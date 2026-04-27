#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Происшествия

В Алматы задержан иностранец, подозреваемый в обмане жителей Шымкента на миллионы тенге

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 11:19 Фото: pexels
Киберполицейские пресекли деятельность мошеннической схемы, жертвами которой стали жители Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 27 апреля 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Шымкента:

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию киберпреступности установлен и задержан подозреваемый – иностранный гражданин, находившийся на территории Алматы и причастный к организации и координации дистанционных мошенничеств. Схема была построена на психологическом воздействии: злоумышленники звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками банков и государственных структур, и под различными предлогами убеждали их перевести денежные средства на "безопасные счета". В результате граждане лишались своих сбережений".

Согласно информации, на сегодняшний день установлено три факта мошенничества.

"Общая сумма причиненного ущерба составила около 8 млн тенге".Пресс-служба ДП Шымкента

Также сообщается, что в ходе проверки установлены счета, на которые поступали похищенные средства.

"Они оказались оформлены на четырех иностранных студентов, проживающих в Алматы. Установлено, что их банковские карты и счета использовались в противоправной схеме, выступая транзитным звеном для обналичивания и дальнейшего перевода денежных средств".Пресс-служба ДП Шымкента

Отмечается, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность:

  • не доверять телефонным звонкам от неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись,
  • и не совершать финансовые операции по указанию третьих лиц.

"Сотрудники банков и государственных органов не требуют перевода денежных средств по телефону", – подчеркнули в пресс-службе ДП Шымкента.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 11:19
Без денег и работы в Англии остались доверчивые казахстанцы: мошенницу ищут по всему миру

25 апреля 2026 года стало известно, что многодетный казахстанец доверился лжебизнесмену и стал жертвой аферы на 11 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: