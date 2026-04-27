В Алматы задержан иностранец, подозреваемый в обмане жителей Шымкента на миллионы тенге

Киберполицейские пресекли деятельность мошеннической схемы, жертвами которой стали жители Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 27 апреля 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Шымкента:

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию киберпреступности установлен и задержан подозреваемый – иностранный гражданин, находившийся на территории Алматы и причастный к организации и координации дистанционных мошенничеств. Схема была построена на психологическом воздействии: злоумышленники звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками банков и государственных структур, и под различными предлогами убеждали их перевести денежные средства на "безопасные счета". В результате граждане лишались своих сбережений".

Согласно информации, на сегодняшний день установлено три факта мошенничества.

"Общая сумма причиненного ущерба составила около 8 млн тенге". Пресс-служба ДП Шымкента

Также сообщается, что в ходе проверки установлены счета, на которые поступали похищенные средства.

"Они оказались оформлены на четырех иностранных студентов, проживающих в Алматы. Установлено, что их банковские карты и счета использовались в противоправной схеме, выступая транзитным звеном для обналичивания и дальнейшего перевода денежных средств". Пресс-служба ДП Шымкента

Отмечается, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность:

не доверять телефонным звонкам от неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись,

и не совершать финансовые операции по указанию третьих лиц.

"Сотрудники банков и государственных органов не требуют перевода денежных средств по телефону", – подчеркнули в пресс-службе ДП Шымкента.

25 апреля 2026 года стало известно, что многодетный казахстанец доверился лжебизнесмену и стал жертвой аферы на 11 млн тенге.