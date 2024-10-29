Без права на ошибку: какие преступления расследуют дознаватели

Службу дознания в системе МВД часто называют младшей сестрой следствия, потому что дознаватели, как и следователи, тоже расследуют уголовные дела, но только средней и небольшой степени тяжести. Какими качествами должен обладать полицейский на этой должности, в материале Zakon.kz.

Главная задача дознавателя – это расследование таких преступлений, как побои, угроза убийства, кража или порча чужого имущества, мошенничество, правонарушения, связанные с незаконным оборотом оружия, и хулиганство. От умения дознавателя досконально и объективно выяснить все обстоятельства дела напрямую зависят судьбы людей.

Поэтому работа в службе дознания требует от каждого сотрудника профессионализма, выдержки и принципиальности, чуткого отношения к правам и законным интересам граждан. Как правило, на эту должность обычно назначают тех сотрудников, которые очень внимательны к деталям и умеют расположить к себе собеседника.

Один из таких – старший дознаватель по особо важным делам УП города Алматы подполковник Максат Мусаханов. По словам офицера, для него эта работа интересна возможностью общаться с разными людьми и изучать их психологические портреты.

"Люди все разные, и к каждому нужно найти подход. Бывает, свидетели не хотят говорить. Подозреваемые – тоже люди разные, но это – особая категория. Всегда приходится находить пути взаимодействия с человеком. Сложнее работать с людьми, которые совершили преступление в первый раз. Обычно человек без криминального "опыта" находится как в тумане. Он может наговорить лишнего. Ему многое надо объяснять и пояснять. А вот человек, у которого "рецидив", уже прекрасно знает, что ему грозит и что с ним будет. Такие люди говорят конкретно, их не надо стараться разговорить и вытаскивать из них информацию", – пояснил Максат Мусаханов.

Фото: из личного архива Максата Мусаханова

Офицер заметил, что для каждого дознавателя, кроме того, как быть искусным психологом, важно постоянно быть начеку и помнить о собственной безопасности.

"Да, дознаватели действительно не подвергаются такой опасности, как, к примеру, оперативные сотрудники или патрульные полицейские. Но нельзя сказать, что дознаватель всегда расслаблен и не беспокоится за свою жизнь. Каждый день он разговаривает один на один с преступниками, старается расположить их к себе. Конечно же, неизвестно, что у такого человека на уме", – сказал подполковник Мусаханов.

По мнению Максата Мусаханова, в кропотливой и тяжелой каждодневной работе дознавателя мало романтики. Полицейским приходится вникать в самые разные ситуации, разбирать семейные, бытовые конфликты, а главное – уметь искренне сопереживать пострадавшим.

"Контингент, с которым работают сотрудники отдела дознания, очень непростой, зачастую приходится разбираться в семейных конфликтах, сопровождающихся житейскими разборками и пьяными драками. И надо уметь быстро принимать правильные решения, находить нужный тон общения, чтобы качественно расследовать дела. В основном это бумажная работа и ежедневные дела, похожие друг на друга. Но жаловаться не на что. У сотрудников полиции вполне достойная заработная плата. Я чувствую, что необходим своей стране и делаю полезное дело", – рассказал спикер.

Максат Мусаханов отметил, что у дознавателя нет права на ошибку. Дознаватели в какой-то степени решают судьбы людей. Неверное решение может очень дорого стоить. Из-за ошибки полицейского может разрушиться семья, а дети с осужденными родителями не смогут стать военными или государственными служащими. Поэтому самое главное – разобраться по существу и не покалечить невиновному судьбу.

"Я хотел бы отметить, что работа дознавателя – это не просто работа, а призвание. Необходимо проявить все свои знания, грамотность и разобраться в ситуации, чтобы не привлечь к уголовной ответственности невиновного человека. Ответственность за принимаемые решения, частое соприкосновение с большим горем людей – все это отражается на моральном состоянии сотрудников, и несмотря ни на что, дознаватель всегда должен оставаться профессионалом, беспристрастным, объективным и неравнодушным к проблемам других людей", – поделился Максат Мусаханов.

Он отметил, что по-настоящему лучшими дознавателями становятся те полицейские, которые умеют не просто внимательно слушать подозреваемого или потерпевшего, но и способны сопереживать, ставить себя на место другого человека.

Поэтому офицер посоветовал молодым людям, решившим связать свою жизнь с органами дознания, хорошо подумать о выборе своей будущей профессии и всегда помнить, что очень часто в их руках будет судьба человека.