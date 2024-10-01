В Казахстане создан совет по развитию ядерной физики
В состав совета по развитию ядерной физики (радиохимии) включены:
- министр энергетики РК, председатель;
- министр науки и высшего образования РК, заместитель председателя;
- вице-министр энергетики РК, секретарь;
- депутат Сената Парламента РК;
- вице-министр сельского хозяйства РК;
- вице-министр здравоохранения РК;
- вице-министр транспорта РК;
- вице-министр финансов РК;
- заместитель министра иностранных дел РК;
- вице-министр национальной экономики РК;
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
- вице-министр экологии и природных ресурсов РК;
- заведующий отделом социального развития Аппарата правительства РК;
- руководитель Центра ядерной медицины РГП "Больница Медицинского центра Управления делами президента РК" (по согласованию);
- генеральный директор РГППХ "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" (по согласованию);
- генеральный директор РГППХ "Институт ядерной физики" (по согласованию).
Также утверждено положение о совете.
Совет по развитию ядерной физики (радиохимии) является консультативно-совещательным органом при правительстве РК.
Целью деятельности совета является выработка предложений и рекомендаций по разработке основных направлений государственной политики в области развития ядерной физики (радиохимии).
Рабочим органом совета является Министерство энергетики РК. Заседания совета проводятся по мере необходимости.
В рамках поставленной цели на совет возлагается выработка предложений и рекомендаций по:
- формулированию долго- и краткосрочных видений развития ядерной физики (радиохимии), в том числе развития ядерной медицины и ядерных технологий, определению ключевых направлений для научных исследований и инноваций;
- улучшению правового регулирования и нормативного обеспечения в сфере развития ядерной физики (радиохимии);
- источникам финансирования и поддержке инновационных проектов для стимулирования развития ядерной физики (радиохимии).
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали план перспективного использования радиочастот на пять лет.