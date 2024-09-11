Более 130 лет семейная династия работников культуры Хасановых из ЗКО дарит людям свое творчество

Талантливые певцы и музыканты обладают сильными и чистыми голосами, виртуозно владеют домброй и аккордеоном, виолончелью, скрипкой и контрабасом. В их репертуаре – старинные кюи, классическая музыка и лирические композиции.

Как отмечает хранительница очага, идейная вдохновительница династии Дина Хасанова, музыкальный дар передается в их семье из поколения в поколение через отца и мать. С творческой семьей познакомился корреспондент Zakon.kz.

Максут Хасанов – глава семьи, ветеран сферы культуры. Его стаж работы на ниве искусства равен 40 годам. За свои заслуги в области культуры Максут Хасанов награжден государственной медалью Еңбек Даңқы.

Его супруга Дина Габдрешовна Хасанова также отдала 40 лет своей жизни служению на сцене. В 1977 году Дина Хасанова стала лауреатом и обладательницей специальной медали республиканского конкурса песни, посвященного 60-летию Великой Октябрьской революции.

Фото из архива семьи Хасановых

В 1985 году она была участницей церемонии открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, в составе группы казахстанских артистов выезжала с выступлениями в Румынию и Болгарию.

В 2016 году Максут и Дина Хасановы были награждены специальной премией "Мэтр года" за высокое творческое мастерство на ежегодном областном фестивале вокально-инструментальных ансамблей.

Продолжателями династии работников культуры являются дети и внуки Хасановых – их общий трудовой стаж составляет свыше 130 лет.

Корреспондент портала Zakon.kz поговорил с Диной Гадбрешовной Хасановой о том, каким был их с супругом путь в сферу культуры, как зарождались музыкальные таланты в их семье, каким образом они сумели привить своим детям и внукам любовь к искусству. Дина Габдрешовна Хасанова родилась в многодетной семье. Ее отец Айткулов Габдреш работал плотником, мать Сакыпжамал была дояркой. Они воспитывали 8 детей – 3 дочерей и 5 сыновей.

После окончания школы Дина приняла для себе решение пойти работать – заведующей автоклубом в отдел Дома культуры Чапаевского района. Мама поначалу восприняла выбор дочери в штыки: ей не хотелось, чтобы та пела на сцене - работу в сфере культуры она считала несерьезной.

А вот отец ее поддержал, и с его согласия дочь стала артисткой.

Корреспонденту портала Zakon.kz Дина Хасанова пояснила, что ее отец по профессии являлся простым резчиком по дереву, но при этом был глубоко духовным, талантливым человеком.

Он прекрасно играл на домбре, знал наизусть множество кюев. Свою старшую дочь он назвал в честь знаменитой кюйши Дины Нурпеисовой.

Когда девочке исполнилось 4 года, он смастерил ей домбру и сказал: "Вырастет Дина, будет играть на ней". Корпус для этой домбры Айткулов Габдреш собственноручно вырезал из дерева, а струны изготовил из высушенных и тонко скрученных кишок козы (заводских струн для домбры тогда еще не производили и купить их было негде).

Инструмент был сделан так искусно, с такой любовью, что окружающим было приятно не только играть, но и даже подержать его в руках.

"Помню, вечерами, когда у отца было свободное время, он играл на домбре, а я, прислонившись к нему, слушала его. Так с малых лет я прониклась звуками нашей казахской степи, душой и сердцем впитала мелодии, которые наигрывал мой отец. Знала наизусть все песни, которые он пел. Так прививалась мне любовь к искусству. Моя память до сих пор хранит голос отца, и звуки музыки, которая звучала в моем детстве", – поделилась Дина Хасанова.

В составе автоклуба она объездила несчетное количество полевых станов, отгонных чабанских точек и полевых ферм – ставили для тружеников животноводческих бригад совхоза концерты, поднимали людям настроение и заражали их любовью к музыке.

