Машину из горящего гаража спасли пожарные МЧС

В Караганде пожарные МЧС спасли автомобиль из горящего гаража, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, инцидент произошел по улице Шахтинская – загорелся отдельно стоящий частный гараж. Огнем были охвачены деревянная обшивка стен и домашние вещи.

"Оперативно прибывшие на вызов огнеборцы МЧС эвакуировали находившийся внутри автомобиль, предотвратив его уничтожение и возможный взрыв топливного бака. Транспортное средство было отбуксировано на безопасное расстояние. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщили в МЧС.

Хозяйка выразила искреннюю благодарность сотрудникам МЧС за проявленный профессионализм и спасение автомобиля.

