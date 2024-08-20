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От 300 000 тенге: какую зарплату предлагают рабочим и специалистам на заводах и предприятиях Казахстана

производство металлург, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 15:20 Фото: pxhere
В Казахстане продолжается повышенный спрос на работников производственной сферы. Сохраняется дефицит на инженеров, главных строителей, технологов. За квалифицированными рабочими тоже стоит очередь из работодателей, и они готовы платить специалистам хорошие деньги, сообщает Zakon.kz.

Сегодня на электронной бирже труда Enbek.kz размещено 288 253 актуальных резюме, многие их которых касаются производства. Больше всего требуются работники в Атырауской и Жамбылской областях, в Астане, Алматы, Караганде и Палодаре.

Наибольшую зарплату работодатели готовы платить главным строителям (от 660 тыс. тенге), проходчикам (от 600 тыс. тенге) и главным инженерам.

Так, инженеру ПТО (инженер производственно-технического отдела — это специалист, который составляет документацию и контролирует выполнение всех производственных задач. Он участвует в каждом этапе разработки и производства) на крупном нефтехимическом заводе предлагают зарплату в 660 тыс. тенге с премиальными.

Главный энергетик может рассчитывать на 720 тыс. тенге. Правда и обязанностей у него будет много: руководство процессом эксплуатационных работ; анализ состояния и режима работы линий электропередач; планирование деятельности персонала; ликвидация аварийных и чрезвычайных ситуаций и так далее.

объявления о работе, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 15:20

Фото: enbek.kz

Сметчику предлагается 600 тыс. тенге плюс премии. Он должен вести контроль качества проектно-сметной документации, определять объемы основных и ремонтных работ и так далее.

В большом почете и должность главного специалиста электротехнического отдела. Оклад – от 600 тыс. тенге, но и забот хватает. Специалист должен делать разработку технических заданий, предлагать решения в области электроснабжения, проводить экспертизу и общаться со службами заказчика.

Хороший оклад ждет начальника котельной. Он должен обеспечить внедрение организационно-технических мероприятий по повышению надежности работы котельного оборудования, снижению потерь тепловой энергии, рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов и пр. За это его ждет зарплата в 501 тыс. тенге и ежемесячные бонусы.

объявления о работе, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 15:20

Фото: enbek.kz

Неплохо можно заработать газоэлектросварщику. В одной строительной компании специалисту предлагают 550 тыс. тенге на руки. Электромонтажнику кабельных сетей предлагают 350 тыс. тенге чистыми и "полный соцпакет с ежегодным санаторием". Грамотные автослесари и автомеханики могут рассчитывать на 500 тыс. тенге, а квалифицированные сантехники – даже на 550 тысяч.

объявления о работе, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 15:20

Фото: enbek.kz

И наконец, оператор конвейерной линии оборудования (обязанности: диагностика и устранение неисправности машин и оборудования; обеспечение бесперебойной работы оборудования) может рассчитывать на начальную зарплату от 250 до 500 тыс. тенге с дальнейшим повышением.

Отметим, что по прогнозам Минтруда РК, в течение 7 лет ожидается совокупный объем спроса на кадры до 2,2 млн человек. При этом. Только в мегаполисах – Астане, Алматы и Шымкенте — потребность в новой рабочей силе за семь лет составит до 574 тыс. человек.

При этом сфера транспортировки и распределения товаров будет нуждаться в кадрах в количестве от 310 до 492 тыс. человек. Спрос на наемных работников в промышленности ожидается на уровне до 261 тыс. человек, в строительстве – до 241 тыс. человек в сельском хозяйстве – до 120 тыс. человек.

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