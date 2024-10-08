Как работают и какие преступления раскрывают алматинские участковые инспекторы

Современного участкового инспектора нередко называют лицом полиции, а также связующим звеном между населением и правоохранительной системой. Какие преступления они раскрывают и как налаживают контакт с жителями района – в материале Zakon.kz.

Әнуарбек Ерлан в полиции служит уже 13 лет. После окончания Алматинской академии МВД в 2015 году полицейский работал следователем в отделе по расследованию преступлений против личности в управлениях полиции Бостандыкского и Наурызбайского района.

С прошлого года офицер занимает должность участкового инспектора УПП 101 и занимается расследованием преступлений в семейно-бытовых отношениях. Капитан Әнуарбек отмечает, что зачастую раскрыть такие факты бывает крайне сложно.

"Понять криминальную схему, фигуранты которой матерые преступники, порой бывает проще, чем обычную "бытовуху". Ведь для того, чтобы разобраться в таком преступлении, нужно понять, что у человека в голове было, почему он так поступил. В преступлениях на бытовой почве обычно сложно выяснить мотив и конечную цель преступника. Поэтому приходится досконально изучать личности как и преступников, так и жертв", – рассказал участковый инспектор Әнуарбек Ерлан.

По его словам, в полиции работают люди с по-настоящему сильным характером. Не каждый человек может выдержать рабочий ритм участкового. Как говорит офицер, справляться с нагрузками ему помогает желание помогать людям и верность присяге.

"График работы у участковых инспекторов непростой. День начинается с 08:00 и заканчивается в 21:00. Работа начинается с обхода административного участка, потом следует проверка лиц, состоящих на профилактическом учете, отработка материалов, поступивших за дежурные сутки, обслуживание вызовов, поступающих в пульт 102, а также проверка на административном участке у гражданских зарегистрированного оружия. В выходные тоже нет времени на отдых. Каждую пятницу и субботу проводятся ночные отработки по увеселительным заведениям примерно до двух ночи," – рассказал участковый инспектор Әнуарбек Ерлан.

Стоит отметить, что работа участковых заключается не только в профилактике и постоянных обходах закрепленного участка. Бывают моменты, когда от действий инспектора может зависеть человеческая жизнь.

"Однажды поступил сигнал о том, что в одном из домов на моем участке ребенок стоит на подоконнике у открытого окна, прислонившись к москитной сетке. Я с напарником был рядом. Сразу помчались на указанный адрес. Дверь квартиры была не заперта. Мы буквально ворвались в квартиру и, ничего не объясняя родителям ребенка, сразу побежали в детскую комнату. Дорога была каждая секунда. Несчастный случай удалось предотвратить. Оказывается, родители ребенка были на кухне и даже не подозревали, что их ребенку грозит опасность", – рассказал полицейский.

Нередко участковому инспектору приходится выполнять сразу несколько функций. К примеру, чтобы раскрыть даже мелкое преступление, ему необходимо одновременно быть оперативником и следователем.

"Как-то на моем участке возросло количество краж. С припаркованных автомобилей на стоянках неизвестные снимали бампера, зеркала заднего вида и фары. Самое интересное, что все хищения происходили в закрытых дворах, то есть на территориях, куда посторонний не смог бы проехать просто так. Чтобы найти какую-то зацепку, мне пришлось много времени потратить на просмотры записей видеонаблюдения. Выяснилось, что злоумышленник проникал на охраняемую территорию, проезжая шлагбаум сразу после того, как туда заезжал местный житель. Он специально выжидал этого момента. Камеры позволили разглядеть номер автомобиля подозреваемого и его особые приметы. Преступником оказался житель Алматинской области. Мы звонили мужчине и приглашали его самостоятельно явиться в участковый пункт полиции и дать показания. Вор говорил, что он находится в другой области и к делу не причастен. Тогда мы сами поехали по адресу. Мужчина был дома. На заднем дворе были найдены украденные автозапчасти. Под тяжестью улик мужчина сознался в совершенных преступлениях", – рассказал офицер.

Әнуарбек Ерлан отметил, что в работе участкового инспектора самое главное – это найти подход к людям. Поэтому все полицейские этой службы в первую очередь отличные психологи. Чтобы получить необходимую информацию, важно чувствовать и подстраиваться под собеседника. С подростками обычно используется одна тактика, а вот с пожилыми – другая. Совершенно по-другому приходится себя вести, когда говоришь одновременно с родителями и детьми.

"Участковым зачастую приходится работать с максимально непредсказуемым контингентом. Большое значение имеет работа со свидетелями, очевидцами, людьми, которые так или иначе контактировали с преступниками. Это нужно, чтобы составить психологический портрет, а значит понять, на что мог быть готов злоумышленник и насколько далеко он может зайти", – сказал Әнуарбек Ерлан.

Должность участкового считается одновременно сложной и в то же время интересной. В Казахстане функционирует около 3 тыс. участковых пунктов полиции. Там несут службу более 7 тыс. участковых инспекторов, из них 3,9 тыс. – в городах, 3,4 тыс. – в селах. Всего за участковыми закреплено 6 тыс. административных участков.

Найти участкового, который отвечает за ваш район, можно, позвонив по номеру 102. Также это можно сделать через сайт open-almaty.kz: там опубликованы все контакты и адреса опорных пунктов Алматы. Помимо этого, можно написать на служебный аккаунт участкового в Facebook или в общедомовой чат в WhatsApp.