Как пережить осеннюю хандру

С похолоданием и короткими днями многие чувствуют упадок сил и тоску. Осенняя хандра — знакомое состояние, но справиться с ним можно, сообщает Zakon.kz.

Сон и режим. Важно поддерживать привычный распорядок дня. Утренний свет, пусть и слабый, помогает организму просыпаться и сохранять бодрость.

Больше движения. Прогулка в парке, спортзал или обычная утренняя разминка — физическая активность запускает выработку гормонов радости.

Правильное питание. Рыба, орехи, зелень и овощи помогут восполнить витамины и минералы. Особенно стоит следить за уровнем витамина D, которого осенью не хватает из-за дефицита солнца.

Уют и настроение. Плед, горячий чай, книга или любимый сериал могут превратить хмурую погоду в источник уюта.

Общение. Разговор с друзьями или встреча с близкими помогают не зацикливаться на грусти и вернуть энергию.

Осень можно воспринимать не только как сезон дождей, но и как время спокойствия и обновления. Все зависит от того, каким ее сделать для себя.

Читайте также: как тихо убить психику — пять опасных привычек.