Как борются с теневым бизнесом в Костанайской области

Борьбу с нелегальным бизнесом, в том числе незаконный оборот вейпов, табачной продукции и алкоголя, усилили в Департаменте экономических расследований по Костанайской области.

Каких результатов за девять месяцев 2024 года достигло ведомство, Zakon.kz узнал у руководителя следственного управления Департамента экономических расследований по Костанайской области Жандоса Кенжебаева.



- В сентябре ваш Департамент заявил о задержании незаконного ввоза более 7 тыс. вейпов в регион. Расскажите, какая работа ведется в этом направлении.

- Наш Департамент отвечает за расследование правонарушений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью. Направлений в работе много, но, что касается противодействия незаконному обороту алкогольной и табачной продукции, а также ввоза на территорию Казахстана вейпов и курительных смесей, то сейчас они на особом контроле, потому что эта проблема затрагивает множество аспектов нашей жизни и требует соответствующего внимания.

Так, в апреле 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на принятие системы мер по профилактике и борьбе с распространением вейпов. В одном из своих выступлений президент отметил, что вейпы наносят большой урон здоровью детей и молодежи. А значит, будущему нашей нации. Как прогрессивное государство мы должны искоренить эту привычку, которая негативно влияет не только на здоровье граждан, но и на международный имидж нашей страны. Ограничение ввоза и распространения некурительных изделий и электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них создает условия для их незаконной реализации. В этой связи работа оперативного подразделения Департамента нацелена на выявление и пересечение данных видов правонарушений.

В настоящее время наше ведомство в лице центрального аппарата и его территориальных департаментов принимает меры по защите добросовестного бизнеса и борьбе с теневиками. Утвержден новый комплексный план по противодействию теневой экономики на 2023-2025 год. Стоит отметить, что за последние годы наблюдается рост незаконной торговли вейпами и курительными смесями. Вопрос о запрете их продажи обсуждался давно. Сейчас введен запрет на ввоз и реализацию такой продукции, чтобы ликвидировать эту опасность. Государство решило пойти таким путем, и если закон есть, его нужно соблюдать.

Все магазины были заранее оповещены о том, что вводится закон. Совместно с Департаментом государственных ходов мы проводили рейды по магазинам, которые реализуют вейпы, составляли протоколы об административных правонарушениях по выявленным нарушениям. В дальнейшем начали регистрировать дела.

Кстати, специалисты нашего Департамента зарегистрировали два уголовных дела в отношении крупных реализаторов на территории города Костаная. Одно дело мы возбудили за реализацию вейпов и передали в департамент полиции. А по второму случаю мы доказали ввоз крупной партии вейпов с территории России. Уголовное дело направили в суд.

26 сентября по решению суда костанайца приговорили к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Суд установил, что гражданин осуществлял продажу и распространение электронных систем потребления (вейпов) на территории Казахстана посредством доставки указанной продукции курьерскими службами, курьерами-водителями, а также почтовыми отправлениями. Он завез из Челябинска 36 коробок с электронными сигаретами, а позже начал распространять вейпы в Костанае через свой Тelegram-канал. Гражданин сообщил, что 14 коробок были его, остальные он должен был передать для распространения в Актюбинской и Карагандинской областях, но не успел.

Кроме того, в 2024 году по факту незаконной предпринимательской деятельности двое граждан Российской Федерации, которые организовали канал поставок вейпов в город Костанай и в другие регионы республики без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, были осуждены и наказаны штрафом. А изъятая продукция на сумму свыше 35 млн тенге была уничтожена.

Анализ криминогенной обстановки показал, что основной канал поставок вейпов и некурительных табачных смесей в нашу область приходится на Россию. Дело в том, что в соседнем государстве пока нет запрета на оборот данной продукции, чем и пользуются нерадивые граждане, желающие быстро заработать деньги в обход закона.

До принятия закона у бизнеса было время, чтобы реализовать имевшуюся продукцию. Все были предупреждены о том, что теперь продажа вейпов является незаконной, поэтому сетовать предпринимателям ни на что не приходится. Все в рамках закона.

Ответственность за то, что вейпы остаются доступными для детей, лежит как на государстве, так и на продавцах. Требуется усиление контроля за соблюдением возрастных ограничений. Также необходимо проводить образовательные программы для подростков и родителей о вреде использования электронных сигарет. Считаем, что также активно нужно привлекать к ответственности торговцев, которые нарушают правила продажи продукции несовершеннолетним. Этот вопрос мы держим на контроле вместе со всеми заинтересованными госорганами. Для этого ужесточили мониторинг и анализ рынков. Совместно с пограничной службой и департаментом государственных доходов усилили контроль за ввозом товаров через границу. И такая работа уже принесла свои плоды.

