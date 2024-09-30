Казахстанский бренд: как возродить легендарный сорт яблок апорт

Апорт – это не просто сорт яблока, а символ Алматы. Его уникальные вкусовые качества, размер, яркий красный цвет и аромат известны всему миру. С давних времен этот сорт яблока был настоящей гордостью региона, а его выращивание стало частью местной культуры.

Всем известно, что климат и почва помогли алматинскому апорту найти в предгорьях Заилийского Алатау свою вторую родину. Однако немногие знают об истоках его появления и о том, почему именно в Алматы он проявил свой максимальный потенциал как сорт.

Чтобы разобраться в этом вопросе, а также узнать, что происходит с апортом сейчас, корреспондент Zakon.kz побеседовала с заместителем председателя правления КазНИИ плодоовощеводства Сауле Казыбаевой.

История происхождения

По словам Сауле Казыбаевой, апорт был завезен в город Верный (ныне Алматы) в 1865 году крестьянином из Воронежской губернии Егором Редько. В ту пору он посадил саженцы в Алматы, в последующем садоводы начали прививать апорт на яблоню Сиверса.

С 1875 года апорт начал приносить свои первые плоды. Вскоре благодаря своим крупным и ароматным яблокам этот сорт стал известен во всем мире. Интересно, что именно в горных условиях яблони дали такие плоды, которые отличались не только размером, но и насыщенным вкусом.

В начале 1900-х годов яблоки сорта апорт начали возить в Россию и Европу. В 1908 году в Германии прошла выставка, где апорт завоевал призовое место. С тех пор они стали известны как яблоки из Казахстана, яблоки Верного, а затем алматинские яблоки.

В 1930-е годы были созданы садоводческие колхозы и совхозы, где стали закладывать яблоневые сады. Научные исследования также стали развиваться: в 1937 году был основан институт, который занимался выведением новых сортов. Апорт использовали в качестве донора для скрещивания и получения новых сортов. Его начали активно сажать в Алматинской и Туркестанской областях, но особенно хорошо он проявлял себя в Алматы.

В 1959 году началась активная закладка садов, и к 1970 году площадь по семечковым культурам составила 107 тыс. гектаров, включая груши. По данным переписи того времени, в регионе было более 10 млн деревьев, из которых более 3 тыс. – сорта апорт. Таким образом, более 70% всех яблонь сорта апорт находились именно в Алматинской области из-за благоприятной для них горной местности.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В 2011-2012 годах по всей Алматинской области проводились исследования, в ходе которых были отобраны формы апорта с уникальными вкусовыми качествами. В результате научных работ в генфонде было закреплено 115 форм апорта.

В 2023 году алматинский апорт официально запатентовали как бренд в Казахстане.

Фото: Zakon.kz

Где лучше всего растет апорт

По словам Сауле Казыбаевой, при изучении сорта апорт было установлено, что он лучше всего растет на высотах от 900 до 1300 метров над уровнем моря. Именно в этой зоне яблоки достигают тех качеств, благодаря которым апорт запомнился всем.

"Конечно, апорт можно сажать и ниже, на высотах 800-700 метров над уровнем моря. Он будет расти, но не сможет достичь тех качеств. Этот сорт адаптирован именно к нашим климатическим условиям. Как известно, апорт везде побывал, но не мог найти свою нишу, где ему произрастать. Резко континентальный климат Алматы придает ему цвет, характерный аромат и тот самый хруст". Сауле Казыбаева

Фото: Zakon.kz

По словам Казыбаевой, в настоящее время в Казахстане насчитывается порядка 36 тыс. гектаров яблоневых садов. В Туркестанской области их площадь составляет более 15 тыс. гектаров, столько же и в Алматинской области. В Жамбылской области насчитывается 3 тыс. гектаров яблоневых садов.

"Предгорья Алматинской области были полностью отведены под сады. Регионы, где произрастали яблони, стали известны как Горный Гигант, Горный садовод (ныне село Бескайнар). Именно здесь активно сажали яблони и другие плодовые культуры. По Алматинской области огромные яблоневые сады включают Енбекшиказахский район, частично Панфиловский район. Алматы – это город, поэтому сюда входят только предгорья Бостандыкского и Медеуского районов. Сейчас основной зоной апорта по-прежнему осталась Алматинская область". Сауле Казыбаева

Селекционер отмечает, что раньше 70% яблоневых садов находились в Алматинской области. Но после аномальных заморозков в 1950-1951-е годы садоводы потеряли большую часть урожая, в том числе апорт. После этого ученые стали задумываться о выведении новых пород, которые растут быстрее и раньше начинают плодоносить.

Фото: Zakon.kz

Апорт – это бренд Казахстана

Сауле Казыбаева считает, что апорт можно сохранить как бренд Казахстана для повышения имиджа страны. Однако выращивание апорта в коммерческих целях будет невыгодно для фермеров, поскольку сорт начинает плодоносить от начала выращивания саженца только на 10-12 год, а также требует специальных условий и зоны для роста.

