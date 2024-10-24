Лечебная верховая езда: в цирке Алматы встретили детей с особыми потребностями

Накануне Дня Республики на леваде алматинского цирка состоялась благотворительная акция – иппотерапия для детей с ограниченными возможностями. В этом году в занятиях по конно-оздоровительной терапии участвовали 40 детей и их родителей. Как прошло мероприятие – в репортаже Zakon.kz.

К слову, иппотерапия – это метод реабилитации особенных детей через адаптивную верховую езду. Во время занятий используются лошади, которые помогают улучшить физическое и эмоциональное состояние ребенка.

Фото: Zakon.kz

Особенность этого метода в том, что лошади имеют мощное биополе, и достаточно просто прикоснуться к ним, чтобы почувствовать облегчение: усталость уходит, головная боль проходит и улучшается настроение. Сейчас этот энергетический ресурс активно используется в терапии маломобильных групп населения и метод реабилитации популярен во всем мире, особенно в Германии, Франции и Норвегии.

Фото: Zakon.kz

В преддверии праздника на площади у алматинского цирка собрались родители, занимая очередь для своих детей, чтобы получить ту самую иппотерапию. Сегодня организаторам повезло – на улице была сухая и теплая погода, что создало отличные условия для верховой езды.

Фото: Zakon.kz

Как отмечают представители алматинского цирка, благотворительная акция реабилитации проводится почти на все праздники совместно с социальными центрами Алматы. Казгосцирк предоставляет площадку и лошадей, а каскадеры помогают с занятиями.

Фото: Zakon.kz

На этот раз представители цирка пригласили детей из центра социальных услуг "Шапагат". Заведующая первым отделением учреждения Алтын Иманбаева рассказала, как будет проходить мероприятие.

"Мы сегодня совместно с цирком пригласили 40 детей с их родителями. В иппотерапии участвуют дети от полутра до 18 лет. Дети по очереди будут кататься на лошадях, на каждого ребенка выделяется по 10-15 минут. Эти занятия специально разработаны для детей с ограниченными возможностями, в их числе аутисты, ДЦП, умственно отсталые и другие". Алтын Иманбаева

Иманбаева пояснила, что при иппотерапии предусмотрены различные упражнения: можно заниматься на лошади в положении лежа и выполнять специальные лечебно-физические тренировки. На занятиях между конем и ребенком возникает особая связь – животные чувствуют детей и их недуги, стараясь помочь. А дети в свою очередь успокаиваются, начинают лучше спать и даже просто прикосновение к лошадям дарит им позитивную энергию.

Фото: Zakon.kz

На вопрос, почему именно иппотерапия благоприятно влияет на здоровье детей, заместитель директора Казгосцирка по творческому развитию Нурлан Алтаев ответил так:

"Именно лошади, как и дельфины, чувствуют тепло и ауру человека. Это помогает детям в процессе реабилитации. Общение с лошадьми может снижать уровень стресса и тревожности, создавая атмосферу спокойствия и умиротворения. Мы не раз убеждались, что при реабилитации с этими животными у них улучшалось состояние. Всего на мероприятие мы вывели 10 лошадей, которые более спокойные и на них можно ездить без седла. Сегодня все успеют покататься". Нурлан Алтаев

Фото: Zakon.kz

Мама Камилы (15 лет) и Дамира (14 лет)

Одна из родительниц Динара, мама двух особенных детей, поделилась своими впечатлениями от терапии на лошадях и о том, какие изменения наблюдает в своих детях.

"Мы с 2013 года ходим на курсы иппотерапии. У нас форма ДЦП, и мы постоянно получаем услуги в социальных центрах. Результаты были замечательные: дети были в тяжелом состоянии, а после иппотерапии они встали на ноги, улучшилась походка и эмоциональный фон. У лошадей есть особая сила, которая восстанавливает. Плюс прививается любовь к животным, они искренне их любят. Когда дети узнали, что пойдут на иппотерапию, сын и дочь очень обрадовались и готовились на конные занятия с вечера". Динара

В настоящее время состояние Камилы и Дамира значительно улучшилось, они продолжают посещать центр социальных услуг "Шапагат" и учатся в общеобразовательной школе наравне с другими детьми.

Фото: Zakon.kz

Мама Максата (12 лет)

Алматинка Гульдана отметила, что после терапии ее ребенок выглядит более отдохнувшим. Она рассказала, что после сеансов уходит гиперактивность и ребенок лучше спит.

"Конечно, огромный плюс иппотерапии в том, что занятия проходят на свежем воздухе с животными. Хотя в первое время Максат немного боялся садиться на лошадь, но вскоре он научился и привык. Я думаю, это хорошо и для родителей, – провести время на улице и с пользой для ребенка. В целом у нас особенные дети, поэтому они не всегда могут выразить свои эмоции, но я вижу, что сыну нравится, и ему становится лучше. Сейчас, слава Богу, все хорошо". Гульдана

Фото: Zakon.kz

К слову, сегодня не все дети покатались, поскольку некоторые действительно боялись садиться на лошадь. Однако другим все же удалось забраться на скакуна – им помогли в этом опытные каскадеры, которые сопровождали ребят во время прогулки. У некоторых маленьких всадников даже можно было заметить улыбку от катания. Было видно, что они получают удовольствие и заряд энергии от общения с благородными животными.