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Законодательство РК

Атмосферные фотографии столичных пожарных опубликовало МЧС

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 04:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
22 июня МЧС Казахстана опубликовало фотографии пожарных, сделанные после ликвидации огня в Астане, сообщает Zakon.kz.

Кадры пресс-службы ведомства четко передают сложность профессии и общее состояние пожарных после успешной ликвидации крупного пожара в столице Казахстана.

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 04:20

Спасение ребенка, фото: пресс-служба МЧС РК

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 04:20

Фото: пресс-служба МЧС РК

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 04:20

Фото: пресс-служба МЧС РК

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 04:20

Фото: пресс-служба МЧС РК

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 04:20

Фото: пресс-служба МЧС РК

Вечером 22 июня Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пожар в жилом многоэтажном комплексе близ ТРЦ "Хан Шатыр" в Астане полностью ликвидирован.

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