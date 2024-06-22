Атмосферные фотографии столичных пожарных опубликовало МЧС
Фото: пресс-служба МЧС РК
22 июня МЧС Казахстана опубликовало фотографии пожарных, сделанные после ликвидации огня в Астане, сообщает Zakon.kz.
Кадры пресс-службы ведомства четко передают сложность профессии и общее состояние пожарных после успешной ликвидации крупного пожара в столице Казахстана.
Спасение ребенка, фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Вечером 22 июня Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пожар в жилом многоэтажном комплексе близ ТРЦ "Хан Шатыр" в Астане полностью ликвидирован.
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