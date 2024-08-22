Белая рубашка, синяя жилетка: о необходимости ношения школьной формы продолжают спорить родители

Ежегодный ритуал закупов брючек и юбочек немало опустошает карманы пап и мам. И пока одни, несмотря ни на что, руками и ногами поддерживают "бессмертную классику", другие высказываются против нее. Zakon.kz разбирался, какие причины у обеих сторон.

Тот самый дресс-код

В Минпросвете нам подтвердили: требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования остаются в силе.

То есть для мальчиков это пиджак, жилет, брюки, рубашка, трикотажная кофта, кардиган на пуговицах или замке, водолазка в зимний период.

Для девочек – аналогично, но с юбкой и блузкой в придачу.

Кстати, длина юбки определяется организацией среднего образования и советом, утверждается протоколом общешкольного родительского собрания. Запомним.

Брюки и в том, и в другом случае должны закрывать щиколотки, но к этому мы еще вернемся.

Цвета предлагаются спокойные, неяркие, но в основном мы наблюдаем учащихся в комплектах "темно-синий низ, белый верх".

И в этом детском сине-белом котле какой год подряд варятся полярные мнения взрослых.

Одни считают "спецодежду" неудобным, марким, скучноватым и дороговатым архаизмом. "Одноразовым", как забытая ребенком игрушка, из которой он уже "вырос". А главное, мол, рубит эта тоска синяя творческие порывы чада прямо на корню, заставляя его шагать строем и "не отсвечивать".

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Другие, напротив, воспринимают ее как возможность дисциплинировать непосед, нивелировать разницу между более и менее привилегированным социальным слоем и заставить "выделяться" знаниями, а не модными луками.

Одни видят завуалированную попытку воспитать "удобных", послушных граждан, другие – едва ли не гардеробную анархию в случае отмены формы.

А что видят сами дети и специалисты, которые с ними работают?

Плюс, минус, равно

По мнению клинического психолога Анастасии Абрамкиной, одежда может дисциплинировать, но в некоторых аспектах, возрастах и обстоятельствах. Так, например, никакая белоснежная сорочка не помешает отъявленному хулигану запустить пинал в голову такому же "белоснежному" однокласснику.

Да и великую миссию "уравнять" бедных с богатыми ей не осилить. Особенно сейчас. Помните малышей из прошлого, которым было решительно все равно, в колготах каких цветов, производителей и размеров бить палкой крапиву? Забудьте. Видимо, современная философия "успешного успеха", прокатившись по умам больших, "зацепила" на поворотах и маленьких. Иначе как объяснить тот факт, что, по наблюдениям психолога, новое поколение чуть не с горшка учится различать бренды и тренды, хотя и не вдается в силу возраста в подробности?

"Сейчас рамки сдвигаются, исходя из специфики воспитания. Встречаются случаи, когда дети фанатично относятся к финансовым возможностям родителей уже с детсада. А уж когда начнется пубертат… Подростки сами по себе "комки" злобы и агрессии. И конечно, они могут буллить сверстников хоть за бедность, хоть за богатство. Вот только форма на это никак не повлияет: у них есть язык, свои стандарты. Помимо одежды, другие предметы для "понта" – гаджеты, косметика и прочее. Дети найдут, как разделить свое общество на кастовую систему. Возможно, на переменах не получится хвастаться штанами за 150 тыс. перед теми, кто донашивает одежду за старшими, но за это их все равно будут буллить, если не проводятся профилактические психолого-педагогические работы внутри заведения", – говорит она.

Пиджаки и галстуки с младых ногтей лишь приучают к тому, что у свободы все же есть границы, и подготавливают к возможному дресс-коду на работе, необходимости мириться с правилами определенных систем и организаций в будущем.

Вместе с тем "подрезать крылья" самовыражению, заверяет специалист, они не могут. Все равно, выйдя за ворота "второго дома", отпрыск вернется в первый и там моментально примет привычный облик. Главное, чтоб ему это позволяли.

"Лично мое мнение: сине-белая форма действительно пережиток советских времен. Правила, конечно, должны быть. Допустим, не носить шорты и мини-юбки, рваные вещи, "спортивки". И применять эти ограничения надо ко всем членам образовательного учреждения, то есть и к учителям, администрации", – подытожила Абрамкина.

Где пережитки зарыты

А мы тем временем "копнем" в историю. В том самом СССР, который любят поминать в дискуссиях на тему, школьная форма была сначала упразднена как атрибут буржуазии, а позже вернулась, но уже под соусом идеологии коллективизма.

Причем на просторах интернета отыскиваются данные о том, что "роба" советских мальчишек и девчонок была пропитана символизмом. Дескать, мальчиковая патриотично походила то ли на воинский мундир, то ли на рабочую спецовку, а девочковая обладала фартуком, подчеркивая готовность будущей женщины однажды тоже встать на охрану, если не рубежей родины, то домашнего очага.

А еще в сети живет относительно свежая петиция "За внесение дополнений в Закон "Об образовании". В ней автор высказывается за укрепление светских устоев государства, казахстанской национальной идентичности, межконфессионального и межэтнического согласия и против включения в школьную форму юных сограждан религиозных атрибутов.

Правда, он почему-то ссылается на "информационные вбросы", извлеченные из статей на французском языке, и французские же заявления о том, что "властями якобы поощряется раздевание граждан, нежели приличная одежда".

А ответить за опыт страны Сезанна и пармезана рекомендуется казахстанским старшеклассницам. Почему-то.

"С целью предотвращения подобных манипуляций предлагается внести дополнения к требованиям к обязательной школьной форме, которая включала бы уточнения некоторых аспектов одежды для обучающихся старших классов. По аналогии с требованиями, регулирующими длину брюк для мальчиков и девочек, которые предписывают надевание брюк, закрывающих щиколотки ног, предлагается включить требование по длине юбок, которые были бы ниже колен, и верхнюю одежду, закрывающую декольте. Принятие предлагаемых дополнений способствует предотвращению множества манипуляций, дестабилизирующих общество. В результате можно будет поставить точку в споре по поводу обязательной школьной формы, укрепить светские устои и исключить голословные обвинения", – считает автор.

К слову, наглухо закрытые платья с длинным юбками носили воспитанницы институтов благородных девиц. То есть любителям говорить о пережитках, если инициативу вдруг примут, придется ссылаться не на СССР, а аж на Российскую Империю.

Ну и в завершение. Те самые брюки, штанинам которых критически необходимо скрывать за собой нечто столь интимное, как щиколотки, под конец учебного года легким велением растущего организма превращаются… в элегантные капри. И соответственно, начинают критически нуждаться в замене.

Так если соблюсти правила подчас сложновато не по собственной вине, а из-за вмешательства природы, погоды и прочих факторов, не стоит ли относиться к ним чуточку проще?