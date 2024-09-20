Помочь может каждый: как доноры костного мозга спасают жизни

Всемирный день донора костного мозга отмечается ежегодно каждую третью субботу сентября. В преддверии праздника добровольцы, которые стали донорами в Казахстане, рассказали, почему эта процедура так важна и как они на нее решились, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Врач-гематолог Жомарт Мусаханов рассказал, что в среднем в год в трансплантации костного мозга нуждаются 200-250 взрослых пациентов и около сотни детей. А в год только в Астане проводится до 100 трансплантаций, по Казахстану их более 200.

"Трансплантация стволовых клеток – это такой метод, который применяется не только при злокачественных заболеваниях крови, а еще при многих других состояниях – аутоиммунных, неврологических, тяжелых заболеваниях, которые приводят к инвалидизации, смерти. Если брать все это во внимание, то порядка 900 случаев в год в Казахстане. Дело тут не только в донорах – в их наличии или отсутствии, а готова ли система здравоохранения и использует ли она эти методы для лечения этих заболеваний. Что касается именно онкогематологии, то 300 человек в среднем в год заболевает", – рассказала председатель правления Научно-производственного центра трансфузиологии Сания Абдрахманова.

Заведующая отделом развития регистра доноров костного мозга Анар Байсмакова дополнила, что в основном можно найти донора в семье. В большинстве случаев так и происходит, но когда не получается найти донора из круга родственников, то тогда приходится обращаться в регистр.

"Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является потенциально спасительным средством для излечения более 70 различных заболеваний. В казахстанском регистре доноров костного мозга сейчас находится около 11 800 человек, и на сегодняшний день было проведено 15 неродственный аллогенных трансплантаций. Из них 11 – для жителей Казахстана, три – для пациентов из России и для одного из Италии", – дополнила она.

Завотделом подчеркнула, что когда не получается найти донора в регистре, то приходится обращаться в зарубежные регионы для поиска.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Галина Алексютина, чьи клетки помогли спасти жизнь маленького пациента, решила стать донором костного мозга еще в 2016 году. Все свою жизнь она в медицине и работала медсестрой.

"Я работала в реанимации и в хирургических отделениях. Я видела летальные исходы у детей и взрослых. Приходилось мне младенцев, детей, которые, допустим, попали в аварию, отвозить в морг. У меня в молодости еще зародилась мысль и желание, что надо по возможности помогать. У меня было всегда желание вплоть до того, что если кому-нибудь будет необходима почка, я готова свой орган отдать, если будет совместимость. Я бы согласилась помочь кому-то, ведь я от этого не умру и смогу продолжать жить, но это подарит другому человеку выздоровление и возможность дальше жить. Что с собой в землю все уносить?" – поделилась она.

Галина Николаевна также рассказала, что когда она получила всю информацию о донорстве костного мозга, то пригласила еще сдать кровь и свою семью – двоих дочерей и зятьев. И они все вместе состоят в регистре.

"Прошло два года и раздался звонок. Доктор Центра крови сказал, что нашелся пациент, тяжелый мальчик 12 лет, которому срочно требуется донор. Была надежда только на донорство костного мозга. До этого звонка уже два донора отказались, а я сразу сказала да. Я ему ответила, что даже с семьей говорить не буду, потому что они не будут против. Мое ДНК было один в один. Хотя до этого вроде брат или мать сдавали анализ, но они подходили примерно на 50%. После этого я в течение недели проходила обследования, и несмотря на то, что мне было 58 лет, я все еще была полна сил и энергии", – озвучила она.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Процедура безболезненная, проходит около 5-6 часов и напоминает обычный сбор крови. В этот момент, по словам Галины Николаевны, она готовилась к сдаче экзаменов для защиты высшей категории и читала необходимые материалы, пока длилась процедура. В итоге все получилось – мальчик жив, а еще полюбил есть рыбу, которую никогда не мог терпеть. Галина Николаевна поделилась, что это любимая еда в ее семье, а еще ее девичья фамилия Балыкина.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Виолета Москаленко с 18 лет донор крови, и когда пришла в очередной раз в Центр крови, то узнала о Дне доноров костного мозга.



