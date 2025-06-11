До 2,3 млн тенге в месяц: какие специалисты запрашивают самую высокую зарплату в Казахстане

В мае 2025 года на Электронной бирже труда Enbek.kz (Enbek) размещено 86 тыс. вакансий и 110 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем их количество сократилось на 11,8% и 4,3%, соответственно. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

Из релиза, распространенного 11 июня, следует, что по уровню оплаты труда наибольшие предложения зафиксированы по позициям:

заместителя начальника в добывающей промышленности (в среднем от 788 тыс. тенге),

главного строителя (от 662 тыс.),

инженера по бурению (от 605 тыс.)

А среди соискателей самые высокие ожидания по заработной плате зафиксированы у кандидатов на должности:

пилота (в среднем от 2,3 млн тенге),

руководителя по разработке IT-проектов (1,2 млн тенге),

начальника участка в добывающей промышленности (1,1 млн тенге).

По данными Минтруда, наибольшую потребность в кадрах традиционно демонстрировали сферы образования (более 15 тыс. вакансий), прочих видов услуг (10,7 тыс.) и строительства (8,5 тыс.). Спрос в основном был сосредоточен в крупных городах и аграрно-индустриальных регионах.

Отмечался дефицит специалистов со средней квалификацией – спрос превышает предложение на 16%. В то же время на позиции высокой квалификации наблюдалась повышенная конкуренция со стороны соискателей, превышающая количество предложений со стороны работодателей.

Наибольшая активность работодателей, как уточнили в ведомстве, зафиксирована в Астане (11,5% всех вакансий), Туркестанской (7,5%) и Павлодарской (7,1%) областях. В ряде регионов количество вакансий снизилось более чем на четверть: в Западно-Казахстанской области – на 36%, Алматинской – на 35%, Мангистауской – на 34%, Улытау – на 25%.

Молодые люди в возрасте до 34 лет оставались наиболее активной категорией соискателей – на них приходится 44% всех резюме (48,6 тыс. из 110 тыс.). За ними следуют кандидаты среднего возраста (37%). В гендерном разрезе женщины составляют 52,8% всех соискателей, мужчины – 47,2%.

Наибольшее снижение активности соискателей, по данным МТСЗН, отмечено в Алматы (-28%), в большинстве других регионов спад не превысил 15%.

Среди востребованных профессий сохранялся спрос на санитаров (1,8 тыс. вакансий), медсестер (1,7 тыс.) и водителей (1,5 тыс.).

Таким образом, как подчеркнули в ведомстве, в мае наблюдается умеренное снижение активности как со стороны работодателей, так и соискателей.

"Наиболее востребованными остаются разнорабочие, водители, охранники и медицинские работники. Уровень ожидаемой заработной платы, как правило, растет с возрастом, что отражает взаимосвязь между профессиональным опытом, квалификацией и карьерными амбициями", – заключили в пресс-службе Минтруда.

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