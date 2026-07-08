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Происшествия

Участкового инспектора из Шу задержали по подозрению в получении взятки

участкового подозревают в получении взятки, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 20:11 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области задержан участковый инспектор полиции города Шу. По предварительной информации, сотрудника подозревают в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

По информации HALYQSTAN, инцидент произошел после того, как полицейский остановил мотоциклиста, который, предположительно, не имел необходимых документов на транспортное средство. После проверки участковый забрал мотоцикл и, как утверждается, потребовал у водителя 200 тыс. тенге за его возврат.

Передать деньги сотруднику полиции не успели. По предварительным данным, задержание провели сотрудники службы по противодействию коррупции ДКНБ по Жамбылской области.

За комментарием по ситуации был направлен запрос в департамент полиции региона. В ведомстве сообщили о необходимости обратиться за разъяснениями в ДКНБ.

После произошедшего руководство полиции поручило начальникам подразделений усилить профилактическую работу с личным составом, повысить контроль за сотрудниками и обеспечить строгое соблюдение законности и служебной дисциплины.

Ранее сообщалось, что полицейского обвиняют в изнасиловании жительницы Уральска.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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