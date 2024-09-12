Танцы над водой: экстремалка устраивает завораживающее воздушное шоу на Капчагае

Человек – уникальное существо на Земле, которое при желании может вырастить за спиной крылья и станцевать, порхая в воздухе. Это доказывает экстремалка из Конаева. Zakon.kz расскажет, как для нее воды Капчагая стали танцевальным поприщем.

Олеся Колесниченко живет в Конаеве. В свои 37 лет она выглядит превосходно: красивая внешность, спортивное телосложение, острый ум и излучение позитива. Все благодаря экстриму. Она любит управлять мотоциклом, квадроциклом, снегоходом, гидроциклом, и это далеко не предел. Не так давно девушка узнала о флайборде. Это доска для полета, которая управляется с помощью реактивной силы потока воды.

"Я была наслышана о флайборде, однако впервые встала на доску в прошлом году. И влюбилась. Полетела с первых минут, все сразу получилось. Испытала невероятные эмоции, которые не описать словами. Меня не покидала мысль о том, что я хочу заниматься этим видом спорта". Олеся Колесниченко

Жительница Конаева познакомилась в соцсетях с флайбордистами из России. Они помогли ей приобрести необходимое оборудование, также она заказала гидроцикл из Японии. И в этом году начала летать на собственной доске.

"В Казахстане не продают специальное снаряжение для занятия флайбордом. Найти его сложно, к тому же есть риск нарваться на подделку. Поэтому я обратилась за помощью к профессионалам. Пригласила лучшего российского флайбордиста в гости, чтобы перенять их опыт в управлении техникой и обучении людей. Выучила множество элементов. А в августе сделала свое первое шоу на Капчагайском водохранилище". Олеся Колесниченко

Девушка сразу принялась искать единомышленников и делиться с ними навыками. Так ей удалось создать первую школу по флайборду в Казахстане. Она намерена помогать другим ощущать чувство полета.

"Обучение проходит на специально оборудованной площадке на Капчагае. Ко мне приезжают из разных уголков страны, чтобы обучаться и испытать гамму эмоций. В настоящее время в школе на постоянной основе тренируются шесть человек. Самый юный подопечный – восьмилетний ребенок. Фору молодежи дала и 62-летняя женщина. Каждый, кто летал хоть раз, хочет повторить это ощущение. Для меня счастье видеть их радость. Но тем временем мы осознаем большую ответственность за человеческие судьбы, поэтому относимся ответственно к их обучению и сопровождению на воде". Олеся Колесниченко

Фото: из личного архива Олеси Колесниченко

Экстремалка объясняет, что шланг оборудования длиной 25 м, спортсмен может допускаться на высоту 22 м. Однако пока Олесе Колесниченко достаточно полетов на 15 м.

"Страха как такового нет, потому что я адреналинозависимый человек. Люблю высоту, скорость, ощущение риска. Хотя бывает волнительно пробовать в воздухе новый элемент. Главное – соблюдать технику безопасности. Но, как и в любом спорте, неизбежны травмы. Я падала с восьмиметровой высоты. Также когда училась делать сальто назад, у меня все ноги были в синяках. Вообще ударяться о воду очень больно, сбивается дыхание и даже не помогает спасательный жилет с экипировкой". Олеся Колесниченко

Олеся Колесниченко наглядно демонстрирует казахстанцам красоту флайборда, устраивая настоящее воздушное шоу с полетами, танцами и трюками. Она предстала перед аудиторией сначала в образе ангела с белыми крыльями, а потом с черными.

Накануне ее новый образ разлетелся по пабликам. Она из дерзкой экстремалки перевоплотилась в таинственную казашку, свободно парившую над водами Капчагайского водохранилища в белом национальном платье и саукеле, расшитых золотистым орнаментом. Олеся не только пронесла флаг Казахстана, но и станцевала казахский танец под патриотическую музыку.

"Я изучала казахский танец. Взяла костюм на прокат. Музыку подбирала так, чтобы в ней звучала домбра. Вообще шоу готовилось на День Конституции, но погода подвела. Я все же исполнила задуманное и показала, насколько красив наш Казахстан и его многонациональные жители". Олеся Колесниченко

Олесю Колесниченко огорчает то, что в флайборде очень короткий сезон, а крытых бассейнов, в которых можно тренироваться круглый год, нет. Она считает, что для развития этого вида спорта нужна поддержка государства и зрителей. Тогда она сумеет воплотить свою мечту – выступить на чемпионатах по гидрофлаю и поднять флаг Казахстана на пьедестале победы.