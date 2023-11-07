Алматинский апорт запатентовали как бренд в Казахстане

Министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах правительства 7 ноября заявил, что Казахстан официально запатентовал бренд "алматинский апорт". Теперь предстоит закрепить его на международной арене, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Ескараев поделился хорошей новостью. По его словам, отныне сорт яблок апорт официально считается казахстанским брендом.

"По апорту могу с определенным чувством радости сказать, что мы зарегистрировали за Казахстаном географический указатель, что апорт – он алматинский, что он казахстанский. Это географический указать, что это казахстанский бренд. Уже за Казахстаном его закрепили. Это было 13 октября 2023 года", – сообщил глава Минюста.

Сейчас, по словам министра, идет работа над превращением апорта в международный бренд. Для этого соответствующая ассоциация подает материалы во Францию и Польшу, чтобы экспортировать в эти страны казахстанские яблоки.

Брендировать могут и другие казахстанские национальные продукты.

"Кумыс, курт, коже – наши национальные виды продукции. Сейчас активно работа ведется по их патентованию", – добавил глава Минюста.

31 октября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что алматинский апорт может стать национальным брендом Казахстана.