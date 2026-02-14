Машину из горящего гаража спасли пожарные МЧС
В Караганде пожарные МЧС спасли автомобиль из горящего гаража, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС, инцидент произошел по улице Шахтинская – загорелся отдельно стоящий частный гараж. Огнем были охвачены деревянная обшивка стен и домашние вещи.
"Оперативно прибывшие на вызов огнеборцы МЧС эвакуировали находившийся внутри автомобиль, предотвратив его уничтожение и возможный взрыв топливного бака. Транспортное средство было отбуксировано на безопасное расстояние. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщили в МЧС.
Хозяйка выразила искреннюю благодарность сотрудникам МЧС за проявленный профессионализм и спасение автомобиля.
8 февраля пожар в бане в Караганде едва не закончился взрывом.
