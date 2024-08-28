Хищник в неволе: почему соколы становятся добычей браконьеров

Сокол – редкий обитатель дикой природы Казахстана. Этот вид хищной птицы рискует исчезнуть из-за браконьеров. Они вылавливают ее ради охоты, но чаще всего – для нелегальной продажи за рубеж. Zakon.kz узнал, с какими проблемами сталкиваются пернатые и их защитники.

В Казахстане встречается девять видов соколов, четыре из них – редкие, они находятся под охраной государства. В целом, их численность уменьшается. Если всего 30 лет назад насчитывалось около 5000 гнездящихся пар, то, по оценкам орнитологов, в настоящее время их обитает чуть больше 500. К сожалению, популяция продолжает стремительно сокращаться. Причина кроется в незаконной охоте.

Поднять вновь тревогу за судьбу красивейшей и ценной для окружающей среды птицы попыталась Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. За "круглым столом" она объединила инспекторов, лесников, зоологов и сотрудников полиции.

Фото: Zakon.kz

Руководитель службы охраны животного мира РГКП "ПО" Охотзоопром" Азамат Акаев объявил, что в Казахстане 1 августа дан старт акции "Сокол", которая продлится до конца октября. В ее рамках усилена охрана хищной птицы в ареале ее обитания.

"В 12 областях страны установлено 16 передвижных блокпостов совместно с представителями ДП, природоохранной полиции, территориальной инспекцией. Ловить браконьеров в степи очень сложно, потому что птица живая, ее легко можно выпустить. Совсем недавно была такая ситуация в Уйгурском районе. Мы гнались за мотоциклистами и не смогли догнать их в горной местности. Однако после них нашли мешок, где были голуби и все необходимое для ловли соколов". Азамат Акаев

Фото: Zakon.kz

В акции участвуют больше 50 инспекторов. Задействованы 23 высокопроходимые машины, в которых они могут жить определенное время, продолжая свою работу в степи или горной местности.

"Нам помогают блокпосты. Останавливаем подозрительные машины, проверяем их. Например, в прошлом году на трассе обнаружили два факта браконьерства. В багажнике авто незаконно перевозились редкие птицы. В этом году в Туркестанской области выявлено одно нарушение по соколу. Во время патрулирования при въезде в Шымкент была остановлена легковая машина, в которой перевозились хищные пернатые". Азамат Акаев

Заместитель руководителя Юго-Восточного регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Газиз Садыркулов добавил, что браконьеров соколы привлекают из-за высокого дохода. Чаще всего их отправляют в страны Аравийского полуострова, такие как Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, где соколиная охота превратилась в настоящее шоу и развлечение.

"Сокол – хищник. Его лакомство – голубь, на него браконьеры надевают петлю. Рано утром, когда большая птица голодная, они выпускают приманку", – рассказал об уловках преступников Газиз Садыркулов.

По общим подсчетам, сотрудники РГКП "ПО" Охотзоопром" в природу Казахстана выпустили 730 соколов. Это единственная организация, которая занимается их содержанием и размножением в целях регулирования их численности. Руководитель отдела животного мира Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Леонид Сидоренко сетует, что не раз ему приходилось иметь дело с браконьерами.

"На моей памяти два крупных задержания в Алматинской области. У браконьеров изъяли 22 сокола в 2018 году, а через три года – 18 особей. По первой партии суд длился больше полугода. За это время птицы погибли. Там непонятно чья вина. У нас такое количество здесь не соберешь, скорее всего, их привезли из России. Понятное дело: изъяли из природы, возили туда-сюда, питание было разное, вот и кишечник воспалился, а лечить некому. Вторую партию сохранить удалось, потому что там буквально через неделю птиц выпустили на свободу". Леонид Сидоренко

Фото: Zakon.kz

По словам Леонида Сидоренко, птицам было бы легче, если на время суда и следствия было место, где их можно содержать. Долгие годы выручал частный центр в Есике Алматинской области, однако он недавно закрылся. Теперь в случае браконьерства специалисты даже не представляют, куда девать спасенных соколов.

"Место дикой птицы – в природе. Нам бы хотелось, чтобы как только эксперты все зафиксируют, соколов выпускали на волю. Но проблема в том, что их до последнего держат в клетке до решения суда. А разбирательства длятся больше года, за это время соколы превращаются в куриц. Раньше чисто из-за уважения к нам шли навстречу в центре Есика, делали за счет своих средств передержку, теперь и такого места нет. А ведь важно, чтобы птиц не только содержали, но и правильно кормили, лечили, знали, какой к ним нужен поход. К примеру, при перевозке нужно каждую птицу запеленать, шапочки надеть. Их же просто в машину не посадишь. У нас дефицит специалистов, которые постоянно контактируют с такими хищниками, могут определить их пол, примерный возраст, правильно ухаживать за ними. В зоопарк мы даже уже не обращаемся, потому что им калеченые животные не нужны, да и еды посчитано только на своих жильцов". Леонид Сидоренко

Эксперты отметили, что есть проблемы, найдено и их решение, вопрос остается в финансировании. Но особенно важно понимание людей, что законодательство запрещает отлавливать соколов в природе и строго карает нарушителя: от больших штрафов вплоть до 12 лет лишения свободы.