Фото из архива семьи Хасановых

В 1973 году в отделе культуры она познакомилась со своим будущим супругом Максутом Хасановым – он был музыкантом, аккомпанировал артистам. Удивительно, но Максут Хасанов не имел музыкального образования, самородный талант, он в детстве сам научился играть на гармошке и домбре. Обладая абсолютным слухом, позже научился играть на пианино, гитаре и других инструментах. Молодые люди создали семью, много лет рука об руку трудились вместе в отделе культуры Чапаевского района.

У пары родились три дочери и трое сыновей.

Фото из архива семьи Хасановых

"У меня в памяти сохранилась картинка – моя мама, укладывая нас с сестрами и братьями спать, напевает нам ласково колыбельную песню. Она всегда пела нам перед сном, даже если сильно уставала на работе. И я сама, став мамой, тоже пела своим детям колыбельные песни – в эти минуты всегда представляла рядом с собой свою маму, как она мягко обнимает меня за плечи и подпевает мне, убаюкивая моих малышей", – призналась хранительница семейного очага артистической династии Хасановых.

Дина Габдрешовна отметила, что в ее молодой семье был культ музыки. После рабочего дня, собравшись вместе, всей семьей, они обязательно пели.

Супруг Максут приводил детей из детского сада, она готовила ужин для большой дружной семьи на кухне, он играл на баяне в зале, и дети, собравшись вокруг него, подпевали своим папе и маме.

"В жизни нам пришлось испытать немало трудностей. Были разные сложные ситуации, но из них мы всегда старались найти выход. В праздники и выходные нужно было выезжать на концерты, а оставить детей было не на кого – детские сады и ясли не работали. Тогда мы забирали их с собой в отдаленные чабанские точки, по пыли тряслись все вместе по несколько десятков километров, возвращались домой за полночь. Пока мы выступали на сцене, водитель автоклуба нянчил наших детей - приглядывал за старшими, качал малыша в коляске", – рассказала Дина Хасанова.

В 1984 году супруги решили попробовать выступать вместе со своими детьми и создали семейный ансамбль Хасановых. В марте 1984 года, во время празднования Наурыза в Уральске, они выступили на конкурсе семейных ансамблей и заняли 3 место, а в 1989 году приняли участие в подобном конкурсе, и уже стали вторыми.

"Наша с мужем главная цель в жизни была – поставить всех детей на ноги, дать им хорошее образование. Думаю, что совместные выступления, конкурсы, семейные песенные вечера сыграли свою роль в том, что наши дети приняли для себя решение связать свою жизнь с искусством, со сценой", – отметила Дина Габдрешовна.

На фото Жанылсын Хасанова/из архива семьи Хасановых

Так, средняя дочь Хасановых Жанылсын решила пойти по стопам родителей – получила образование и стала певицей областной филармонии имени Гарифулы Курмангалиева.

В 1997 году она выступала в составе ансамбля "Акжайык" на международном фестивале, посвященном 850-летию города Москвы, в 2003 году в составе фольклорного ансамбля "Орал сазы" – на международном фестивале в городе Ялта (Украина), в 2012 году – в Берлине, Дрездене, Магдебурге, в 2013 году – в Риме и Ватикане. Жанылсын Хасанова является лауреатом республиканских конкурсов и дипломантом международных фестивалей.

На фото Жанылсын Хасанова/из архива семьи Хасановых

В 2006 году она была награждена почетной грамотой президента РК, в 2012 году указом президента РК награждена медалью "Ерен еңбегі үшін", в 2016 году – юбилейной медалью "25 лет Независимости РК".

Сейчас Жанылсын Хасанова – заслуженный деятель культуры Казахстана, в 2017 году ей присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

Старший сын Кайрат Хасанов сейчас работает в Центре искусств "Атамекен" инженером по освещению, его супруга Жанар Умбетова – преподаватель хореографии.

Средний сын Асхат Хасанов – выпускник Казахской национальной консерватории, является главным дирижером Западно-Казахстанского областного эстрадно-симфонического оркестра акимата ЗКО. Он обладатель нагрудного знака "Мәдениет саласының үздігі" ("Отличник в области искусства" РК).

