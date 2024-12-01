Более семи тысяч электронных сигарет за раз уничтожили в Костанайской области

Департамент экономических расследований по Костанайской области пресек деятельность жителя Костаная, который завозил на территорию региона вейпы, запрещенные к обороту в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews, незаконно ввезенные электронные системы потребления реализовывались по всей стране.

"Минимальная сумма заказа (составляла) от 100 тысяч тенге. Оплата принималась на карту, оформленную на иностранного гражданина. В ходе обысковых мероприятий по месту жительства изъято около семи с половиной тысяч вейпов. Приговором суда гражданин Д признан виновным в инкриминируемом деянии и приговорен к наказанию в виде одного года ограничения свободы". Тамиралан Бухметов, следователь управления Департамента экономических расследований по Костанайской области

Всего в этом году пресечена деятельность четырех лиц. По трем уже озвучены приговоры, по одному факту – продолжается досудебное расследование.

На этот раз в огне уничтожены 7498 вейпов, а так же рекламных брошюр, пакетов и стендов (292 шт.). С начала года утилизировали более 38 тыс. электронных систем потребления.

Ранее другому жителю Костаная также вынесли приговор за распространение вейпов.

