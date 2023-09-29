Напарники по жизни: как близнецы работают в одной профессии

Для нас обыденно встречать близнецов на учебе или секции, однако уникальны случаи, когда они работают вместе. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с родными и узнал, какого им заниматься общим делом.

Как две капли воды: они похожи не только внешне, но и судьбой. С рождения привыкли быть неразлучными, одинаково одеваться и заниматься общим делом. Обычно повзрослев многие близнецы стараются сепарироваться друг от друга, доказать что они отдельные личности и у каждого свои интересы. Но только не в этих случаях.

Спасатели

23-летние Айдос и Жандос Рымхановы - пожарные из Темиртау. Парни признаются, что с детства любили форму огнеборцев и мечтали вместе работать. Для этого поступили в Карагандинский политехнический колледж. Окончив его, устроились в местный ДЧС.

"У нас был огромный настрой устроиться на работу, поэтому все удалось легко. Начальники и коллеги удивлялись, спрашивали, кто из нас Жандос, а кто Айдос, иногда до сих пор путают. Профессия у нас интересная, хоть и сложная. Пожаров очень много, именно в такой обстановке средь огня и дыма понимаешь выражение "адский труд". Айдос и Жандос Рымхановы

Фото: из личного архива Айдоса и Жандоса Рымхановых

Парни признаются, что даже родная мама порой не могла их отличить, поэтому рисовала на них метки.

"Жандос хорошо учился. Иногда я приходил в школу не подготовленным, тогда он выручал меня. Мы отвлекали учителя, и вместо меня к доске выходил брат, набирал мне "пятерки". При чем никогда не ловились", - вспоминает Айдос.

Хоть и внешне братья очень похожи, характером разные: Жандос - сдержанный и скромный, а Айдос - шустрый. Друзья ребят прозвали "дуэт", потому что все они делают вместе и сообща. Они любят футбол, петь и играть на домбре.

"В детстве родители одевали нас одинаково и эта привычка сохранилась. Единственное, у Айдоса одежда на размер больше. Мы ходим и прям выбираем одинаковое. Повезло, что вкусы совпадают. Бывает, когда нам что-то нравится, но она одна, тогда мы разворачиваемся, уходим и ищем в другом месте, где есть две похожие вещи", - приводит пример Жандос.

Врачи

29-летние Айдана и Гульдана Каресовы медсестры Бокейординской районной больницы Западно-Казахстанской области. Девушки рассказывают, что в профессию пришли случайно, однако не жалеют о сделанном выборе.

"Хотели педагогами стать, но для поступления не набрали пороговый уровень по ЕНТ, поэтому пошли в медколледж. Сейчас нам очень нравится наша профессия. Оттого что мы вместе работаем, коллеги и пациенты часто нас путают. Я работаю в приемном отделении, а Гульдана участковый врач в округе. И часто бывают случаи, когда ее пациенты приходят ко мне на прием. Я им говорю: "Я вас не буду принимать и осматривать, уходите". Они с непониманием смотрят на меня. Потом объясняю ситуацию, они смеются", - рассказывает Айдана.

Фото: из личного архива Айданы и Гульданы Каресовых

Близняшки признаются, что любят быть в центре внимания, особенно, то как прохожие пристально рассматривают их и пытаются найти отличия.

"У нас со стороны мамы много близнецов. Вся наша одежда одинаковая, каждый день мы подбираем один фасон, в редких случаях у вещей отличается цвет. Делаем одинаковые стрижки и прически. Мы одно целое и не мыслим жизни друг без друга", - отмечают сестры.

А вот 51-летние брат и сестра Арман и Анара Хайрекешовы тоже работают врачами в Уральске. Только он хирург, а она дерматовенеролог. Хотя вместе окончили один медицинской вуз.

"На счет выбора профессии у нас даже вопрос не поднимался. Дома было много книг и в основном про медицину. Нам нравилось их изучать и читать. Поэтому так сложилось, что мы дали клятву Гиппократу", - делится Арман Хайрекешов.

Фото: из личного архива Армана и Анары Хайрекешовых

По его словам, для близнецов плюсов работать в одной области предостаточно. И прежде всего это совместное развитие и поддержка к которому родные души привыкли еще в утробе матери.

"Мы до сих пор долго друг без друга не можем, хотя бы раз в неделю видимся. Понимаем друг друга с полуслова. Но разные по характеру и вкусу, сестра любит спокойную музыку, я больше прогрессивную. В еде тоже она любит легкую пищу, я наоборот". Арман Хайрекешов

Полицейские

31-летние Руслан и Беслан Байрамовы полицейские. Руслан - следователь следственного управления ДП Алматы, а Беслан дознаватель отдела дознания Управления полиции Алмалинского района ДП Алматы.

"В школе и университете мы вместе учились. После поступили на службу в полицию. Всегда новые знакомые удивляются, видя нас вместе, расспрашивают, чем мы похоже, а чем отличаемся. В детстве мы были сильно похоже, а сейчас во взрослой жизни немного изменились. Сколько помним себя, всегда мечтали быть полицейскими, это наш общий выбор, которым мы очень гордимся", - говорят братья.

Фото: из личного архива Руслана и Беслана Байрамовых

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Как и большинство близнецов, полицейских Байрамовых часто путают. Даже был случай, когда у них спрашивали, как они умудряются успевать все быстро делать и передвигаться. "Буквально недавно я вас видел в другом месте, а вы уже тут. Вы мастер телепортации", - недоумевали посетители ДП Алматы.