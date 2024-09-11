Проекты пожарных гарнизонов для МЧС разработали будущие архитекторы из Костаная

Студенты Костанайского строительного колледжа создали экономичные проекты пожарных гарнизонов для МЧС. Как шла работа над ними, корреспондент Zakon.kz узнал у будущих архитекторов.

Свои инновационные идеи студенты презентовали с 3D визуализацией, а два лучших проекта спасатели одобрили к применению. Причем с поставленной задачей студенты справились всего за месяц, хотя в процессе работы возникало немало трудностей.

Как рассказали в пресс-службе Управления образования Костанайской области, уже несколько лет студенты строительного колледжа работают в тесной связи с социальными партнерами по созданию инновационных проектов. И за это время реализовали несколько программ, каждая из которых касалась обеспечения безопасности людей в разных условиях.

"По просьбе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и ДЧС Костанайской области в рамках сотрудничества третьекурсники архитектурного отделения создали проекты пожарных гарнизонов. На рассмотрение сотрудникам ведомства студенты представили пять проектов. Такой формат позволил не только получить навыки эффективного взаимодействия с социальными партнерами, но и внести свой вклад в практическую реализацию масштабных строительных проектов, значимых для нашей страны", – пояснили в Управлении образования.

Фото предоставлено Русланом Мукановым

Будущие архитекторы выполняли свои проекты под руководством преподавателя специальных дисциплин Татьяны Ловягиной, которая отметила, что студенты с интересом и энтузиазмом взялись за проект, так как он имел конкретное практическое назначение и был рекомендован к производству.

"Перед нами поставили задачу – спроектировать пожарную часть/гарнизон, который можно было применить массово по всему Казахстану, но при этом он должен отвечать требованиям экономичности и быстровозводимости, доступности и простоты применения строительных материалов", – пояснила преподаватель.

Чтобы достичь всех поставленных задач и выполнить достойный и качественный проект, студенты изучили компьютерные программы для создания визуализации объекта и видеоматериалы, которые даже выходили за рамки учебного процесса. Причем занимались разработкой проекта в свободное от занятий время.

Фото предоставлено Русланом Мукановым

"После подробного изучения темы, проработав планировку и конструктивную часть, студенты выполнили в программе "Архикад" полный проект из всех составляющих его чертежей в нескольких вариантах. Во время проектирования мы находились в постоянной связи с заказчиком, учитывали его пожелания и требования", – пояснила Татьяна Ловягина.

Кроме чертежей, студенты смонтировали видеоролики, дающие более наглядное представление о проекте. Они показали и свои способности во владении бим-технологиями, позволяющими создавать цифровую (информационную) модель зданий. Так здания можно было увидеть на макете объемными и с разных сторон.

Фото предоставлено пресс-службой управления образования Костанайской области

В реализацию проекта активно включился и Руслан Муканов, студент строительного колледжа по специальности проектировщик. Кстати, его идея стала одной из лучших из одобренных МЧС.

"Среди первостепенных задач проекта было снижение его стоимости для экономии бюджетных средств. Гарнизон состоял из трех объектов: сама пожарная часть со всеми обязательными помещениями и парковкой на четыре единицы техники, учебной башни и термо-капсулы. Их проектированием на месте строительства должны заниматься уже инженеры, а моя задача была в том, чтобы представить перечень материалов и сам проект конструкции", – рассказал Руслан Муканов.

В качестве основных материалов для строительства был взят гипс, металлические балки, металлопрофиль и дерево. Решение экстерьера выполнено в красно-белом цвете. А интерьер гаража студент-архитектор подобрал в темно-серой цветовой гамме, чтобы избежать осадков от транспорта. Саму административную часть и другие помещения он предложил сделать в более пастельно-сером цвете.

"Во время проектирования различных объектов нередко приходится сталкиваться со сложностями, но самое запоминающееся в этом проекте, было размещение помещений во время планирования, чтобы создать удобства для сотрудников пожарной части. Чтобы понять, как это правильно сделать, я не только консультировался с сотрудниками двух пожарных частей в городе, но и сам посмотрел, как устроены уже действующие объекты. Все это дало мне огромнейший опыт в будущей профессии и, конечно, повысило мой авторитет среди сверстников и преподавательского состава", – пояснил студент.

Фото предоставлено пресс-службой управления образования Костанайской области

По словам собеседника, особенность его проекта заключалось в том, что он предусмотрел удобство для организации действий самих служащих при получении сигнала о чрезвычайной ситуации. По времени работа над проектом заняла чуть меньше месяца. После ее завершения студенты презентовали свои проекты представителям МЧС.

На днях специалисты МЧС привезли благодарственные письма авторам лучших проектов, которыми стали Данияр Жармагамбетов и Руслан Муканов. А студенты в свою очередь отметили – для них ценно, что их проекты в будущем будут служить на благо общества.