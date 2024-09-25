Диалог между конфессиями – важнейший способ сближения народов всех стран и континентов

В 2025 году в столице Казахстана Астане пройдет VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Уже сегодня будущие делегаты съезда формируют его повестку, ведь за три прошедших года ситуация в мире кардинально изменилась, сообщает Zakon.kz.

О том, насколько важно сегодня взаимопонимание между различными религиозным конфессиями и их представителями, рассказывает генеральный директор Исследовательского Центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) из Стамбула профессор, доктор Махмуд Эрол Кылыч.

– Господин профессор! Как велика потребность на данном этапе развития цивилизации в контактах между представителями разных религий?

– В нынешнюю эпоху скоростных коммуникаций и мобильности все больше места отводится вопросам веры и культуры. Ведь моральные, этические и духовные ценности, которые регулируют человеческие отношения, такие как взаимное уважение, терпимость, понимание и сотрудничество, которые являются существенными для всех религий и систем веры и закреплены в международных хартиях, становятся главными в построении "культуры мира". И здесь роль религий и их лидеров как поборников межконфессионального и межкультурного взаимопонимания становится все более заметной.

На многосторонних форумах и двусторонних встречах, проведенных за последние десятилетия, лидеры и представители мировых и традиционных религий подчеркивали важность взаимопонимания и благоприятных обменов между различными религиозными общинами как жизненно важную необходимость для настоящего и будущего.

– Диалог между представителями разных религий и культур – явление в мировой истории достаточно новое. Почему, на ваш взгляд, человечество пришло к необходимости такого сотрудничества?

– Вы правы, осознание важности такого взаимодействия культур пришло не сразу. Вначале первостепенной целью межрелигиозного сотрудничества было исправление распространенных подозрений, негативных предубеждений, антагонизмов и дезинформации о различных верах и культурах.

"Устранение барьеров, создаваемых предубеждениями и дезинформацией, обозначено как предварительное условие для противодействия экстремизму и фанатизму и устранения религиозных и культурных разногласий". Махмуд Эрол Кылыч

Это размышление получило дальнейший импульс после публикации известного тезиса Хантингтона о "столкновении цивилизаций" в 1993 году, его расширенных изданий, последовавших за войнами в 1990-х годах, и последующей литературы. В ответ на это межрелигиозный и межкультурный диалог был более решительно формализован на международных платформах на рубеже веков, чтобы защитить атмосферу мира и противостоять тезисам о столкновении, с осознанием того, что эти претензии были чреваты опасностями, включая риск теоретической угрозы и экстремизма.

– На определенном этапе к идее межкультурного обмена активно подключилась и Организация Объединенных Наций…

– Совершенно верно. Признание межконфессионального и межкультурного диалога как потенциально эффективной основы для решения этих проблем собрало религиозных и духовных лидеров со всего мира на форумах разного масштаба, некоторые из них также привлекли парламентариев из разных стран. Решающая роль и ответственность религиозных лидеров в содействии миру и благосостоянию была также признана межправительственными организациями. Альянс цивилизаций ООН был создан в 2005 году. Организация исламского сотрудничества (ОИС) предложила концепцию "Диалога между цивилизациями" Генеральной Ассамблее ООН в качестве культурного ответа мусульманского мира на тезис о столкновении цивилизаций и включила цель "содействия диалогу между цивилизациями и религиями" в свой План действий на 2006-2025 годы.

Включение этих тем в международные повестки дня объединило все большее число лидеров и ученых разных религий, политиков, гражданское общество, культурные учреждения, ученых и экспертов в области СМИ. ОИС и ее культурное учреждение Научно-исследовательский центр по изучению истории, культуры и искусства ислама (IRCICA) были среди первых международных организаций, принявших участие в этих платформах для достижения этих целей. IRCICA с интересом следит за созывами Съезда лидеров мировых и традиционных религий, инициированными Республикой Казахстан в 2003 году и его последующими процессами. Съезд был одной из первых государственных инициатив такого рода в этом столетии и также институционализировался как постоянный форум. Соответственно, семь съездов проводились каждые три года.

– В 2022 году на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, говоря о роли религий на современном этапе развития человечества, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что только диалог и совместные усилия всех людей доброй воли способны противостоять современным вызовам. Как вам видится сегодня межконфессиональный и межкультурный диалог в контексте Концепции развития на 2023-2033 годы Съезда лидеров мировых и традиционных религий?

– VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева посетили Верховный имам Аль-Азхара шейх Ат-Тайеб и католический духовный лидер Папа Римский Франциск (подписанты Документа о человеческом братстве ради мира во всем мире и совместного проживания, Абу-Даби, 2019) вместе с духовными лидерами мировых и традиционных религий, главами международных организаций, включая IRCICA, учеными, общественными деятелями и представителями религиозных и культурных институтов в разных странах.

"На мой взгляд, VII Съезд стал знаменательным форумом, который отразил достигнутое к тому времени продвижение межконфессионального диалога с различных точек зрения, включая количество представленных религий и духовных традиций, охват соответствующих тем и принятие всеобъемлющей Декларации, за которой последовала Концепция развития на 2023-2033 годы". Махмуд Эрол Кылыч

Примерно в то же время важность содействия межконфессиональному и межкультурному диалогу как предварительному условию мира и благосостояния была подтверждена на гибридном семинаре ОИС "Дальнейшее взаимодействие в современном мире после COVID-19: укрепление диалога между исламским миром и другими великими цивилизациями", который состоялся в Генеральном секретариате ОИС в городе Джидда (Саудовская Аравия) в 2022 году. На семинаре выступили религиозные ученые со всех континентов и представители таких организаций, как IRCICA, АЦ ООН, Совет Европейского союза и Центр международного диалога KAICIID.

