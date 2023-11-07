Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинский апорт запатентовали как бренд в Казахстане

Алматинский апорт запатентовали как бренд в Казахстане Фото: primeminister.kz
Министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах правительства 7 ноября заявил, что Казахстан официально запатентовал бренд "алматинский апорт". Теперь предстоит закрепить его на международной арене, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Ескараев поделился хорошей новостью. По его словам, отныне сорт яблок апорт официально считается казахстанским брендом.

"По апорту могу с определенным чувством радости сказать, что мы зарегистрировали за Казахстаном географический указатель, что апорт – он алматинский, что он казахстанский. Это географический указать, что это казахстанский бренд. Уже за Казахстаном его закрепили. Это было 13 октября 2023 года", – сообщил глава Минюста.

Сейчас, по словам министра, идет работа над превращением апорта в международный бренд. Для этого соответствующая ассоциация подает материалы во Францию и Польшу, чтобы экспортировать в эти страны казахстанские яблоки.

Брендировать могут и другие казахстанские национальные продукты.

"Кумыс, курт, коже – наши национальные виды продукции. Сейчас активно работа ведется по их патентованию", – добавил глава Минюста.

31 октября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что алматинский апорт может стать национальным брендом Казахстана.    

Читайте также

Почему подорожали яйца в Казахстане: версия Жумангарина
Почему подорожали яйца в Казахстане, объяснили в правительстве
Худший урожай пшеницы за три года собрали в Казахстане
Худший урожай пшеницы за три года собрали в Казахстане
Почему растут коммунальные тарифы в Казахстане
Почему повышают коммунальные тарифы в Казахстане
Мадина Мамырханова
Азамат Ескараев МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте
Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления