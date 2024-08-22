Как потомственный фермер из Актюбинской области построил свое хозяйство и какие преодолел трудности

Фермерство – это не просто работа, а настоящий образ жизни. Не случайно существуют целые трудовые династии, которые передают любовь к земле из поколения в поколение. Примером такой преданности делу стала семья Касимовых. С чего все начиналось, расскажет Zakon.kz.

Нургазы Касимов занимается сельским хозяйством во втором поколении. Его отец Алимжан Касимов начал свой трудовой путь в колхозе с должности тракториста и помощника бригадира. Со временем он стал заместителем председателя колхоза, а затем и председателем. За свои достижения награжден медалью "За доблестный труд", орденом "Знак Почета" и другими государственными наградами.

Даже после выхода на пенсию отец Нургазы продолжал трудиться и старался приносить пользу до последних дней своей жизни. Как вспоминает его сын Нургазы, в селе все с уважением называли его Касимовичем за преданность делу и неустанный труд.

Фото: из личного архива Нургазы Касимова

Мама Нургазы также не понаслышке знает, как вести хозяйство: она долгие годы работала дояркой, и только получив травму руки, уже стала помогать в бытовых вопросах. Всю жизнь она вместе с мужем проработала в одном колхозе. К слову, за это время в семье Касимовых родилось восемь детей: четыре брата и четыре сестры. Сейчас мама Нургазы на пенсии и живет вместе со своими сыновьями.

Фото: из личного архива Нургазы Касимова

В настоящее время Нургазы с младшим братом продолжают трудовую династию в Каргалинском районе Актюбинской области. Все началось с основания собственного фермерства в 1998 году, а затем в 1999 – первый посев на площади всего 35 гектаров. Сегодня у семьи Касимовых два отдельных хозяйства общей площадью пашни 1000 гектаров земли. Они работают как единое целое, управляя ими совместно: одно из хозяйств возглавляет брат Нургазы, а другим управляет он сам.

Первое хозяйство находится в селе Кемпирсай.

Второе – в Бадамшинском сельском округе.

Фото: из личного архива Нургазы Касимова

Сам Нургазы Касимов по профессии ученый-агроном. Будучи молодым специалистом, он работал агрономом-семеноводом, главным агрономом и уже начальником районной станции защиты растений. Мужчина отмечает, что зарплата в те времена была низкой – до 5 тысяч тенге, а задержки по выплатам иногда достигали года.

"В 1998 году везде был развал. Нужно было начинать что-то делать. А работать с землей мне всегда нравилось. Это, наверное, и предопределило, и я пошел по стопам своих родителей. Основными полевыми культурами у нас являются яровая пшеница и ячмень. Также мы содержим небольшое количество лошадей, баранов и крупного рогатого скота". Нургазы Касимов

Будни фермера начинаются в пять утра, и весь день расписан по минутам: забота о скоте, работа в поле, контроль за техникой и управление хозяйственными делами.

Фото: из личного архива Нургазы Касимова

Нургазы Касимов пояснил, что один из важных аспектов ведения хозяйства – это сбыт продукции, которую обычно реализуют по зерновой расписке или через электронные торги.

"Сейчас мы в основном работаем с теми, с кем уже привыкли и с теми, кто не подводит с деньгами и своевременно рассчитывается. Чаще всего мы сталкиваемся с трудностями при транспортировке продукции. Мы находимся в 112 км от Актобе. Ближайшие элеваторы не принимают зерно, поскольку у них уже есть свое сырье. Поэтому нам приходится возить зерно в областной центр. А это транспортные расходы. Они забирают львиную долю доходов". Нургазы Касимов

По его словам, основной трудностью ведения сельского хозяйства является кадровый вопрос и получение кредита под более низкий процент.

Фото: из личного архива Нургазы Касимова

К примеру, сейчас на ферме трудится команда, которая практически с самого начала с семьей Касимовых. А молодежь приходит к ним редко, а если и устраивается, то работает всего лишь 1-2 года, после чего уходит работать на вахту.

"В пик сезона у нас не хватает людей. Работа в поле начинается с 7:00 и продолжается до 20:00. В горячую пору сенокоса мы работаем до полуночи, потому что все нужно убрать вовремя. Пока сухо, стараемся больше косить, люди это понимают и работают. Поскольку в период дождей мы будем вынуждены отдыхать и выжидать время". Нургазы Касимов

Фермер объясняет, что они стараются поощрять сотрудников, предоставляя льготы, где это возможно. А своевременная зарплата – это обязательное условие, так как людям нужна стабильность.

Фото: из личного архива Нургазы Касимова

Говоря о климате и его влиянии на урожай, Нургазы признается, что здесь главное – быть максимально готовым: отремонтировать технику и постараться сделать все в сжатые сроки.

"С климатом и погодными условиями, наверное, не поспоришь. Единственное, что от нас зависит, быть готовыми на 100%. В удобрении мы используем пестициды и жидкие удобрения для семян. Затем химическая прополка. В гранулированной форме удобрения планируем использовать. В целом, если погода плохая, то еще раз делаем культивацию. И сеем районированные сорта, которые наиболее пригодны к нашим погодным условиям". Нургазы Касимов

Он поясняет, что технологии и климатические условия играют ключевую роль в урожайности. Поэтому в хозяйстве они стараются использовать самую новую спецтехнику и применять энергосберегающие технологии, а также интересоваться, кто и как ведет свое хозяйство.

Фото: из личного архива Нургазы Касимова