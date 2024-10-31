Мистика чисел: что значит для судьбы 31 октября и только ли Хэллоуин этому виной

Праздник Хэллоуин связан с загробным миром и потусторонними силами. Языческий и где-то даже мистический, он наводит жуть не только на нечисть, но и на многих людей. Что нужно знать о 31 октября с точки зрения нумерологии – в материале Zakon.kz.

31 октября – не только древний кельтский праздник, но и время влияния особой энергии, не всегда благотворно воздействующей на человека. И в эту дату принято не только пугать нечисть, но и будет нелишним соблюдать некоторые правила и обряды.

Казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова рассказала, как следует провести этот значимый для судьбы период, чего лучше избегать в последний день осени и перед новолунием.

"В этом году интересное совпадение в дату 31 октября: сегодня праздники от древних кельтов – Хэллоуин и индуистский фестиваль огней Дивали. Интересно и то, что если Хэллоуин считается временем, когда открываются двери в потусторонний мир, из которого появлялись духи, чтобы побыть среди людей, некая взаимосвязь темного и светлого мира, в котором мы живем. А вот фестиваль огней Дивали символизирует, напротив, победу добра над злом. И считаю любопытным тот факт, что в 2024 году даты праздников совпали. Это своего рода символизм того, что в нашем нынешнем мире все стоит на хрупких весах света и тьмы. И каждый может сам выбрать, какой путь совершить". Айсулу Ахимова

Нумеролог отметила, что если опираться на вопросы астрологии или нумерологии, то именно в этот день выходит очень интересная карта по психоматрице. Этот день несет гибкость мышления и дипломатию, миротворческую акцию через умение обходить острые углы. В эту дату в нумерологическом коде также выходит хитрость и обманные ситуации.

"Это с одной стороны в коде этого дня значится мир и счастье через поддержку ангелов хранителей, так как в этом коде стоят две семерки, хотя в самой дате они не видны. Это как раз-таки говорит о поддержке ангелов хранителей", – продолжила специалист по влиянию цифр на судьбу человека.

Символизм света и тьмы

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По мнению нумеролога, сегодня приветствуется зажигать огни, лампады или свечи. Все это очень желательно и в Хэллоун, и во время фестиваля Дивали. Это позволит в эти праздники изгнать негативную энергию с помощью света. Дивали – тоже торжество победы добра над тьмой и злом. Во время Дивали люди украшают свои дома огнями, зажигают свечи.

"Я бы дала совет всем, кто желает очистить свой внутренний свет, подсветить себя, зажигать в этот день огни на 7-8 минут. Помедитировать или почитать молитвы, побыть с собой наедине и почувствовать внутреннее озарение. Это будет очень хорошо", – объяснила Айсулу Ахимова.

Важно подготовится к этому дню, и правильным будет до обеда избавиться в помещении от всего ненужного, выбросив хлам из дома. Необходима уборка дома, многие заблаговременно проводят косметический ремонт к этим праздникам – освежают дом. Особенно нужно вычистить и проветрить наиболее грязные помещения в доме, такие как туалет и прихожую.

31 октября как никогда важно надеть чистую новую одежду и, разумеется, нательное белье.

Завершить день 31 октября на 1 ноября следует с чистыми мыслями, в чистом пространстве, так как с начала ноября наступит новолуние.

"Любопытно, что один праздник – про тьму, другой – про свет, но они оба тесно пересекаются, так как нет света души без тьмы. Мы бы не поняли наш внутренний свет, если не ощущали эту разницу. Если не видели бы баланса между темным и светлым. Это как Инь и Ян. Этот светлый и темный праздники совпадают именно в этом году, в одно число, как бы побуждая нас разобраться на чьей мы стороне , и кого мы в себе подкармливаем и воспитываем. При этом год трансформационный и очень сложный. 2024 год – непростой, кармический год. И конечно хотелось бы чтобы мы в каких-то моментах пришли к осознанию и больше тянулись к свету", – подчеркнула нумеролог.

Она заключила, что одна из наиболее заметных связей между этими праздниками – тематическое противостояние света и тьмы. Оба праздника говорят людям о том, что даже в самые темные времена свет и надежда могут победить. Не зря люди наряжаются в костюмы, чтобы показать, что они не боятся темноты, а вместо этого принимают ее как часть жизни. Это возможность отпраздновать страхи и неуверенности с легкостью и юмором.

Ранее специалисты рассказали, что 1 ноября произойдет особенное астрологическое событие – новолуние в знаке Скорпион. Это время, когда Луна откроет нам новые возможности и даст мощный импульс для перемен. Ноябрьское новолуние, происходящее под влиянием знака зодиака Скорпион, обещает быть интересным, мистическим и опасным одновременно. Каждого Луна заставит заглянуть вглубь себя и осознать истинные желания.