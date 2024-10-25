Зефирное настроение к празднику: секретами приготовления воздушной сладости поделилась жительница Костаная

Впереди праздничные и выходные дни. Многие казахстанцы уже распланировали, чем они займутся. Жительница Костаная Кристина Баймухамедова решила, что снова побалует родных зефиром. Кулинарные нюансы узнал корреспондент Zakon.kz.

В будние дни жительница Костаная Кристина Баймухамедова работает на одном из горнодобывающих предприятий заместителем главного бухгалтера, а по выходным частенько создает воздушную сладость. Процесс приготовления зефира занимает несколько часов, но в это время голова отдыхает от бесконечных цифр и отчетов.

Четвертый год Кристина балует себя, свою семью и коллег натуральным зефиром, иногда с неожиданным сочетанием вкусов. К воплощению своей детской мечты девушка шла несколько лет: долго сомневалась и наблюдала за работой кулинаров в интернете. И однажды все же рискнула попробовать… И все получилось с первого раза.

Фото из личного архива Кристины Баймухамедовой

"Зефир — это сахар, яичный белок, ягода, агар-агар, лимонная кислота и глюкозный сироп. Лимонная кислота применяется как консервант, а сироп – для хранения сладости. Так получается вкусный и безопасный десерт", — поясняет Кристина.

Прежде чем самостоятельно попробовать приготовить зефир, Кристина долго изучала информацию в сайтах, смотрела, как его делают профессионалы. В 2020 году решилась и стала проходить онлайн-курсы, смотреть мастер-классы и техкарты. Для девушки зефир всегда был и остается самым любимым десертом, и она давно хотела сделать его сама без красителей и других добавок.

"Мне всегда хотелось попробовать что-то необычное, а домашний зефир можно приготовить из различных ягод и фруктов. И это прельщает, что он может быть так многогранен. Я с детства люблю печь, и мне очень нравится готовить вкусные и сладкие десерты. Зефир многие относят к капризным сладостям, не у всех он получается сразу, а мне повезло: смогла уловить нюансы изготовления, и десерт получился, как нужно, с первого раза. И это очень удивило и порадовало", — поделилась собеседница.

Фото из личного архива Кристины Баймухамедовой

По мнению Кристины, зефир – это как настроение: он каждый раз получается разным и никогда не будет определенного стандарта. На изготовление десерта требуется порядка двух часов. На готовку пюре необходимо минут 40, еще столько же на весь остальной процесс. И если сладость получилась как надо, то до полной готовности нужно выждать еще сутки, чтобы она "созрела". И если времени на приготовление требуется много, то по финансам зефир — это недорогой десерт, если не использовать какую-нибудь диковинный фрукт или ягоду.

Для приготовления десерта Кристина использует чаще всего ягоды, и в основном это смородина и малина. Семья и коллеги любят зефир из смородины, но в основе всегда яблоко, точнее, пюре из него. Конечно, без экспериментов с ингредиентами и новыми вкусами не обходится. И чаще всего девушка пробует добавлять новые ягоды, иногда пряные травы.

"Однажды пробовала соединить клубнику и базилик, так мои коллеги были в восторге от вкусового сочетания. Планирую попробовать какой-то новый вкус, но мне нужно долго настраиваться, чтобы реализовать идею. Хочу сделать зефир в шоколаде, потому что шоколад и зефир – это самые лучшие сладости", — добавила бухгалтер.

По словам девушки, благодаря шоколаду зефир можно быстрее подавать к столу: через час после "отдыха" его покрывают шоколадом, еще 30 минут он подсыхает, и после сразу готов к употреблению. Собеседница не любит зефир с красителями, поэтому ее десерт всегда имеет естественный цвет и нежный вкус.

Ей уже не раз предлагали сделать из ее хобби бизнес, но пока таких планов у нее нет: она готовит больше для удовольствия, чтобы порадовать себя и родных. Хотя заказы периодически поступают. И несколько раз по просьбе знакомых она его готовила.

"Один раз я проводила мастер-класс по изготовлению зефира. Мне хотелось почувствовать эту атмосферу. Ко мне пришли знакомые и подруги. Было интересно, захватывающе, но из-за того, что мероприятие проходило в моей квартире, были свои нюансы. Для мастер-классов необходимо отдельное пространство, тогда это отличное времяпрепровождение заинтересованных людей, когда видишь их горящие глаза, как им это нравится", — добавила Кристина Баймухамедова.

Девушка не исключает, что когда-нибудь она решится на новый эксперимент не только по созданию зефира с необычным сочетанием вкусов, но и по проведению мастер-классов.

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