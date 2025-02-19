Банду дерзких браконьеров поймали в Костанайской области

В селе Лесное Костанайской области задержали браконьеров, промышлявших на редких диких животных, сообщает Zakon.kz.

Преступников поймали полицейские, когда те возвращалась с очередной охоты, передает телеканал "Astana TV". Стражи порядка установили, что браконьеры действовали по предварительному сговору.

К примеру, для транспортировки оружия и туш животных они использовали:

шесть дорогостоящих снегоходов;

пять внедорожников;

дрон, рации и тепловизор.

Во время осмотра снегоходов и автомобилей обнаружили разделанные туши четырех особей сибирской косули. После обысков по нескольким адресам в городах и районах области полицейские изъяли незарегистрированные охотничьи ружья различных марок, патроны разных калибров, а также шкуры рыси, волка, рога сайги, головы и мясо диких животных.

Фото: astanatv

Выяснилось, что группа задержанных организовывала регулярные выезды в лесные массивы для охоты на диких животных. После добычи преступники разделывали туши и вывозили мясо.

Одним из более жестоких эпизодов стала охота на волчицу, чья шкура должна была быть использована для изготовления ковра на заказ. Также у изготовителя чучела животных полицейские изъяли замороженного волка.

А днями ранее в город Актау вернулись фламинго.