– Какова роль Исследовательского Центра исламской истории, искусства и культуры, который вы возглавляете, в деле взаимопонимания между странами-членами ОИС и другими народами мира?

– Ответственный орган ОИС в этой области, IRCICA, предлагает примечательный пример программ деятельности путем предоставления научной информации и ссылок об истории ислама, искусстве и культурном наследии многих стран, создания многокультурных платформ для обменов, совместных исследований и совместной работы по конкретным философским, художественным, археологическим и другим темам, которые знакомили бы народы друг с другом. Эти мероприятия и деятельность проводятся в сотрудничестве с правительственными и неправительственными учреждениями 57 государств-членов ОИС и других стран. Многие из них рассматриваются в сфере культурной дипломатии и сотрудничества в целях развития и могут быть приведены в качестве примеров практической работы в этой сфере.

– Как складываются взаимоотношения IRCICA с Республикой Казахстан?

– Вот только некоторые недавние примеры совместных проектов. Это совместные издания, основанные на фондах письменного культурного наследия и трудах религиозной науки, включая рукописи и печатные произведения исламской религиозной и исторической литературы, которые включают каталог книжного фонда на арабской графике Казахстанского национального центра рукописей и редких книг, подготовленный специалистами Национального центра и IRCICA, изданный в Астане в 2022 году.

Это книга-альбом "Памятники эпиграфики на арабской графики некрополя "Абат-Байтак" в рамках совместного проекта с Актюбинской областью и Институтом востоковедения им. Р.Б. Сулейменова, изданная в Алматы в 2023 году.

Еще одна книга под названием "Золотая Орда в трудах по османской историографии (XVI–XVII вв.)", содержащая выдержки из исторических источников, отражающих религиозную науку, развивавшуюся в этом государстве, опубликована в Астане в 2023 году.

Мы также совместно организовали научные встречи, такие как две международные конференции, проведенные в Туркестане, на тему: "Устойчивый туризм, паломничество и священное наследие: народ, охраняющий памятники наследия Ахмеда Ясави" (организованная правительством Казахстана, Туркестанской областью и IRCICA 26-28 октября 2022 года) и "Переоценка наследия Ходжи Ахмеда Ясави" (организованная Государственным историко-культурным музеем-заповедником "Азирет Султан" Министерства культуры и информации Республики Казахстан и IRCICA, 10-11 октября 2023 года).

Кроме того, мы работаем над укреплением межконфессиональных и межкультурных знакомств в контексте своего сотрудничества с международными организациями.

– Партнерские отношения между организациями и институтами, работающими в сфере межконфессионального и межкультурного диалога, – это часть Концепции развития на 2023-2033 годы Съезда лидеров мировых и традиционных религий?

– Это важные составляющие общего диалогового процесса. Действительно, укрепление партнерских отношений между Съездом и другими организациями и площадками указана в Концепции развития в числе приоритетных направлений.

Конкретным примером ее реализации стал круглый стол на тему "Значение VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и Декларация Съезда", организованный Центром Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, основным координирующим органом Съезда, и IRCICA, проведенный в гибридном формате в штаб-квартире 26 апреля 2023 года с участием представителей органов власти и экспертов, представляющих различные конфессии и духовные традиции мира. Мероприятие способствовало повышению международной осведомленности о съезде и его Декларации среди культурной и академической аудитории.

– Насколько меняется масштаб охватываемых тем на последних встречах и форумах представителей мировых религий?

– На VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий было рассмотрено большое количество практических вопросов наряду с духовными и теоретическими, такими как бесчисленные угрозы миру и экономическому благосостоянию; социальные и образовательные вопросы; экстремизм, ксенофобия и нарушения прав человека, бедность и неразвитость.

Это расширение тематического диапазона также наблюдается в контексте соответствующих международных организаций, включая Альянс цивилизаций ООН и ОИС. В дополнение к основополагающим мотивам, преследуемым с самого начала, – защита религиозных и культурных прав народов, исправление предрассудков и заполнение пробелов в информации о религиях, форумы теперь охватывают гораздо более широкую повестку дня реальных проблем с целью содействия сотрудничеству и солидарности между народами для решения всех видов общих проблем. Это проактивное взаимодействие также официально подтверждено в контексте Международной конференции на тему "От религиозной свободы к религиозной ответственности: создание сообществ для отстаивания своих взглядов и действий", организованной Дохинским международным центром межконфессионального диалога и Сетью многоконфессиональных соседей.

"Работа учреждений, занимающихся продвижением межконфессионального диалога, а также ассамблеями религиозных лидеров, представителей государств, международных организаций и специалистов из различных секторов, свидетельствует о том, что межконфессиональная сфера и межправительственная сфера могут совместно работать над разнообразными повестками дня прогрессивных действий в направлении общих целей в различных областях". Махмуд Эрол Кылыч

Идея решения проблем и реализации программ действий посредством совместных усилий религиозных общин и международных организаций открывает новые перспективы для мирового сообщества. Эволюция межконфессионального и межкультурного диалога была порождена взаимодействием глобальных событий и собственной динамикой форумов, наделенных полномочиями государств, лидеров религий и духовных традиций и организаций. В этой расширенной концепции своей сферы деятельности межконфессиональный и межкультурный диалог является как целью, так и каналом, мобилизованным для мира, развития и решения проблем. На протяжении всего этого анализа ясна жизненно важная, незаменимая роль лидеров религий и традиций. В связи с этим я желаю успешной реализации Концепции развития съезда.