобы полностью собрать ребенка к 1 сентября". Дильмурат
Фото: Zakon.kz
Пройдясь по городским ярмаркам, понимаем, что цены на базарах и рынках действительно выгоднее.
Фото: Zakon.kz
Та же новомодная ручка "пиши – стирай" на ярмарке уже стоит 180 тенге, а пачка (12 шт.) обойдется в 2000 тенге. Есть такие ручки на 30 тенге дешевле, но они уступают по качеству. Нам они не подходят, как говорится, "все лучшее детям".
Шариковые ручки с принтами мультипликационных героев начинаются от 80 тенге за штуку. Посерьезнее шариковые ручки, больше подходящие для школы, от 100 тенге. Известных брендов – 180, 200 тенге.
Простые карандаши встречаются по цене 85 и 100 тенге за единицу товара.
Фото: Zakon.kz
Тетради 12 листов отечественного производства стоят 35 тенге, но выгодно покупать сразу пачку. В этом случае она обойдется покупателю в 25 тенге. Тонкие зеленые тетрадки российского производства по цене дороже.
На другом прилавке нашли тетради отечественного производства за 21 тенге и 39. Импортного производства тетрадь здесь продают по 49 тенге за каждую. Общие тетради по 36 листов стоят от 200 тенге, а 48 листов – 250 тенге.
Простые карандаши чернографитовые можно найти за 50 тенге. На более качественные цена уже от 85 и 100 тенге.
Фото: Zakon.kz
Следом зашли в ближайший торговый центр и направились в отдел канцелярских товаров. На прилавках товары не только производства Китай, но и иностранного.
Фото: Zakon.kz
Стоимость ручек известных фирм начинается от 150 тенге, в своей общей массе они стоят от 200 до 470 тенге.
Фото: Zakon.kz
Тоненькие тетради в узкую, широкую полоску и в клеточку – 45 тенге, производство – Россия. Делаем вывод: цены дороже, но выбор разнообразнее, чем на ярмарке.
Фото: Zakon.kz
Впрочем, можно найти все товары дешевле. В этом отношении удивили ценники на канцтовары и одежду еще в одной крупной торговой сети в Алматы.
Итак, тетрадь школьная (12 л.) стоит 19 тенге. По акции один карандаш продают за 19 тенге, как и синюю шариковую ручку. Ручка известного бренда выставлена за 95 тг. Цветные карандаши (24 шт.) предлагают за 667 тг., фломастеры (12 шт.) – 339 тг., пластилин (12 цв.) – 889 тг., картон цветной – 379 тг. Набор чернографитных карандашей из 3 шт. обойдется сейчас покупателю в 177 тг.
Ранцы
Хоть разнообразие "сумок для пятерок" в Алматы весьма велико, цены на них разнятся в разных точках продажи. Цена рюкзака для школы по акции начинается от 2 тыс. тенге.
Фото: скриншот сайта detmir.kz
Ассортимент ранцев на любой вкус и кошелек.
Фото: Zakon.kz
Для мальчиков рюкзаки можно приобрести от 1790 тенге. Относительно качества сказать сложно.
Фото: скриншот сайта detmir.kz
Даже из более дорогого сегмента ранец с текущей скидкой выходит на 2-3 тыс. тенге дешевле.
Фото: Zakon.kz
Приобретая школьные рюкзаки на ярмарках, придется потратить не менее 7000 тыс. за крепкий ранец. Цены в этой торговой точке в среднем варьируются от 8-11 тыс. тенге за рюкзак.
Фото: Zakon.kz
За 10 тыс. тенге школьникам предлагают ранцы 3D с модным выпуклым рисунком.
Фото: Zakon.kz
На городских базарах рюкзаки можно подобрать за 6-8 тыс. тенге. Есть варианты и дороже. В магазинах и торговых домах школьные ранцы на порядок дороже.
Школьная форма
Согласно правилам министра просвещения РК, казахстанские ученики должны придерживаться классического стиля одежды, посещая уроки в школах. Форма должна быть в темных тонах, преимущественно темно-синего цвета. Допускается смешение не более трех цветов, но без ярких оттенков в одежде.
Фото: Zakon.kz
На базарах и рынках белые рубашки как для мальчиков, так и для девочек находятся почти в одной ценовой категории – от 3500 до 8000 тенге.
Фото: Zakon.kz
Юбки – от 4500 до 8500, платья и сарафаны – от 3500 до 12 500 тенге.
Фото: Zakon.kz
Брюки для мальчиков и девочек в ценовом диапазоне от 6500 до 7500 тенге. На ярмарках цены на школьную форму приблизительно одинаковые.
Фото: Zakon.kz
В магазинах и бутиках ТРЦ стоимость формы дороже, чем предлагают на рынках. Сарафаны для девочки стоят от 10 тыс. тенге и выше. Рубашки также можно встретить по цене полноценного школьного платья.
Цены за единицу товара от 10 до 12 тыс. тг. Фото: Zakon.kz
Юбки от 8 тыс. до 12 тыс. тенге. Рубашки для мальчика – от 7500 до 12 600 тенге. Сарафан школьный предлагают по цене от 10 до 13 тыс. тенге. Брюки – от 8000 до 12 тыс. тенге. В основном указаны цены на изделия из натуральной ткани.
Фото: Zakon.kz
Цены встречались очень доступные. Рубашки для мальчиков и блузки для девочек – от 1700 до 9000 тенге.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Брюки и юбки для школьников – от 3500 до 8500 тенге. Некоторые родители избежали больших трат благодаря тому, что с прошлого года остались запасы канцелярских принадлежностей, а одежда еще впору.
"В этом году я докупила дочери-второклашке только рубашку с длинным рукавом, брюки и обувь стали маленькими. Но наша семья так основательно подготовилась к первому классу в предыдущем году, что из необходимого потребовались только полюбившиеся в прошлом школьном сезоне ручки "пиши-стирай", простые карандаши и расходные материалы на уроки труда и ИЗО: пластилин, цветная бумага, картон, фломастеры, краски и разноцветные карандаши", – рассказала мама школьницы.
Ношение галстуков, пиджаков, кофт, жилетов и прочих аксессуаров регламентируют сами учебные заведения, поэтому эти варианты покупок не рассматривались.
Пока дети продолжают наслаждаться жаркими и беззаботными деньками уходящего лета, родителям приходится совершать тот еще квест, чтобы укомплектовать своего школьника к предстоящим урокам. Куда лучше отправиться за покупками всего необходимого для школы, каждому следует определиться самостоятельно.