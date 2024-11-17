Оппозиционеры проводят акцию протеста против итогов парламентских выборов в Грузии

Представители оппозиционных партий и неправительственных организаций вместе со своими сторонниками проводят акцию перед зданием парламента в Тбилиси, протестуя против итогов парламентских выборов, где победила правящая партия "Грузинская мечта", сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, отдельные партии и организации прежде чем присоединиться к акции перед парламентом провели шествие по центральным проспектам грузинской столицы.



В Грузии прошли очередные парламентские выборы, в которых правящая партия "Грузинская мечта" сохранила большинство. По данным ЦИК Грузии на 17:00 (по времени Астаны) 28 октября, партия получила почти 54% голосов, а явка избирателей достигла 58,94%.

16 ноября председателя ЦИК Грузии облили черной краской во время заседания.