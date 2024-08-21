Чистая энергия будущего и достижение науки: Азаматхан Амиртаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане

Председатель партии зеленых Baytaq Азаматхан Амиртаев заявил, что Казахстан остро нуждается в строительстве АЭС. По его словам, ведущие страны мира с сильнейшей экономикой отмечают безопасность и необходимость этой технологии для будущего развития, сообщает Zakon.kz.

Амиртаев напомнил, что в стране были проведены общественные слушания по вопросу строительства АЭС. В их ходе высказывались аргументы и "за", и "против". Председатель партии зеленых отметил, что с этим вопросом не стоит медлить.

"Радует активное обсуждение казахстанцами темы строительства атомной электростанции. Конечно, высказываются разные мнения по этому поводу. Цель партии зеленых Baytaq, чтобы в нашей стране воздух, земля, вода были чистыми, и чтобы в нашем государстве работали только экологически чистые предприятия". Азаматхан Амиртаев

Делясь своим мнением касательно строительства АЭС, председатель партии Baytaq заявил, что в мире давно доказано, что лучшей зеленой энергией считается атомная.

"В прошлом году в Дубае прошел большой саммит касательно изменения климата. В нем мы принимали участие. Развитые страны с ведущей экономикой, такие как США, Япония, Южная Корея и другие, единогласно заявляют, что в XXI веке атомная энергетика считается энергией будущего. Все эти государства активно строят АЭС. Только в США их 99. Это свидетельствует о том, что АЭС на 100% безопасна". Азаматхан Амиртаев

Политик добавил, что ученые детально проработали проблемные вопросы и все просчитали. Современные реакторы АЭС используют водную технологию и ни в одной стране мира с ними не было никаких происшествий.

"Именно АЭС позволяет благополучно воздействовать на климат и окружающую среду. Мы убедились в том, что она безопасна и необходима. Вы знаете о большом вреде от выбросов такого топлива, как уголь. Сейчас сильно страдают Алматы, Балхаш, Темиртау и Астана. В этих городах сложно дышать. А что будет в будущем?" Азаматхан Амиртаев

Лидер партии зеленых также подчеркнул, что Казахстан должен развивать институты в направлении атомной энергетики.

"Мы заявляем, что больше всего в мире добываем уран. Однако Казахстан может только его продавать. А как использовать, получать от него энергию – пока нам не ведомо. Хотя ее тоже можно далее экспортировать в другие страны и получать большой доход". Азаматхан Амиртаев

20 августа в Астане прошли финальные публичные обсуждения строительства атомной электростанции в Казахстане, на которых был поднят вопрос локализации проекта АЭС.