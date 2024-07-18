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Семейные ценности через традиции: почему важно, чтобы семья была едина

Семейные ценности через традиции: почему важно, чтобы семья была едина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:18 Фото: из личного архива Айгуль Разаковой
Семейные ценности – это основа, на которой строится общество. Именно они формируют крепкие связи между поколениями и помогают детям понять, что такое любовь, уважение и поддержка. При этом для гармоничного развития любого человека прививать их нужно с самого рождения.

Какую роль в сохранении семейных ценностей играют традиции и почему важно укреплять отношения в семье, Zakon.kz рассказала председатель общественного объединения "Айналайын" Айгуль Разакова.

По словам Разаковой, семейные ценности и семья всегда должны стоять на первом месте. Однако в последние десятилетия приоритеты меняются. Это связано с новыми тенденциями, когда многие стремятся связать успех с карьерным ростом и финансовым благополучием.

"Раньше мы разговаривали и узнавали, как дела на работе, а сейчас все сидят в сотках. Муж не говорит о работе, а женщина, например, о своем бизнесе. Нет точек соприкосновения. А это должно быть у мамы, у папы и детей. Если в доме чтят семейные ценности, то в нем будет счастье и вместе можно пройти любые трудности и достичь всех поставленных целей. Членам семьи нужно вкладывать энергию не только в работу, но и в семью и в детей. В таком случае все будет во благо". Айгуль Разакова
Семейные ценности через традиции: почему важно, чтобы семья была едина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:18

Фото: из личного архива Айгуль Разаковой

Семейные ценности через традиции: почему важно, чтобы семья была едина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:18

Фото: из личного архива Айгуль Разаковой

Она отмечает, что все тонкости семейных отношений нужно прививать с самого детства. Поскольку чуткие и доверительные отношения между членами семьи, а также уважение к старшим – это результат воспитания личности каждого человека.

"Бывают разные модели семьи, но самое главное в отношениях – всегда уважительно относиться друг к другу. Если женщина создает уют и тепло в доме, а мужчина условия для этого, то здесь важно ценить любой труд. При этом объяснять ребенку, как зарабатываются деньги взрослыми. Все это должно происходить в тандеме".Айгуль Разакова
Семейные ценности через традиции: почему важно, чтобы семья была едина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:18

Фото: из личного архива Айгуль Разаковой

К слову, сама Айгуль Разакова из Жамбылской области, там женщина основала авторский проект, где дети своими руками делают корпешки и предметы обихода в национальном стиле. Таким образом, воспитанникам с малых лет прививают семейные ценности, учат терпению и пониманию.


"Сейчас многие разногласия в семье идут из-за того, что люди эмоционально реагируют на разные моменты. А в отношениях важно терпеливо относиться к друг другу. Все это мы объясняем детям в игровом формате. В некоторых детских садах мы создали семейный уютный уголок, где ребенок может учиться приводить дом в порядок и заботиться о нем", – говорит Разакова.
Семейные ценности через традиции: почему важно, чтобы семья была едина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:18

Фото: из личного архива Айгуль Разаковой

Общественный деятель рассказала, как решаются конфликтные ситуации в ее семье. По словам женщины, в первую очередь всегда нужно ставить себя на место человека, с которым произошел конфликт.

"Я всегда стараюсь успокоиться и уже на холодную голову принимать решения. Если ребенок сделал ошибку, то понять и объяснить ему, почему так делать нельзя. В целом семьей мы все решаем совместно. И какое бы решение ни принял член семьи, мы всегда его поддерживаем и даем свободу выбора".

Айгуль Разакова признается, что иногда они с супругом только по взгляду могут понять друг друга. Пара – это одно целое, поэтому каждому нужно поддерживать друг друга в любых начинаниях и брать обязанности 50 на 50, и, наверное, оттуда и начинаются здоровые отношения в семье, говорит женщина.

Семейные ценности через традиции: почему важно, чтобы семья была едина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:18

Фото: из личного архива Айгуль Разаковой

Говоря о роли традиций в привитии семейных ценностей, наша собеседница отмечает, что иногда традиции искривляют и неправильно трактуют. А они несут глубокий философский смысл и помогают передавать семейные ценности из поколения в поколение. Например, традиция бесікке салу символизирует продолжение рода, а сам бесік передается по материнской линии и хранится с большим уважением.

"Наши традиции нельзя разделять. Когда рождается ребенок, делают шілдехана, потом қырқынан шығару, бесікке салу, тұсау кесер, тілашар и т. д. Все они должны выполняться поочередно. Через традиции и обряды мы и воспитываем наших детей. Например, когда проводим сүндет той, ребенок понимает, что он теперь джигит и должен нести ответственность. Қыз ұзату – многие говорят, что это лишнее, но на самом деле, это тоже традиция. Просто все нужно делать в меру", – отмечает она.
Семейные ценности через традиции: почему важно, чтобы семья была едина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:18

Фото: из личного архива Айгуль Разаковой

Разакова подчеркнула, что, помимо национальных традиций, важно создавать и семейные традиции. Это может быть обязательная трапеза полным составом в выходной день, либо совместный отдых один-два раза в год. Такие маленькие традиции сплачивают семью и создают повод провести время вместе.

Семейные ценности через традиции: почему важно, чтобы семья была едина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:18

Фото: assembly.kz

В свою очередь, президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что в жизни каждого человека семья занимает особое место. Она играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении детей к национальным ценностям.

"Крепкая семья – это надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны. Поэтому государство уделяет пристальное внимание совершенствованию системы защиты материнства и детства, продвижению семейных ценностей".Касым-Жомарт Токаев

Сегодня государством принимается ряд мер по укреплению института семьи, популяризации традиционных семейных ценностей, это является одним из основных приоритетов Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года.

В целях возрождения нравственных ценностей и культивирования позитивного образа семьи и брака, повышения статуса семьи в Казахстане ежегодно проводится национальный конкурс "Мерейлі отбасы".

Также на постоянной основе ведется совместная работа с экспертами, НПО, объединениями родителей, в том числе с РОО "Союз отцов", Совет матерей при АНК, "Сенімен болашақ" и др. По рекомендации VII Республиканского форума отцов с 2023 года казахстанский календарь праздников дополнен новыми праздниками: День отцов – третье воскресенье июня и День матери – второе воскресенье мая.

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