- Под вашим пристальным вниманием остается незаконная реализация табачной и алкогольной продукции. Сколько фактов удалось выявить в этом направлении?

- Конечно, проводится работа и по пересечению незаконного оборота табачной продукции. Мы активно выявляем такие схемы и привлекаем к ответственности нарушителей. Так, в 2024 году возбуждены четыре уголовных дела по фактам незаконного оборота табачной продукции. В результате оперативных мероприятий в местах хранения и реализации сотрудники Департамента обнаружили и изъяли продукцию без наименования, а также иностранного производства без акцизных марок, на сумму более 227 млн тенге. Приговорами судов виновные лица осуждены, а табачная продукция уничтожена. Кроме того, в отношении трех лиц составлены административные материалы и изъято более 70 тыс. пачек сигарет на сумму более 66 млн тенге, которые по решению суда уничтожены. Также значительную часть теневой экономики составляет незаконный оборот алкоголя. Особую опасность представляют подпольные цеха по изготовлению суррогатной продукции, употребление которой угрожает жизни и здоровью населения. В данном направлении проводится целевая работа. Оперативная практика показывает, что количество нелегального производства алкоголя не сокращается. В 2024 году нами пресечена деятельность двух подпольных цехов, из незаконного оборота изъяли более 8 тыс. бутылок суррогата, свыше 1 тыс. литров спирта, а также поддельные учетно-контрольные марки.

В одном из подпольных цехов в ходе обыска в сотрудники обнаружили самодельный аппарат для производства и розлива алкоголя. Стоимость выявленной продукции составила около 9 млн тенге. Незаконное производство заключалось в простом смешивании спирта и воды, после чего суррогатная продукция разливалась в тару с различными наименованиями. Поддельный алкоголь реализовывался на территории Костаная и районов области в небольших магазинах. Для того, чтобы сократить незаконный оборот алкогольной продукции, мы принимаем и меры профилактического характера. Так, совместно с региональной Палатой предпринимателей Костанайской области провели совещание с дистрибьюторами области, в ходе совещания договорились о совместной работе по сокращению теневого оборота алкоголя. Такой формат работы направлен не только на защиту здоровья граждан и пополнение государственного бюджета, но и для защиты добросовестного бизнеса и формирования четкого понимания того, что нарушение закона приводит к ответственности.

- Сегодня все чаще появляется информация об обнаружении нелегальных майнинговых ферм. Как их выявляете, и какое наказание получили такие нелегальные бизнесмены?

- На сегодняшний день в регионе уже имеется сложившаяся следственная и судебная практика привлечения к ответственности за незаконное осуществление и управление цифровыми активами. Помимо угрозы вывода капитала с помощью цифровых активов, особую тревогу вызывает противоправное действие майнинговых ферм, которые, помимо неправомерного получения прибыли, оказывают негативное влияние на энергетическую инфраструктуру региона. Так, по трем уголовным делам, возбужденным в 2024 году, вынесены переговоры по факту незаконной деятельности криптообменных пунктов с установлением дохода от оборота цифровых активов на сумму свыше 10 млрд тенге.

Решением судебных органов конфисковано движимое и недвижимое имущество подозреваемых на сумму более 400 млн тенге. В 2024 году в результате целевых оперативно-розыскных мероприятий зарегистрированы пять дел по фактам незаконной предпринимательской деятельности, в том числе пресечена нелегальная деятельность фермы по майнингу криптовалюты.

Кроме того, благодаря принятию превентивных мер по предотвращению выпуска и оборота цифровых активов, мы предотвратили путем блокировки 60 ссылок нелегальных криптообменных пунктов через информационную систему "Кибернадзор". Мы обращаемся ко всем предпринимателям и гражданам с призывом работать в легальном правовом поле, соблюдая законодательство Казахстана, призываем предпринимателей и производителей, которые добросовестно платят налоги, и производят официальную продукцию, не совершать экономических правонарушений. Мы готовы к диалогу с гражданами и стараемся вносить свой вклад в формировании активной позиции граждан в борьбе с незаконными товарами и нарушением закона.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запретили вейпы и как это скажется на здоровье людей.

Специалисты Агентства по финансовому мониторингу выявили производство суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок в Акмолинской области. Шестеро казахстанцев успели заработать сотни миллионов тенге на продаже суррогатного алкоголя. Их привлекли к уголовной ответственности.