На фото Асхат Хасанов/из архива семьи Хасановых

Асхат Хасанов выступал в составе студенческого оркестра Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, участвовал в фестивале оркестров молодых исполнителей в Лондоне, Риме, Флоренции, Берлине, Бонне, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вашингтоне и других городах и странах.

В 2008 году по приглашению Марата Бисенгалиева он посетил концертную программу, посвященную открытию третьего концертного сезона оркестра ISO в городе Мумбаи, Индия. В 2015 году Асхат Хасанов получил номинацию "Молодой дирижер" за вклад в развитие сферы культуры и искусства.

Его супруга Гульнара Хасанова является скрипачом областного камерного оркестра, лауреатом нескольких творческих конкурсов.

Младший сын артистической четы Дины и Максута Хасановых - Медет. Он участник семейного ансамбля, работает декоратором и техническим специалистом в Жайыкском сельском доме культуры.

"Наши дети – это наше богатство, наша гордость. Мы очень рады, что они пошли по нашим стопам. Сейчас уже подросли внуки – продолжатели нашего рода, представители нашей семейной династии работников культуры и искусства", – высказалась Дина Хасанова.

Так, внучка трудовой династии культурных работников Анар Медеткызы Хасанова в настоящее время учится на 2 курсе в музыкальном колледже имени Курмангазы в Уральске по классу "Виолончель". В 2014 году она стала лауреатом районного конкурса "Балдаурен", а в 2017 году приняла участие в республиканском конкурсе "Дала Сазы", где заняла II место.

На фото Жалгас Хасанов/из архива семьи Хасановых

Старший внук Жалгас Кайратулы Хасанов в настоящее время учится на 3 курсе казахской национальной консерватории имени Курмангазы в Алматы по классу "Контрабас".

Незаурядный музыкальный талант Жалгас Хасанов стал проявлять с раннего детства. В 2010 году он одержал победу в районном музыкальном конкурсе "Балдаурен". В 2017 году стал победителем республиканского конкурса "Дала сазы". В 2020 году на I Международном детско-юношеском конкурсе "Дала жұлдызы" был удостоен Гран-при в жанре "Инструменталист" за выдающееся исполнение.

Внучка Ажар Асхаткызы Хасанова – студентка 4 курса музыкального колледжа имени Чайковского в городе Алматы. Она является победительницей республиканского конкурса "Юный скрипач" 2013 года. В копилке наград Ажар Хасановой – Гран-при республиканского детского конкурсе "Дала дарындары", 1 место в в республиканском конкурсе "Ақ көгершін". В 2020 году она принимала участие во ІІ республиканском конкурсе искусств "Өнерге қанат қаққандар" и была удостоена Гран-при в номинации "Игра на инструменте". Ажар Хасанова вошла в число талантливых казахстанцев, чьи биографии были включены в книгу "Гордость нации".

На фото Ажар Хасанова/из архива семьи Хасановых

"Я считаю себя счастливым человеком, потому что вся моя жизнь связана с искусством. Если бы меня спросили: "Повторила бы я свой жизненный путь?", то не раздумывая, ответила бы, что выбрала бы ту же самую жизнь, ту же профессию и того же мужа и своих детей, которые у меня сейчас есть. Никогда бы я не предала тот музыкальный дар, что передался мне с кровью отца и был вспоен молоком матери", – поделилась с журналистом портала Zakon.kz Дина Хасанова.

Сейчас Дина и Максут Хасановы находятся на заслуженном отдыхе – живут в поселке Жайык Акжайыкского района, здесь они трудились до момента выхода на пенсию в сельском Доме культуры. Но о своей любимой работе они не забывают.

Создали ансамбль "Асыл әжелер", которым руководит Дина Габдрешовна, а аккомпанирует певицам из ансамбля ее супруг Максут Хасанов.

Уже 15 лет их ансамбль принимает активное участие во всех праздничных мероприятиях в районе и области. Как отмечает Дина Хасанова, они с мужем не хотят оставаться в стороне от жизни, а намерены делиться своим позитивом, своим талантом с людьми, прививая таким образом любовь к культуре и искусству.