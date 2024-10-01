В Казахстане создан совет по развитию ядерной физики

Подписано распоряжение премьер-министра РК от 27 сентября 2024 года "О создании совета по развитию ядерной физики (радиохимии)", сообщает Zakon.kz.

В состав совета по развитию ядерной физики (радиохимии) включены:

министр энергетики РК, председатель;

министр науки и высшего образования РК, заместитель председателя;

вице-министр энергетики РК, секретарь;

депутат Сената Парламента РК;

вице-министр сельского хозяйства РК;

вице-министр здравоохранения РК;

вице-министр транспорта РК;

вице-министр финансов РК;

заместитель министра иностранных дел РК;

вице-министр национальной экономики РК;

вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

вице-министр экологии и природных ресурсов РК;

заведующий отделом социального развития Аппарата правительства РК;

руководитель Центра ядерной медицины РГП "Больница Медицинского центра Управления делами президента РК" (по согласованию);

генеральный директор РГППХ "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" (по согласованию);

генеральный директор РГППХ "Институт ядерной физики" (по согласованию).

Также утверждено положение о совете.

Совет по развитию ядерной физики (радиохимии) является консультативно-совещательным органом при правительстве РК.

Целью деятельности совета является выработка предложений и рекомендаций по разработке основных направлений государственной политики в области развития ядерной физики (радиохимии).

Рабочим органом совета является Министерство энергетики РК. Заседания совета проводятся по мере необходимости.

В рамках поставленной цели на совет возлагается выработка предложений и рекомендаций по:



формулированию долго- и краткосрочных видений развития ядерной физики (радиохимии), в том числе развития ядерной медицины и ядерных технологий, определению ключевых направлений для научных исследований и инноваций;

улучшению правового регулирования и нормативного обеспечения в сфере развития ядерной физики (радиохимии);

источникам финансирования и поддержке инновационных проектов для стимулирования развития ядерной физики (радиохимии).

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали план перспективного использования радиочастот на пять лет.