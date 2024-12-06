Абиш Кекилбаев: как казахстанский писатель продолжил наследие великих классиков

Абиш Кекилбаев родился в 1939 году в селе Онды Мангистауской области. Когда он был маленький, его отец погиб на фронте, а мама осталась с четырьмя детьми на руках.

Свою карьеру он начинает литературным сотрудником газеты "Казақ әдебиеті". С 1963 года работает заведующим отделом литературы и искусства в газете "Лениншіл жас", а затем в репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Казахской ССР. В конце 1960-х годов служит в Среднеазиатском военном округе Советской армии.

Спустя годы будущий писатель переезжает в Алматы. Там в 1962 году он оканчивает казахское отделение филологического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова по специальности "учитель казахского языка и литературы".

В последующие годы трудится главным редактором сценарной коллегии киностудии "Казахфильм", работает над фильмами "Қыз Жібек", "Конец атамана", "Серый Лютый", "Транссибирский экспресс" и др. Также был главным редактором республиканской газеты "Егемен Қазақстан".

Говоря о произведениях известной личности, литературовед Айман Актанова отмечает, что Абиш Кекилбаев продолжил традиции казахской литературы, заложенные Мухтаром Ауэзовым и Габитом Мусреповым. Его крупные романы рассказывают о Казахском ханстве и позволяют глубже понять важнейшие моменты истории Казахстана.

К примеру, в романе "Уркер" Кекилбаев рассказывает о судьбе Абулхаир-хана и роли его правления для будущей независимой страны, отмечает литературовед.

Абиш Кекилбаев также известен тем, что в своих произведениях уделял большое внимание философским темам, связывая их с казахской культурой и историей. Актанова считает, что писатель мог умело использовать язык, чтобы донести до читателя глубокий смысл событий тех времен и нашей культуры.

"Я всегда говорю, что книги Абиша Кекилбаева лучше читать в оригинале. Это тот случай, когда перевести мысль на другой язык сложно, потому что в его словах, в его фразах заключается особая философия, которая передает дух народа, его умонастроение и его восприятие мира", – отмечает Актанова.

При этом Кекилбаев был не только талантливым писателем, но и человеком, который с глубокой ответственностью и тщательностью подходил к своей литературной работе.

"Каждое его произведение – это результат вдумчивого и кропотливого труда. Он всегда был внимателен к каждому слову, к каждой мысли, которая может изменить восприятие читателя". Айман Актанова

Сегодня творчество Абиша Кекилбаева продолжает вдохновлять молодежь и начинающих писателей. А его книги будут жить вечно, потому что они несут в себе не только уроки прошлого, но и ответы на вопросы, которые волнуют современное общество.





Известный общественный и политический деятель Казахстана Абиш Кекилбаев скончался 11 декабря 2015 года в Астане.