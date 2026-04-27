В Алматы задержан иностранец, подозреваемый в обмане жителей Шымкента на миллионы тенге
Фото: pexels
Киберполицейские пресекли деятельность мошеннической схемы, жертвами которой стали жители Шымкента, сообщает Zakon.kz.
Подробности сегодня, 27 апреля 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Шымкента:
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию киберпреступности установлен и задержан подозреваемый – иностранный гражданин, находившийся на территории Алматы и причастный к организации и координации дистанционных мошенничеств. Схема была построена на психологическом воздействии: злоумышленники звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками банков и государственных структур, и под различными предлогами убеждали их перевести денежные средства на "безопасные счета". В результате граждане лишались своих сбережений".
Согласно информации, на сегодняшний день установлено три факта мошенничества.
"Общая сумма причиненного ущерба составила около 8 млн тенге".Пресс-служба ДП Шымкента
Также сообщается, что в ходе проверки установлены счета, на которые поступали похищенные средства.
"Они оказались оформлены на четырех иностранных студентов, проживающих в Алматы. Установлено, что их банковские карты и счета использовались в противоправной схеме, выступая транзитным звеном для обналичивания и дальнейшего перевода денежных средств".Пресс-служба ДП Шымкента
Отмечается, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование.
Полиция призывает граждан проявлять бдительность:
- не доверять телефонным звонкам от неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись,
- и не совершать финансовые операции по указанию третьих лиц.
"Сотрудники банков и государственных органов не требуют перевода денежных средств по телефону", – подчеркнули в пресс-службе ДП Шымкента.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript