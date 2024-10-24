Отдала онлайн-ухажеру 50 миллионов: как в Шымкенте борются с киберпреступлениями

Киберпреступления стали острой проблемой для казахстанцев. Их жертвами становятся люди разных возрастов и профессий. Как в Шымкенте раскрывают киберпреступления и помогают людям сохранить свои сбережения, узнал корреспондент Zakon.kz.

Принять заявление, остановить денежные транзакции между счетами, вернуть украденные мошенниками средства – сотрудникам группы "Киберпол" в Шымкенте некогда сидеть без дела. Каждый день к ним обращаются пострадавшие от интернет-мошенников.

"В группе по противодействию киберпреступлениям состоят по 2 оперативника и следователя из 5 районных управлений города. Каждый день обращаются потерпевшие. Мы занимаемся всесторонним расследованием каждого дела. Самым популярным видом интернет-мошенничества были и остаются звонки якобы от сотрудников банка, правоохранительных органов или Комитета национальной безопасности. По схеме: звонят потерпевшим, утверждают, что по их счетам проходят сомнительные операции, просят продиктовать четырехзначный код, который приходит на их телефон или же оформить кредит, а средства перевести на якобы "резервный счет", — говорит Шынгыс Жайлаубек, старший оперуполномоченный по особо важным делам группы по противодействию киберпреступлениям управления криминальной полиции департамента полиции Шымкента.

Еще одни жертвы мошенников — любители быстрых денег. Казахстанцы ведутся на рекламу в социальных сетях, зачастую от известных блогеров, но нередко и от дипфейков. Дипфейк — это "нарисованное" с помощью искусственного интеллекта видео, обычно делается с цифровой копии известного человека.

Людям обещают увеличить их доход. И если раньше мошенники не стеснялись обещать двойную, а то и тройную прибыль, то сейчас применяют не такие агрессивные способы привлечения клиентов.

"С людьми, которые перешли по ссылке, связываются менеджеры и начинается процесс обрабатывания потерпевшего. Они предоставляют счет, люди переводят на него средства и могут видеть, как, якобы, растут их деньги. Но затем их начинают обрабатывать по крупному, чтобы они вложили еще больше средств. Вывести деньги при этом невозможно. Кроме того, немало пострадавших от обналичивания средств. Некоторые вынуждены платить кредиты по несколько лет", — говорят специалисты группы "Киберпол".

Шынгыс Жайлаубек рассказывает о пострадавших с явной грустью в голосе, ведь в каждой такой ситуации страдают люди, теряя нажитые годами деньги или расплачиваясь по кредитам. Так, например, жительница Шымкента доверилась мошеннику, который в интернет-переписке выдавал себя за ее ухажера, и теперь вынуждена выплачивать многомиллионные кредиты.

"В течение года она общалась с мужчиной в социальной сети. Он сказал ей, что он очень богатый человек, но сейчас болеет, и попросил ее отправить деньги. Наряду с этим признавался в любви, обещал золотые горы. Потерпевшая повелась и начала закидывать ему деньги. В итоге набралась сумма больше 50 миллионов тенге, у нее были средства на счету, а еще она брала кредиты. В настоящее время сейчас мы расследуем это дело. Осложняет раскрытие таких преступлений то, что у мошенников много счетов и карт, и средства выводят оттуда по частям, зачастую через криптовалюту, за пределы страны, — рассказал он корреспонденту Zakon.kz.

Но иногда наперекор мошенникам работает время. И если пострадавшие сразу обращаются в полицию, правоохранителям зачастую удается оперативно отреагировать и помочь жертвам.

"К нам обратился пенсионер, которому позвонили, представились сотрудниками КНБ, сказали что на его счет идет атака. Попросили перевести им деньги на безопасный счет. А у него было около 20 миллионов тенге на депозите, он всю жизнь копил эти деньги, чтобы приобрести себе квартиру. Мужчина понял, что его обманули, и в течение 20 минут обратился к нам. Мы оперативно отреагировали, заблокировали все счета, затем выяснили, из какого региона звонили, провели работу и нам удалось сберечь его средства", — добавил Шынгыс Жайлаубек.

Первоначальной функцией группы "Киберпол" является предупреждение и пресечение подобных преступлений. На систематической основе сотрудники группы проводят профилактику, выступают в школах, колледжах и ВУЗах, пытаясь донести до подрастающего поколения, что быстрых денег не бывает, и вложиться в сомнительную схему – это значит прогореть и остаться ни с чем. Кроме того, специалисты выходят в общественные места и раздают горожанам памятки.

"Мы сейчас стараемся проводить индивидуальную работу, например, в общественных местах, подходим к каждому и объясняем, какие есть виды мошенничества. Говорим, запомните и разъясните своим родным, будьте бдительны, не отвечайте на чужие звонки, особенно в мессенджерах", — дополнил спикер.

Специалисты по борьбе с киберпреступлениями подчеркивают, что важно быстро обратиться в правоохранительные органы. Чем быстрее пострадавший подаст заявление, тем выше шанс, что преступление будет раскрыто, а деньги возвращены. Жертвы мошенников, к сожалению, часто стесняются или боятся обращаться в полицию, что лишь усложняет ситуацию. Однако важно понимать, что правоохранители готовы принять заявление круглосуточно и помочь в сложной ситуации.

В 2024 году в Шымкенте зарегистрировано 680 фактов киберпреступлений, из которых удалось раскрыть 200. Важно отметить, что статистика таких правонарушений постепенно идет на спад. Для сравнения, в 2023 году за аналогичный период интернет-мошенники обманули почти тысячу человек.

Мошенники в желании обогатиться иногда не перепроверяют данные своих потенциальных жертв. В СКО мошенник позвонил оперативнику группы Cyberpol с предложением по "торговле" акциями онлайн.