"Будущее принадлежит образованным нациям": эксперт прокомментировал вручение наград учителям

Эксперт Института евразийской интеграции Серик Жусупов высказался о роли образования после вручения государственных наград по случаю Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Серик Жусупов, на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность развития многоуровневой национальной системы образования, которая формирует заделы для будущего прогрессивного развития. По мнению спикера, только образованные нации имеют шанс выстоять в глобальной конкуренции и занять достойное место в мировой цивилизации.

"Именно поэтому государство неизменно делает упор на развитие системы образования, начиная с уровня средних образовательных школ. В этих целях динамично воплощается в жизнь национальный проект "Комфортные школы", благодаря которому уже 500 тысяч детей обучаются в новых современных зданиях, оснащенных всем необходимым по самым высоким стандартам. Кроме того, с нынешнего учебного года уже 1,7 миллиона учеников обеспечены бесплатным питанием. Учителя, воспитывая подрастающее поколение, формируют не только нацию, но и будущее страны. Именно поэтому глава государства неизменно одним из приоритетов внутренней политики провозглашает всемерную поддержку работников образования", – говорит эксперт Института евразийской интеграции.

Он добавил, что, учитывая ту роль, которую учителя играют в формировании современного Казахстана, президент последовательно добивается укрепления их социального статуса, повышения их материального обеспечения и снижения излишнего бюрократического давления на них со стороны госаппарата:

"Неслучайно сегодня впервые сразу два учителя – Гульжанар Нурпейсова из Алматы и Эльмара Траисова из Уральска – получили высшее звание "Қазақстанның Еңбек Ері".

Вместе с тем Серик Жусупов напомнил, что в своем выступлении президент также заострил внимание на развитии технического и профессионального образования.

"Именно в этой сфере должна сформироваться наша будущая технократическая элита, которой предстоит вывести страну на траекторию инновационного технологического прогресса. Уже сейчас 65% государственного образовательного заказа отдано техническим специальностям, открываются филиалы иностранных вузов, принят Закон "О науке и технологической политике", а также 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Впрочем, работы в этом направлении еще очень много. Для достижения уровня развития передовых государств Казахстану предстоит создать критическую массу инновационно мыслящих технических специалистов, объединение которых даст необходимый синергетический эффект для перехода страны в разряд технократических наций. И альтернативы этому процессу нет", – считает спикер.

По его словам, "только так мы сможем ответить на вызовы эпохи глобализации, в которой технологически отсталым нациям уготовано место на задворках истории, и только качественные знания и инновации будут иметь первостепенное значение".