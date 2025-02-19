Банду дерзких браконьеров поймали в Костанайской области
Преступников поймали полицейские, когда те возвращалась с очередной охоты, передает телеканал "Astana TV". Стражи порядка установили, что браконьеры действовали по предварительному сговору.
К примеру, для транспортировки оружия и туш животных они использовали:
- шесть дорогостоящих снегоходов;
- пять внедорожников;
- дрон, рации и тепловизор.
Во время осмотра снегоходов и автомобилей обнаружили разделанные туши четырех особей сибирской косули. После обысков по нескольким адресам в городах и районах области полицейские изъяли незарегистрированные охотничьи ружья различных марок, патроны разных калибров, а также шкуры рыси, волка, рога сайги, головы и мясо диких животных.
Фото: astanatv
Выяснилось, что группа задержанных организовывала регулярные выезды в лесные массивы для охоты на диких животных. После добычи преступники разделывали туши и вывозили мясо.
Одним из более жестоких эпизодов стала охота на волчицу, чья шкура должна была быть использована для изготовления ковра на заказ. Также у изготовителя чучела животных полицейские изъяли замороженного волка.
А днями ранее в город Актау вернулись фламинго.