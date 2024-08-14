Итоги исполнения озвученных в Послании президента поручений подвел политолог

Послание народу Казахстана глава государства озвучил почти год назад. Своим мнением и анализом проделанной за это время работы с Zakon.kz поделился политолог Аман Мамбеталиев.

– Аман Кенжебаевич, в сентябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к казахстанцам с Посланием, заявил, что на текущем этапе ключевая задача – это обеспечение экономической самодостаточности. Как вы можете прокомментировать этот посыл?

– Экономическая самодостаточность страны – основной залог суверенитета государства. В современных реалиях, которые сейчас возникли ввиду основных изменений, трансформации, которая происходит в мире, мы понимаем, что именно экономическая самодостаточность позволяет государствам трезво и в первую очередь самостоятельно выбирать решения уже в иной плоскости, я имею в виду политические решения и другие. С момента обретения независимости Казахстан очень долгое время существовал в так называемой системе коридоров именно экономических связей, которые нам достались в наследство от Советского Союза. В то время, в момент существования единого государства, были созданы системы коммуникаций, развития, целые отрасли в пространстве Советского Союза. К примеру, добывающая промышленность находилась на территории Казахстана, перерабатывающая уже, допустим, на территории соседних государств, в том числе нефтяного сектора, горнодобывающего и так далее. Сейчас же Казахстан начал развивать альтернативную модель, но, в любом случае, ввиду определенных коммуникаций и логистики в большей части все-таки мы шли по тем существующим коридорам. За последние два-три года очень многое было сделано на международной арене в поисках новых возможностей, новых коридоров развития с новыми партнерами, это в первую очередь страны Персидского залива, Южной и Восточной Азии.

– Каким образом в реализации намеченных планов Казахстану могут помочь связи с зарубежными партнерами?

– Идет развитие и углубление, усложнение коммуникаций с существующими нашими партнерами. Это наш основной сейчас экономический партнер – Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Европейский союз. Идет развитие в плане других отраслей, которые ранее не были развиты. Можно, наверное, выделить туризм, увеличение числа государств с безвизовым режимом. Кроме того, это развитие инвестиционного фактора именно в Казахстане и IT-сектора. Очень многое было сделано, без сомнения. На мой взгляд, предстоит еще колоссальнейшая работа. Потому что все-таки ощущается сильная зависимость от определенных партнеров, мы это видели во время кризисов, когда в момент политических каких-то катастроф наши партнеры, в том числе торговые, пользуясь зависимостью, могли влиять на экономическую составляющую нашего государства. Это очень важный вопрос и его необходимо действительно сейчас все сильнее поднимать и развивать.

– На ваш взгляд, насколько Казахстан сегодня привлекателен для иностранных инвесторов? Отметим, что в Послании президент назвал нехватку инвестиций основной проблемой, ограничивающей рост экономики.

– Если быть честным, Казахстан для большинства инвесторов все еще, на мой взгляд, незнаком, либо же очень слабо освещен, и многие инвесторы не воспринимают РК как рынок возможностей. Без сомнений, продвижение есть, ведется работа по популяризации, по развитию, по открытости. Есть инструменты, это, в первую очередь, МФЦ, Астанинский экономический форум, которые были созданы еще лет восемь назад. Идет перестройка, трансформация, создание возможностей для проведения сделок на основе английского права. Все это, безусловно, повышает уровень доверия и лояльности иностранных инвесторов к казахстанскому рынку. Но здесь же вопрос о возможностях, в первую очередь, о знакомстве. Для большинства, еще раз повторюсь, Казахстан пока мало знаком. Нужно показать, какие отрасли имеют перспективу, и где есть реальные возможности. В первую очередь – горнодобывающий сектор, нефтяной, аграрный, развитие высоких технологий и постоянно увеличивающееся молодеющее население, мне кажется, должны быть стимулом для вливания инвестиций именно в нашу страну, без сомнения.

К слову, предыдущая политическая модель также оставляет свой отпечаток в восприятии Казахстана международными инвесторами. И в этом направлении ведутся работы, но, на мой взгляд, нам нужно еще время и очень много усилий для того, чтобы Казахстан стал действительно открытым и привлекательным для инвесторов. Потому что, по данным международных организаций, если в общем и целом взглянуть, мы не являемся лидерами по привлекательности, к сожалению, для инвесторов по многим причинам, в том числе экономическим, классическим, связанным с численностью населения, покупательской способностью и другими факторами экономического рода. В плане развития логистических коридоров очень много делается. Я думаю, нынешний вектор, выбранный в развитии Казахстана, как основного хаба, составляющего большой экономической транспортной модели нового Шелкового пути, должен очень сильно повлиять на ситуацию и усилить привлекательность инвестиционного климата Казахстана именно в направлении логистики.

– Глава государства указал на зависимость РК от ресурсов трансграничных водных источников. Как вы оцениваете инициативы и проекты, реализуемые страной в данной сфере? Какую выгоду от участия в них может получить наша республика, а также ее партнеры?

– Водные ресурсы нашего региона, без сомнения, влияют на жизнь всех граждан государств региона. Я не говорю конкретно про государства в целом, либо же про регионы, которые имеют проблемы. Вообще всех нас вместе взятых будет так или иначе касаться этот вопрос. Очень долгое время, к сожалению, проблема водных ресурсов не рассматривалась в нужном контексте, не воспринималась большинством людей, большинством граждан наших государств как действительно важная проблема. И меня радует, что в последнее время есть консолидация в восприятии важности этой проблемы. И регулярные, частые, на мой взгляд, контакты на государственном уровне, на уровне министерств, на уровне глав правительств и глав государств, где так или иначе затрагивается проблема водных ресурсов, проблема использования трансграничных природных ресурсов, в первую очередь трансграничных рек, позволяют надеяться на общее видение. По крайней мере, политическое решение у глав государств имеется. Мы видели недавнюю политическую трансформацию: в нашей стране появилось Министерство водных ресурсов. Создание определенного ведомства, которое будет заниматься только лишь водой, говорит о значимости для руководства страны и вообще для будущего республики данной проблемы.

По поводу наших партнеров-соседей, без сомнения, трудности есть. В первую очередь, это существующие трудности использования воды в плане договоренностей, созданных еще во время Советского Союза, после периода его распада. Они требуют пересмотра. Появились действительно качественные высокие технологии, позволяющие использовать воду более экономично, более рационально, и они требуют совместной реализации не только в Казахстане, но и у наших соседей-партнеров. Мне кажется, есть перспектива, и весьма неплохая. По моему мнению, общее видение у государств появилось, теперь же вопрос за реализацией. Необходим очень четкий прозрачный мониторинг реализации данных проектов.