На чаше весов: каково приходится звездным близнецам в спорте

Близнецы и двойняшки часто встречаются в одной сфере. Они вместе учатся, работают или тренируются. Судя по нашим знаменитостям, им особенно везет в спорте. Zakon.kz предлагает взглянуть на исторический пьедестал славы и отметить его героев.

Уникальность спорта в том, что одновременно там, где есть победа, имеется и поражение. Трудно приходится в этом плане близнецам, которые невольно становятся оппонентами. Поэтому тренеры и их подопечные вынуждены искать пути, чтобы миновать соперничества.

Про близнецов, достигших высоких результатов в боксе, рассказал бывший старший тренер молодежной сборной Казахстана и экс-главный тренер национальной сборной РК Галым Кенжебаев.

"В боксе тоже встречаются близнецы и двойняшки. Они часто приходят вместе. Этот вид спорта выбирают сами или их родители, а иногда они составляют компанию друзьям. У тренера много учеников, поэтому он уделяет больше внимания тому, у кого есть стремление и желание. Обид не бывает, остальным приходится равняться на сильнейшего. Обычно братья помогают друг другу. Сложность может возникнуть с весовыми категориями. Чаще всего близнецы одинаково весят. И приходится думать, кого в какой вес поставить, чтобы они не встретились на ринге. Поэтому кому-то приходится худеть, а другому, наоборот, набирать массу". Заслуженный тренер РК Галым Кенжебаев

В тренерской практике Галыма Кенжебаева самыми яркими близнецами были Геннадий и Максим Головкины. Они тренировались у него в юношеском возрасте. Тогда всегда возникал вопрос, кто из них сильнее?

"Многие тренеры склоняли чашу весов в пользу Максима. Он был напористый, боевой и в жизни с дерзким характером. А Геннадий – помягче: улыбчивый, покладистый, добрый. Максим был впереди: на чемпионате Казахстана среди молодежи он стал чемпионом, взял звание мастера спорта. Но потом он столкнулся с чередой неудач из-за травм. Тут Геннадий стал показывать хорошие результаты. Выбился в лидеры на чемпионате мира среди молодежи, попал в национальную сборную Казахстана. Дела пошли в гору, он стал выигрывать все турниры, забрал "серебро" Олимпиады. 90-е годы были сложными, Максим уступил дорогу старшему брату, начал работать и помогать родителям. Их мама до сих пор живет в Караганде, отец там же похоронен". Заслуженный тренер РК Галым Кенжебаев

Фото: из личного архива Галыма Кенжебаева

Невозможно отметить и заслугу в боксе братьев Елеувых. Берик и Серик учились в спортинтернате Караганды. Сначала вошли в сборную области, потом перешли в национальную сборную страны. Берик был мастером спорта РК, подавал большие надежды. Однако Серик ушел дальше: стал чемпионом мира среди молодежи, завоевал бронзу на Олимпийских играх в Афинах.

Фото: из личного архива Галыма Кенжебаева

В лучах славы купались и близнецы Саматали и Санатали Тольтаевы.

"Они в молодежной сборной были, потом и во взрослой. В "молодежке" они выиграли ряд турниров, в Болгарии оба чемпионами стали. Потом на чемпионате Азии в Бангкоке братья выбились в лидеры. В 2016 году был чемпионат мира среди молодежи в Санкт-Петербурге, там серебряную медаль завоевал Саматали, другой, к сожалению, проиграл. Во взрослой национальной сборной РК они тоже показывали достаточно хорошие результаты. В общем, с боевым духом ребята". Заслуженный тренер РК Галым Кенжебаев

Фото: из личного архива Галыма Кенжебаева

Фото: из личного архива Галыма Кенжебаева

Недавно на Олимпиаде во Франции зажглась звезда казахстанцев Нурбек Оралбай. Впервые в истории этих Игр одновременно выступали близнецы.

"Я был старшим тренером по молодежи. Там мне встретились братья Оралбай – Нурбек и Айбек. При мне Нурбек стал чемпионом мира. А Айбек – серебряным призером чемпионата мира и чемпионом молодежных Олимпийских игр в Аргентине. Недавно Нурбек завоевал "серебро" на Олимпиаде. Айбек в ровном бою, по моему мнению, он даже был лучше и активнее, уступил со счетом 3:2 в четвертьфинале. Так у него был шанс завоевать минимум "бронзу". Братья очень одаренные. Хоть они сейчас звезды, в жизни они простые и скромные. На Олимпиаде, когда они боксировали, я им желал удачи, писал им сообщения, они всегда любезно отвечали. Когда Нурбек выиграл медаль, я его поздравил, он тут же меня поблагодарил. Приятно, когда подопечные так уважительно относятся. Я уверен, эти ребята всегда будут хорошими людьми". Заслуженный тренер РК Галым Кенжебаев

Фото: из личного архива Галыма Кенжебаева

В этот раз на Олимпиаде во Франции участвовал еще один из близнецов – Гусман Кыргызбаев, он выиграл "бронзу" по дзюдо. Его брат Гумар рассказал, что они, как две капли воды, не только внешне, но и по характеру.

"Нам 31 год. Мы семейные. У меня две дочери, у Гусмана – дочь и сын. Гусман родился на 10 минут раньше меня. Людям сложно нас различать. Хотя у брата на лице две родинки. Характеры у нас одинаковые. Мы жизнерадостные, открытые, любим общаться с людьми". Гумар Кыргызбаев

В дзюдо парни пришли в 2012 году, перевелись из қазақ күресі. Как считают сами ребята, соперничество укрепляет дух и тело, позволяет развиваться и быть сильнее. Поэтому нередко братья как на тренировках, так и дома устраивают поединки. Однако, конечно, с удовольствием помогают друг другу.

"Много раз мы друг друга прикрывали, заменяли, выручали. Как-то в детстве мы вместе поехали на соревнование. Гусман поборолся, я ждал свою очередь. Подумал, наверное, мне не скоро выходить на ковер, и отошел ненадолго. Вернулся, смотрю Гусман опять борется. Поболел за него. А после боя он возмущенный подходит ко мне, спрашивает, где я хожу, что меня звали и ему пришлось вместо меня бороться". Гумар Кыргызбаев

Фото: из личного архива Гумара Кыргызбаева

Гумар Кыргызбаев признается, что от чистого сердца рад за олимпийскую медаль брата, добавляя: "Его победа – моя победа".

"Каждый чемпион мечтает об Олимпиаде, тем более о ее медали. Но мне не было досадно, что я не оказался на Играх. Я одинаково волновался с братом и болел за него. Когда он выиграл, я ощутил облегчение. До сих пор пребываем в радости. Его медаль – моя медаль. Я горжусь им и искренне радуюсь за его достижения. Есть те, кто не знал, что мы близнецы. Когда выступления брата во Франции закончились, я был в Алматы, прохожие на улице, глядя на меня, говорили: "Смотри, наш чемпион, оказывается, уже вернулся". Я улыбаясь отвечал, что я его близнец". Гумар Кыргызбаев

Ранее Zakon.kz писал, как близнецы работают в одной профессии. Обычно повзрослев многие из них стараются сепарироваться друг от друга, доказать, что они отдельные личности и у каждого свои интересы. Но только не в этих случаях.