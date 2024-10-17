Как в Алматинской области ведется отбор новых сотрудников полиции

В Алматинской области 203 новобранца успешно прошли строгий отбор для поступления на службу в ряды правоохранительных органов. О том, как ведется прием на службу и какими качествами должен обладать будущий полицейский, в материале Zakon.kz.

Сотрудники полиции подразделяются на офицерский и сержантский состав. Все офицеры МВД РК имеют высшее образование. В основном, они получили его в учебных заведениях МВД РК. Но есть и те, кто пришел на службу после вуза, имея на руках диплом об юридическом образовании. В некоторых службах полиции быть юристом необязательно. К примеру, в отделах по делам несовершеннолетних приветствуется педагогическое образование, а в тыловых службах может пригодиться техническое.

В целях привлечения на службу гражданской молодежи кадровой службой на постоянной основе проводится профориентационная работа. Для информирования граждан о порядке приема на службу в ОВД в социальных сетях размещается информация и видеоролики с перечнем вакансий, требований к кандидатам и контактные телефоны кадровой службы. На официальных интернет-сайтах региональных ДП в разделе "Кадровая политика – вакансии" размещается информация обо всех имеющихся вакантных должностях.

"Отбор кандидатов в ряды полиции Алматинской области является одним из важнейших этапов в формировании профессиональных кадров. Постоянно уделяется особое внимание привлечению молодых специалистов, готовых посвятить себя служению обществу и закону", – рассказал начальник управления воспитательной и кадровой работы ДП Алматинской области полковник полиции Абылай Нурымов.

Основными критериями для поступления в ряды полиции являются ответственность, преданность делу и готовность служить на благо общества. А также немаловажен возраст и гражданство кандидата. Согласно закону Республики Казахстан "О правоохранительной службе", на службу принимаются граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 35 лет с безупречной репутацией и высокой моральной устойчивостью.

Еще одно важное условие для поступление на службу в полицию – это отсутствие судимости. Даже если на кандидате будет числиться штраф за незначительное административное правонарушение, то у него уже не получится стать полицейским. Для будущего стража порядка также очень важно быть абсолютно здоровым и физически развитым и подготовленным.

"К сожалению, не все желающие могут пройти медицинскую комиссию. Врачи при малейшем отклонении по здоровью пишут в заключении, что кандидат для службы в полиции негоден. Стоит отметить, что в строевые подразделения берут мужчин ростом не ниже 175 см, а в другие отделы минимальный рост – 170 см. Для девушек это значение – 164 см. Есть и рекомендации по весу будущего полицейского", – рассказал полковник полиции Абылай Нурымов.

Только прибывшие на службу молодые полицейские проходят стажировку под руководством опытных сотрудников. За каждым новобранцем закреплен наставник, который помогает освоиться и пройти первый этап службы. Между тем ветераны службы делятся своими знаниями и опытом, обучают правильному применению законодательных норм, помогают в освоении специфики работы и постоянно участвуют в повышении профессиональной подготовки.



"Кроме того, большое внимание уделяется их дальнейшему обучению и повышению квалификации. В Казахстане функционируют специализированные образовательные учреждения МВД и различные учебные центры, где новобранцы проходят профессиональную подготовку", – рассказал Абылай Нурымов.

Гражданам, решившим связать свою жизнь с полицией, предоставляются определенные социальные гарантии: стабильная заработная плата, льготы, включая предоставление жилья, медицинское обслуживание и возможность досрочного выхода на пенсию.

"Молодые полицейские могут рассчитывать на карьерный рост, который будет зависеть от личных достижений, успешной службы и постоянного повышения квалификации. Также молодым полицейским предоставляются возможности для обучения и профессионального роста в различных специализированных направлениях, таких как криминология, оперативная работа, следствие и другие управления", – начальник Управления воспитательной и кадровой работы ДП Алматинской области полковник полиции Абылай Нурымов.

Таким образом, служба в правоохранительных органах в Казахстане предоставляет не только стабильную работу, но и множество возможностей для карьерного роста и профессионального развития.