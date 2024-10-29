Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Без права на ошибку: какие преступления расследуют дознаватели

Министерство внутренних дел РК, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 16:04 Фото: polisia.kz
Службу дознания в системе МВД часто называют младшей сестрой следствия, потому что дознаватели, как и следователи, тоже расследуют уголовные дела, но только средней и небольшой степени тяжести. Какими качествами должен обладать полицейский на этой должности, в материале Zakon.kz.

Главная задача дознавателя – это расследование таких преступлений, как побои, угроза убийства, кража или порча чужого имущества, мошенничество, правонарушения, связанные с незаконным оборотом оружия, и хулиганство. От умения дознавателя досконально и объективно выяснить все обстоятельства дела напрямую зависят судьбы людей.

Поэтому работа в службе дознания требует от каждого сотрудника профессионализма, выдержки и принципиальности, чуткого отношения к правам и законным интересам граждан. Как правило, на эту должность обычно назначают тех сотрудников, которые очень внимательны к деталям и умеют расположить к себе собеседника.

Один из таких – старший дознаватель по особо важным делам УП города Алматы подполковник Максат Мусаханов. По словам офицера, для него эта работа интересна возможностью общаться с разными людьми и изучать их психологические портреты.

"Люди все разные, и к каждому нужно найти подход. Бывает, свидетели не хотят говорить. Подозреваемые – тоже люди разные, но это – особая категория. Всегда приходится находить пути взаимодействия с человеком. Сложнее работать с людьми, которые совершили преступление в первый раз. Обычно человек без криминального "опыта" находится как в тумане. Он может наговорить лишнего. Ему многое надо объяснять и пояснять. А вот человек, у которого "рецидив", уже прекрасно знает, что ему грозит и что с ним будет. Такие люди говорят конкретно, их не надо стараться разговорить и вытаскивать из них информацию", – пояснил Максат Мусаханов.
Масат Мусаханов, дознаватель, МВД, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 16:04

Фото: из личного архива Максата Мусаханова

Офицер заметил, что для каждого дознавателя, кроме того, как быть искусным психологом, важно постоянно быть начеку и помнить о собственной безопасности.

"Да, дознаватели действительно не подвергаются такой опасности, как, к примеру, оперативные сотрудники или патрульные полицейские. Но нельзя сказать, что дознаватель всегда расслаблен и не беспокоится за свою жизнь. Каждый день он разговаривает один на один с преступниками, старается расположить их к себе. Конечно же, неизвестно, что у такого человека на уме", – сказал подполковник Мусаханов.

По мнению Максата Мусаханова, в кропотливой и тяжелой каждодневной работе дознавателя мало романтики. Полицейским приходится вникать в самые разные ситуации, разбирать семейные, бытовые конфликты, а главное – уметь искренне сопереживать пострадавшим.

"Контингент, с которым работают сотрудники отдела дознания, очень непростой, зачастую приходится разбираться в семейных конфликтах, сопровождающихся житейскими разборками и пьяными драками. И надо уметь быстро принимать правильные решения, находить нужный тон общения, чтобы качественно расследовать дела. В основном это бумажная работа и ежедневные дела, похожие друг на друга. Но жаловаться не на что. У сотрудников полиции вполне достойная заработная плата. Я чувствую, что необходим своей стране и делаю полезное дело", – рассказал спикер.

Максат Мусаханов отметил, что у дознавателя нет права на ошибку. Дознаватели в какой-то степени решают судьбы людей. Неверное решение может очень дорого стоить. Из-за ошибки полицейского может разрушиться семья, а дети с осужденными родителями не смогут стать военными или государственными служащими. Поэтому самое главное – разобраться по существу и не покалечить невиновному судьбу.

"Я хотел бы отметить, что работа дознавателя – это не просто работа, а призвание. Необходимо проявить все свои знания, грамотность и разобраться в ситуации, чтобы не привлечь к уголовной ответственности невиновного человека. Ответственность за принимаемые решения, частое соприкосновение с большим горем людей – все это отражается на моральном состоянии сотрудников, и несмотря ни на что, дознаватель всегда должен оставаться профессионалом, беспристрастным, объективным и неравнодушным к проблемам других людей", – поделился Максат Мусаханов.

Он отметил, что по-настоящему лучшими дознавателями становятся те полицейские, которые умеют не просто внимательно слушать подозреваемого или потерпевшего, но и способны сопереживать, ставить себя на место другого человека.

Поэтому офицер посоветовал молодым людям, решившим связать свою жизнь с органами дознания, хорошо подумать о выборе своей будущей профессии и всегда помнить, что очень часто в их руках будет судьба человека.

Читайте также

Афро-латино с душой казаха: самый яркий мужчина о жизни в Алматы
Афро-латино с душой казаха: самый яркий мужчина о жизни в Алматы
Левша из Балхаша: единственный в мире микроабстракционист рассказал о своем творчестве
"Левша" из Балхаша: блоху не подковал, зато превзошел своего кумира
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы в Грузии: кто победил, и что будет дальше
Николай Ежелев
ДП Алматы МВД РК Алматы Казахстан 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Топ идеальных пород собак для содержания в квартире
Пять лучших пород собак для содержания в квартире
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: