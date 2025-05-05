Как отдохнуть на майские праздники и не устать

Впереди казахстанцев ждет несколько праздничных дней, которые можно провести беззаботно и весело. Как спланировать длительные выходные, чтобы они прошли насыщенно, с пользой для души и тела, но после активного отдыха не чувствовать разбитость, в материале Zakon.kz.

Близится череда выходных дней и праздников. И каждый трудящийся с упоением ждет этих дней, надеясь, что наконец отдохнет, расслабится и выспится. Но чаще всего после затяжных дней беззаботного веселья организм человека чувствует себя разбитым и вымотанным, мечтая вновь сделать паузу и восстановиться.

Как отдыхать и не уставать

Психолог, кандидат биологических наук Ольга Шихова считает, что если правильно организовать досуг, сочетая активный и пассивный отдых, следя за режимом дня, то весенние каникулы пройдут более эффективно, без ощущения вымотанности перед выходом на работу.

"Как говорят йоги, счастье – это гармоничное чередование напряжения и расслабления. И правда, нас так создала природа, что мы нуждаемся в постоянном отдыхе и расслаблении. Еще со школьных времен известно, как работает сердце: оно доли секунд напрягается, а потом расслабляется. И период отдыха у сердца длиннее, чем интервал работы. За это время происходят необходимые процессы, для того чтобы эта важнейшая мышца эффективно работала. A ведь сердце – орган, который формируется у эмбриона одним из первых. Оно трудится с нами всю жизнь, не останавливаясь ни на минуту". Ольга Шихова

Специалист отметила, что подобные рекомендации можно применить и на этом примере, используя их в том числе для того, чтобы расписать программу досуга на майские праздники.

Фото: pixabay

По словам психолога, чтобы отдохнуть с пользой для своей жизни, здоровья и настроения, помогут следующие рекомендации.

"Во-первых, нужно задаться вопросом – что я люблю? Я люблю, чтобы у меня было все запланировано или я больше люблю спонтанность. Есть люди, которым очень важно все тщательно планировать. Они обязательно должны знать, чем будут заниматься завтра и послезавтра. И если вы относитесь к такой категории людей, то, конечно, следует заранее понять, что вы будете делать каждый день. Если вы натура спонтанная, то вам доставит больше удовольствия проснуться и только утром решить, чем вы сегодня займетесь. Учитывая это, нужно позволить себе вести эту игру в неопределенность, поддерживая интерес. Это дает дополнительные гормоны счастья", – объясняет психолог и ассоциированный профессор Высшей школы психологии.

Соблюдайте пропорции в активном и пассивном отдыхе

Безусловно, во время отдыха, конечно, самая главная задача – наполниться этими гормонами удовольствия. Но здесь очень важно учесть, что нам помогут не крайности, а золотая середина, продолжает собеседница.

"Например, если вы любитель планировать, то оставляйте себе все-таки некий люфт – часть времени, которое вы уделите спонтанности. Приблизительно до ⅓ это будет золотым сечением ваших планов. Организовывайте досуг с учетом того, что одну треть времени оставьте для спонтанности. И наоборот, если вы импульсивный человек, то одну треть времени оставляйте под четкие планы", – советует специалист.

Фото: pixabay

По ее мнению, это доставит больше удовольствия. Тем самым вы создадите какие-то ориентиры и получите больше удовольствия от такой схемы отдыха на выходные.

"Так как наш мозг настроен таким образом, чтобы отвечать за активность, ведь две трети клеток головного мозга отвечают за движение, то мы получаем большое удовольствие от динамики. Когда не двигаемся, вроде бы отдыхаем, расслабляемся, но наш мозг все равно в какой-то момент начинает испытывать беспокойство. И это не полезно. Поэтому будет здорово, если в эти дни себе дать немножечко расслабиться и слегка подвигаться. Но помните про соотношение". Психолог Ольга Шихова

Если вы очень много двигаетесь, продолжила психолог, если у вас напряженный интенсивный график, вам может будет полезно две трети времени уделить расслаблению. К примеру, получить какие-то релакс-процедуры или попусту полежать на полянке. Но одну треть обязательно нужно провести динамично, чтобы дать мышцам необходимое напряжение.

И наоборот, если вы очень много сидите и у вас малоподвижный образ жизни, то тогда, возможно, две трети своего времени вам было бы полезно провести интенсивно, но одну треть все же оставить на пассивный отдых. При этом желательно эту спокойную часть отдыха запланировать на начало или конец уикенда.

Фото: pixabay

"Наш организм вообще очень не любит резких перепадов. Физиологический мозговой процесс возбуждения и торможения должен быть последовательный. Как процесс засыпания и пробуждения. Когда мы отходим ко сну, нам на эту церемонию необходимо минут 10-15. И когда просыпаемся, процесс занимает приблизительно столько же времени". Ольга Шихова

Важно также учитывать, что не стоит куда-то стремительно бежать с утра, едва проснувшись. Тем более если это не близко вашей натуре. Соблюдайте мягкий переход к рабочему режиму. Нужно как постепенно войти в праздники, так и мягко вернуться к рабочему режиму.

"Мы генетически предрасположены к какому-то циркадному ритму. Если традиционно называть, то люди "жаворонки" предпочитают вставать рано утром. У них активность выше в первой половине дня. Ну, а к вечеру они уже хотят спать, как только начинает смеркаться. "Совы" же – противовес. Их активность начинается во второй половине дня. Этот момент нужно учитывать при планировании не только будних дней, но и выходных. Потому если не учитывать свои предпочтения по биоритму, пустить на самотек режим дня, после завершения отдыха вас выбьет из колеи", – сказала психолог.

Она добавила, что это важно предусмотреть, если вы "сова" и знаете, что вам завтра рано утром отправляться в длительное путешествие. Надо лечь спать пораньше, не засиживайтесь допоздна.

Учитывайте свои психологические особенности и циркадные ритмы, подходите к этому с вниманием и заботой. Таким образом, с каждым разом выходные будут вас радовать все больше и больше.