"Мне сотрудники рассказали, что есть такой регистр, куда вступают люди, чтобы помочь другим обрести право на жизнь. Я сразу, не раздумывая, согласилась стать донором, потому что сотрудники тогда говорили, что шанс найти своего неродственного донора очень маленький. То есть многие стоят по 10 лет в регистре, и они не находят своего донора, так скажем. В 2022 году я вступила в регистр, в 2023 году мне уже звонят и говорят: вы подошли для человека, больного раком крови, и сможете помочь ему. Я сразу же согласилась. У меня было волнение такое, что вдруг у меня что-то не так со здоровьем, вдруг мне где-то что-то не подойдет. И вот когда я сдала кровь на повторный анализ, сказали, что все, наши клетки 100% схожи", – сказала девушка.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Она также сообщила, что не знает ничего о пациенте, кроме того, что он мужчина из Италии, потому что информация засекречена. Но ей бы очень хотелось с ним познакомиться.

"Родители сначала очень переживали и были против, потому что не знали, что это такое, они думали, что это опасно для моего здоровья. Но моя тетя работает в медицинской сфере, и она им объяснила, что в этом нет ничего страшного и процедура проходит как обычный забор крови. После этого родители меня поддержали, а сейчас даже гордятся тем, что я смогла кому-то помочь. Сейчас я всем своим знакомым и коллегам рассказываю, что не надо бояться. Завтра, не дай бог, что-то может случиться с родственники или знакомым, и кто-то так же сможет вам помочь. Это же очень большое дело. После этого чувствую такую радость, когда кому-то помогаешь", – отметила Виолета Москаленко.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Виолета рассказала, что изначально стать донором крови ее сподвигла история знакомой девушки, у которой очень низкий гемоглобин, и ей приходится бороться с этим уже очень много лет. Мухтар Нурбек в свою очередь поделился, что много лет назад познакомился с девушкой в Алматы, у которой был лейкоз.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Я думал, что мы будем дальше общаться, но она оборвала все связи. С тех пор я стал волонтером, стал больше помогать всем нуждающимся – животным, многодетным семьям, пенсионерам. К донорству костного мозга я также пришел сдать кровь в 2020 году, увидел баннер, на котором было написано "Спаси жизнь, сдай кровь", а еще была информация про костный мозг. Мне стало интересно, потому что со студенческих годов осталась в сердце история с этой девушкой. Я думал, что обязан быть здесь, и в тот же день сдал ту бирку крови. Я ждал и ждал, а потом мне наконец-то позвонили и сказали, что я подхожу и могу спасти кому-то жизнь. Без раздумий я согласился и на следующий день после этого звонка я пришел и сдал все анализы и, как оказалось, все подошло. Забор прошел успешно, мальчику было 13 лет, и он был из Алматы. Я готов еще раз стать донором, если надо будет, дважды и трижды", – поделился он.

Стоит отметить, что человек, который хочет вступить в регистр доноров костного мозга, должен обратиться в ближайший Центр крови по Казахстану. Их всего 19, и они находятся в каждом регионе Казахстана. Там нужно будет заполнить анкету информирования и согласия, заполнить все свои данные и сдать одну пробирку крови. Она в свою очередь нужна для проведения генетического анализа, благодаря которому определяется, есть совместимость с пациентом или нет.

8 августа 2024 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова вручила награду родственникам посмертного донора, спасшего жизнь четырем пациентам, длительное время ожидавшим пересадку органов.



Донором стал 18-летний парень, который скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия. Его сердце было пересажено 58-летнему пациенту из Шымкента, печень – 58-летней пациентке из Алматы, трансплантацию одной почки провели 40-летнему пациенту из Туркестанской области, а вторую пересадили подростку 16 лет из Астаны.