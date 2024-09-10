Семейные традиции: какую роль они играют и как укрепляют родственные связи

Семья – это основа, на которой строится жизнь человека. Поэтому при знакомстве нередко спрашивают: "Откуда вы родом?". Этот на первый взгляд простой вопрос имеет глубокий смысл. Ведь именно в семье формируются ценности, которые передаются из поколения в поколение.

Практически все важные события в жизни начинаются с семьи, а семейные традиции и обычаи в ней помогают прививать нужные навыки для взрослой жизни. И если школа – это место, где мы получаем образование и знания, то семья – это школа любви, заботы, чуткости, нравственности и взаимопонимания.

Чтобы узнать, какие традиции помогают укреплять семейные ценности и сплоченность внутри семьи, а также как они влияют на гармоничное развитие человека, корреспондент Zakon.kz поговорил с этнографом Айгерим Мусагажиновой.

По словам Айгерим Мусагажиновой, в современном мире за деньги можно купить абсолютно все. Однако невозможно приобрести материнскую ласку, угощенья бабушки и запах родного дома, которые формируются в детстве и сохраняются в памяти на всю жизнь. "Когда человек получает заботу и тепло в доме, он чувствуют себя в безопасности. Ребенок, который все это ощутит в семье – будет наполненным. У него будут другие ценности, он будет открыт миру и у него не будет страха ни перед чем. Поскольку семья – это гнездо и дом, где ты получаешь эти теплые ощущения и укрепляешь свои крылья для полета во взрослую жизнь. Поэтому нужно ценить время, проведенное вместе. Проявлять любовь, заботиться и поддерживать друг друга". Айгерим Мусагажинова Мусагажинова считает, что главная цель семьи – сформировать новое и свободное поколение. Выполнить эту задачу семья может тогда, когда отношения построены на духовных ценностях и крепких родственных связях. "Иногда говорят – у тебя сильные защищенные плечи. Это означает, что за тобой стоит твой род. А когда люди лишены вот этой семейной ласки, заботы и опоры, они ощущают пустоту и нехватку этой любви. Семья должна быть на первом месте, так как родовая защита – это нечто мощное и значимое, что мы чувствуем как часть себя. Они наша крепость". Айгерим Мусагажинова По ее словам, помимо взаимоотношений внутри семьи, также важно качественно проводить время вместе. У всех народов есть свои традиции и почти в каждом этносе есть традиция общей семейной трапезы, которая всегда объединяла семьи. В такие моменты люди не только наслаждаются вкусной едой, но и укрепляют связи между собой, делятся новостями и обсуждают важные вопросы.

"Зачастую люди разводятся из-за недопонимания, поскольку мало разговаривают друг с другом. Лучше всего поддерживать семейное общение можно за совместной трапезой. Приведем мировой опыт Италии, у них есть понятие "Слоуфуд". Это медленное питание против стритфуда. Сейчас мы кушаем впопыхах. А членам семьи нужно объяснять, что нужно за одним круглым столом завтракать, обедать и ужинать. Или хотя бы раз в день собираться вместе за столом. Если молодые живут отдельно, то раз в неделю. Это должно быть золотым правилом. Когда родители будут рассказывать смысл общих застолий, молодежь будет понимать их важность под другим углом и применять в своей семье", – говорит Мусагажинова. Этнограф отмечает, что антропология казахской кухни нацелена на объединение семьи и рода. А у всех рецептов блюд есть своя философия, история и сезонность. "Казахская кухня и культура пронизана многовековыми традициями и обычаями, которые играют важную роль в укреплении семейных ценностей. Эти традиции не только поддерживают связь между поколениями, но и помогают сохранять уважение к старшим и единство внутри семьи", – подчеркивает она. Женщина призывает, больше рассказывать молодежи о глубоком смысле традиции, поскольку многие из них просто не знают их и не до конца понимают глубокого значения. "Есть такая интересная традиция, как асар – это взаимопомощь друг другу. Когда кто-то строит дом, обязательно собираются друзья и близкие родственники и помогают им. Еще одна традиция – Ерулик. Это когда приезжают новые соседи, обязательно их нужно пригласить в дом и познакомить с родными. Чтобы они могли в последующем приходить в гости. Вот эти казахские обряды можно в современной интерпретации рассматривать и на это по-другому наша современная молодежь будет смотреть, если им об этом рассказывать". Айгерим Мусагажинова Свадебные обычаи – это тоже целая традиция. К примеру, когда проходит сватовство, мать невестки дарит матери жениха "Құдағи жүзік", что представляет собой два больших круга, связывающие две семьи. Это символизирует объединение двух родов, говорит этнограф. "Также на празднике "Қыз ұзату" сторона невесты готовит специальные блюда и угощения не просто, а чтобы продемонстрировать уважение к новым родственникам и укрепить связь между семьями. Это уважение к старшим, уважение к самому күйеу бала, это почтение к невестке, как к продолжательнице рода. И заодно поздравление с началом новой семьи. Это все является основой семейных ценностей", – говорит Мусагажинова. Говоря о молодежи, женщина отмечает, что повзрослев они сами начинают тянуться к семье, к своим истокам и традициям, поскольку у них срабатывает генетическая память. "Современная молодежь очень любит надевать национальную одежду. Сегодня модно стало носить такия. Нам только не хватает информации. Сейчас молодежь сама хочет укреплять семейные ценности, поэтому за этим большое будущее. Ведь один человек в поле не воин. Мы должны быть все вместе. Каждый из нас должен иметь четкое представление о семейных ценностях, которые служат фундаментом для создания крепкой и дружной семьи", – считает этнограф.

Стоит отметить, что на законодательном уровне проводится работа по поддержке и укреплению семейных ценностей. Для культивирования позитивного образа семьи и брака, повышения статуса семьи ежегодно проводится национальный конкурс "Мерейлі отбасы".

В стране функционирует республиканское общественное объединение "Союз отцов", который занимается вовлечением отцов в семейную жизнь. Также с 2023 года казахстанский календарь праздников дополнен новым праздником Днем отцов – третье воскресенье июня и Днем матерей – второе воскресенье мая.

В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что крепкая семья – это надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны. Поэтому государство уделяет пристальное внимание совершенствованию системы защиты материнства и детства, продвижению семейных ценностей.

Данные Всемирного обзора ценностей демонстрируют, что в Казахстане одни из самых высоких показателей ценности семьи в мире – свыше 93%.