"Ассоциация производителей алматинского апорта получила патент географического указания, что апорт может расти только в определенной зоне. Как во французской провинции Шампань произрастает их сорт винограда и набирает то качество только там. И нам можно так же. Продавать апорт очень дорого как наш бренд. Гости, которые приезжают в Алматы, в первую очередь спрашивают, а где можно купить настоящий апорт. Москвичи приезжали и коробками забирали яблоки, даже ценой не интересовались. Есть местные жители села Каракемир, которые до сих пор помнят, как апорт снимали в перчатках и напрямую отправляли в Кремль", – говорит Казыбаева.

При этом она отмечает, что в настоящее время нужно заниматься не возрождением апорта, а его сохранением, так как под возрождением понимается выведение новых сортов.

"Апорт должен стать достоянием нашего народа. Мы обязаны его сохранить как сорт, должны поддерживать и выращивать. Апорт должен всегда финансироваться государством. Чтобы была возможность иметь генофонд для посадочного материала для любителей".

Родительские сорта апорта включают: Айнур, Агат, Талгарская, Айгуль, Ардагер, Байтерек, Горицвет, Куляш, Нургуль, Коктобе и другие. Все эти сорта были получены как доноры от апорта. При этом бывают случаи, когда под сортом апорт продаются похожие сорта, например, сорт Рашида.

Фото: pickpik

Сохранить и приумножить

Заместитель председателя правления КазНИИ плодоовощеводства отмечает, что их ведомство проводит постоянные научные работы по сохранению сорта. Ведомство обладает коллекционными садами, где сохраняются различные сорта этого яблока и на их основе выводятся новые сорта.

Для поддержки систематически разрабатываются государственные программы субсидирования. Накануне по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в целях развития садоводства в Казахстане и возрождения легендарного сорта яблок апорт на мероприятии Garden day – Aport была проведена демонстрация передовых технологий в плодоовощеводстве и сельском хозяйстве.

Фото: Zakon.kz

Президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев подчеркнул большой потенциал развития садоводства в Казахстане и отметил важность возрождения национального бренда – апорта, используя генетические исследования и современные биотехнологии.

"В региональном филиале "Талгар" Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства на пяти гектарах высажены маточные саженцы сортов апорт алматинский и апорт кроваво-красный. Эти саженцы были отобраны из 115 клонов апорта по вкусовым качествам и устойчивости к болезням. При посадке саженцев использовалась технология, разработанная учеными института. Кроме того, путем генетического анализа были отобраны сорта дикой яблони Сиверса, совместимые с апортом, и на 0,4 гектарах был заложен семенной сад (питомник). Этот питомник в будущем поможет выращивать здоровые саженцы апорта". Ахылбек Куришбаев

Отметим, что, по данным Национальной академии наук РК, в прошлом году в Казахстане было произведено 251,5 тыс. тонн яблок, из которых 98,5 тыс. тонн было импортировано. В промышленных садах было произведено 194,1 тыс. тонн. Только за первое полугодие этого года было импортировано 94 тыс. тонн яблок на сумму 40,9 млн долларов. Спрос на яблоки в Казахстане составляет 300-320 тыс. тонн, а самообеспеченность промышленными яблоками – всего 60%.

Фото: Zakon.kz

Апорт раньше и сейчас

На вопрос: почему апорт пользовался такой популярностью как среди казахстанцев, так и во всем мире и возможно ли вернуть прежний вкус и аромат, эксперт пояснила, что людей удивлял огромный размер апорта. Одно яблоко могло весить 500-700 граммов. Плюс душистый аромат, ярко-красный цвет и, как говорили дегустаторы, легкий винный привкус делали его самым вкусным сортом яблока.

Фото: Zakon.kz

Однако со временем апорт стал видоизменяться: плоды стали меньше, а их вкусовые качества ухудшились. Это связано с тем, что многие зоны, подходящие для выращивания апорта, заняты под строительство, отмечает Казыбаева.

"То есть сейчас апорт выращивают намного ниже или выше. У него форма стала другая, они не крупные, а средние. Получают бактериальный ожог. Он выращивается не в той зоне, где должен выращиваться, где он показывает свой потенциал как сорт, так как "апортовые" зоны были отданы под индивидуальное строительство. А сорту нужно самое главное, чтобы были садопригодные земли для выращивания, и они должны быть свободными". Сауле Казыбаева

Исследователь привела пример идеального места для выращивания апорта: как раз село Алмалык в Талгарском районе расположено на высоте 1050 метров над уровнем моря. Если в этой местности будет обеспечен хороший уход за садами и своевременно будут проводить все необходимые обработки, то можно вернуть те качества апорта, которые были раньше.

При этом следует учесть, что ни в коем случае нельзя трогать гумусовый слой, на котором произрастает апорт, ведь он накапливается веками.

Фото: Zakon.kz

К слову, уже не первый год экоактивисты бьют тревогу, что яблоневые сады близ Алматы нужно спасать. Сегодня часть из них поражена заболеваниями, другие страдают от парши.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Селекционер подчеркнула, что для успешного выращивания алматинского апорта необходим правильный уход и грамотные агрономы, которые будут проводить все мероприятия своевременно – от подбора саженца до сбора урожая.

Она отметила, что сохранить апорт для следующих поколений – это ответственность каждого казахстанца и алматинца. Поэтому важно поддерживать энтузиастов фермеров и неравнодушных жителей, а также использовать этот сорт для выведения новых сортов и их популяризации. Люди должны знать, что на нашей земле растет такой уникальный сорт яблок, как апорт, ведь это наше географическое наследие.