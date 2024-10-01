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Законодательство РК

В Казахстане создан совет по развитию ядерной физики

Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 10:05 Фото: akorda.kz
Подписано распоряжение премьер-министра РК от 27 сентября 2024 года "О создании совета по развитию ядерной физики (радиохимии)", сообщает Zakon.kz.

В состав совета по развитию ядерной физики (радиохимии) включены:

  • министр энергетики РК, председатель;
  • министр науки и высшего образования РК, заместитель председателя;
  • вице-министр энергетики РК, секретарь;
  • депутат Сената Парламента РК;
  • вице-министр сельского хозяйства РК;
  • вице-министр здравоохранения РК;
  • вице-министр транспорта РК;
  • вице-министр финансов РК;
  • заместитель министра иностранных дел РК;
  • вице-министр национальной экономики РК;
  • вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
  • вице-министр экологии и природных ресурсов РК;
  • заведующий отделом социального развития Аппарата правительства РК;
  • руководитель Центра ядерной медицины РГП "Больница Медицинского центра Управления делами президента РК" (по согласованию);
  • генеральный директор РГППХ "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" (по согласованию);
  • генеральный директор РГППХ "Институт ядерной физики" (по согласованию). 

Также утверждено положение о совете.

Совет по развитию ядерной физики (радиохимии) является консультативно-совещательным органом при правительстве РК.

Целью деятельности совета является выработка предложений и рекомендаций по разработке основных направлений государственной политики в области развития ядерной физики (радиохимии).

Рабочим органом совета является Министерство энергетики РК. Заседания совета проводятся по мере необходимости.

В рамках поставленной цели на совет возлагается выработка предложений и рекомендаций по:

  • формулированию долго- и краткосрочных видений развития ядерной физики (радиохимии), в том числе развития ядерной медицины и ядерных технологий, определению ключевых направлений для научных исследований и инноваций;
  • улучшению правового регулирования и нормативного обеспечения в сфере развития ядерной физики (радиохимии);
  • источникам финансирования и поддержке инновационных проектов для стимулирования развития ядерной физики (радиохимии).

 Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали план перспективного использования радиочастот на пять лет.

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